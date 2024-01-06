Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul\'da görüştü

Blinken bu kez temkinliydi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam İstanbul'a geldi. Blinken, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Blinken'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmesi bekleniyor.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ikinci kez Türkiye'yi ziyaret eden Blinken, 6 Kasım 2023 tarihinde Ankara'da Fidan ile görüşmüştü.

7 Ekim'den bu yana dördüncü kez bölge turuna çıkan Blinken; Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak.