Dilfiraz Karataş, terör saldırısında hayatını kaybetti

Güncel

Dilfiraz Karataş, vefat eden teyzesinin mevlidine giderken terör saldırısında hayatını kaybetti

Altan ÇİMEN – Özenç KILIÇ- Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL – ÇAĞLAYAN'da İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis noktasına düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş için Bağcılar Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Karataş'ın cenazesi Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi. Karataş'ın 40 gün önce vefat eden teyzesinin mevlidine giderken Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünden geçtiği öğrenildi.

Çağlayan'da İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis noktasına düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 57 yaşındaki Dilfiraz Karataş için Bağcılar Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Karataş'ın 40 gün önce vefat eden teyzesinin mevlidine giderken Çağlayan'dan geçtiği öğrenildi. Cenaze töreninde Dilfiraz Karataş'ın eşi Kamer Karataş, kızı Seda ve oğlu Okan Karataş taziyeleri kabul etti. Annelerini son yolculuğuna uğurlayan çocukları ayakta durmakta zorluk çekti. Karataş'ın kızı Seda Karataş ile oğlu Okan Karataş Cemevi dışında bekleyen ambulansa alındı. Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik katıldı. Cenaze töreni sırasında fenalaşan ve aakta durmakta zorluk çeken Seda Karataş'a Vali Gül destek oldu. Dilfiraz Karataş'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Edirnekapı Şehitliği'nde defnedildi.

"BENİM ANNEM GENCECİKTİ"

Gözyaşlarına hakim olamayan kızı Seda Karataş, "Böyle bir acı yok. Benim annem ne iyi kadındı dedim. Benim annem yaşlanacaktı daha ben ona bakacaktım. Benim annem gencecikti. Hiçbirşeyi yoktu. Daha 50 yaşındaydı, nasıl yaşayacağız biz bu acıyla. Anne neden bıraktın bizi ? " diyerek ağladı. Karataş'ı teselli etmeye çalışan bir yakını, "Mevlide giderken, adliyenin önünden geçerken bu hain saldırıya kurban oldu, şehit oldu annemiz. Acısı kalbimizde, daha bir gün geçti" diye konuştu.

"1 DAKİKA GEÇ GİTSE BELKİ DE OLMAYACAKTI"

Cenaze töreni öncesi konuşan Dilfiraz Karataş'ın kuzeni Muzaffer Yedigöl, "Hem köylüm hem de akrabamdır. Dün sabah kahvaltıdan sonra akrabasının, teyzesinin 40'ı için mevlid okutmak için Çağlayan'a gidiyor. Metrobüsten inerken kendini olayın içinde bulunuyor ve yaralanıyor. Haberi yetkililer ulaştırdı, arkadaşlarımıza ulaştı ama inanamadık. Kader, alın yazısı yani çekti götürdü. 10 dakika geç gitse veya 1 dakika geç gitse belki de olmayacaktı. Yani ailesi de bizler de çok üzüldük. Bu insan hayvanları seven, dostluğu seven ve yardımlaşmayı seven ve her sosyal faaliyeti de koşup gidebilir. Örneğin buradan kalkıp da Çağlayan'a teyzesinin 40 yemeğine gidip mevlidine katılmak için giderken yolda iniyor metrobüsten sonra kendini olayın içinde buluyor" ifadelerini kullandı.

"YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Cenaze törenine katılan İstanbul Valisi Davut Gül, "Dün Çağlayan Adliyemize hain bir saldırı girişiminde bulunuldu. O saldırı neticesinde yaralanan 7 vatandaşımızdan 1'i vefat etmişti. Bugün de Bağcılar Cemevi'nde onun cenaze törenine katıldık. Başsavcımızla, kaymakamımızla, belediye başkanımızla, Cemevi başkanımızla ve vatandaşlarımızla birlikte. Allah rahmetiyle muamele etsin, Rabbim rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağolsun. Diğer yaralı 6 vatandaşımızdan 2'si dün taburcu olmuştu, 2'si polis olmak üzere diğer 2 vatandaşımızın da tedavisi devam ediyor. Çok şükür durumları iyi" dedi.

"TERÖRLE MÜCADELE UZUN BİR SÜREÇ; SABIRLA BEKLEMEMİZ GEREKİYOR"

Gül, "Ben tekrar Başsavcımızın nezdinde bütün adliye camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimize geçmiş olsun diyorum, Allah beterinden sakınsın. Hepimizin başı sağ olsun. Süreç devam ediyor. Adliyemiz bu konuyu bundan sonraki süreçte takip ediyor. Terörle mücadele biliyorsunuz uzun bir süreç. Önceki dönemlerde olduğu gibi, şimdi de, bundan sonra da inşallah bu devam edecek. Burada biraz sabırla beklememiz gerekiyor" diye konuştu.