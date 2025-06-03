Dışişleri Bakanı Fidan, TRT Haber\'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (1)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden müzakerelere ilişkin, "Bizim beklentimiz bir sonraki turun da olacağı yönünde. Çünkü her iki taraf da bir araya gelmenin bir fayda getirdiğini görüyor." dedi.

Bakan Fidan, TRT Haber'de Mücahit Eker'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Fidan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana pozisyonunun aynı olduğunu ve bölgede savaş istemediğini belirterek, 1 milyondan fazla insanın ölümü ve yaralanmasıyla, büyük şehirlerin yok olmasıyla ve bölge ekonomisinin "felç olmasıyla" sonuçlanan bir savaşla karşı karşıya olunduğunu ifade etti.

Savaşın neredeyse dördüncü yılına döndüğüne işaret eden Fidan, "Sadece iki ülke yok, iki ülkenin arkasındaki diğer ülkeler de aslında saf almış durumda. Bu daha küresel bir savaşa dönüşüyor. Biz baştan itibaren bu savaşın durdurulmasıyla ilgili çabamızı ortaya koyarken tam da bu nedenden dolayı. Bu iki ülkenin savaşı değil, bu iki ülke arkasında saf tutan ülkelerin savaşıyla beraber küresel yayılma riski olacak bir savaş olacak." diye konuştu.

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taraflara sık sık barış çağrısında bulunduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Anlaşması, Mart 2022'deki görüşmeler ve esir takası gibi girişimleri olduğunu hatırlattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle ateşkes çağrısı olduğunu ve tarafların niyetlerini ortaya koyduğunu aktaran Fidan, Türkiye'nin arabuluculuk birikimini ve tecrübesini kullanarak çalışmaları başlattığını ve tarafların ilk kez 16 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya geldiğini anlattı.

Fidan, 16 Mayıs'taki görüşmelerde esir takası konusunda mutabakat sağlandığını, tarafların ateşkes şartlarının ne olduğuna dair çalışma hazırlayacaklarını taahhüt ettiğini ve olası liderler toplantısına dair ne yapılabileceğini görüştüklerini anlattı.

Moskova ve Kiev ziyaretleri sırasında birçok üst düzey görüşme yaptığını anımsatan Fidan, Türkiye'nin ateşkese ve barışa ulaşılabilmesi için nasıl bir süreç izlenmesi gerektiğine dair çalışmalar yaptığını aktardı.

Fidan, dünkü toplantıda da tarafların hazırlıklı geldiğini ve görüşmelerin olumlu bir ortamda geçtiğini belirterek, esir değişimi konusunda yine bir karar alındığını ve bu kez sayının 1000'den fazla olabileceğini dile getirdi.

Rusya ve Ukrayna'nın ateşkes şartlarına dair belgelerin sunulduğunu ve liderler toplantısıyla ilgili de perspektiflerini ortaya koyduğunu kaydeden Fidan, bir sonraki süreçte tekrar bir araya gelinmesiyle ilgili de mutabakata varıldığını ifade etti.

"Beklentimiz bir sonraki turun da olacağı yönünde"

Fidan, Rusya ile Ukrayna arasında yapılabilecek sonraki görüşmelerden beklentisine ilişkin, "Bizim beklentimiz bir sonraki turun da olacağı yönünde. Çünkü her iki taraf da bir araya gelmenin bir fayda getirdiğini görüyor." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde şiddetli bir tartışma ortamı olmadığını ve iyi bir müzakere yapıldığını anlatan Fidan, "Mevcut şartlar ve psikolojik kuşatıcı ortamı, savaş psikolojisini dikkate aldığınızda, gerçekten olabilecek en iyi düzeyde bir toplantı oldu. Önemli olan bu masadan kalkmamak ve bu masada ateşkese ve barışı yönelik tavrı devam ettirmek. Bizim taraflara tavsiyemiz bu. Bu masanın Türkiye'de olması veya olmaması değil. Ama bir masa etrafında bu arkadaşların bir araya gelip konuşmaya devam etmeleri gerekiyor." diye konuştu.

"Üç liderin tanıdığı, güvendiği, itimat ettiği başka bir isim yok"

Fidan, olası bir liderler toplantısının Türkiye'de yapılması ihtimaline ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyacağını dile getirdiğini aktararak, "Sözü edilen üç liderin aynı anda tanıdığı, güvendiği, itimat ettiği başka bir isim de yok açıkçası. Yer bulunabilir de, siyasal liderlik olarak, küresel manada böyle bir duruş ortaya koymuş, yıllarca çetin mücadelelerle sınanmış, dürüstlüğü, güvenirliği ve yönettiği kurumların profesyonelliği itibarıyla başka bir lider de yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olduğuna dair mesajını Kiev ve Moskova ziyaretlerinde liderlere ilettiğini aktaran Fidan, liderler bir araya gelmeden önce bazı sonuçların alınması ve buna yönelik hazırlıkların tamamlanması gerektiğini söyledi.

Fidan, ilerleyen dönemdeki toplantılara işaret ederek, "Birkaç defa daha (Rusya ve Ukrayna) bir araya gelirlerse, mesele bir noktaya getirilirse liderlerin karşı karşıya gelmesi de kaçınılmaz olur." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair farklı yaklaşımları değerlendiren Fidan, Rusya'nın stratejik duruşunu, yükselişini veya alternatif bir hegemonya üretişini kabul etmeyen bir alan olduğuna işaret etti.

Fidan, ABD'nin eski Başkanı Joe Biden döneminde Ukrayna'ya destek için alınan kararlar çerçevesinde askeri ve mali yardımların devam ettiğini ancak bunların süresinin birkaç aya sona ereceğini anlattı.

Bu yardımların nihayete ermesinin ardından Trump'ın alacağı kararlarla savaşla ilgili farklı bir aşamaya geçilebileceğine dikkati çeken Fidan, Rusya-Ukrayna, İran ve Gazze konularında ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Fidan, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki son iki toplantıya dair görüşlerini Rubio'yla ele aldıklarını kaydederek, ABD'li mevkidaşının da kendi görüşlerini paylaştığını ve bu yönde işbirliğinin devam edeceğini dile getirdi.

(Sürecek)