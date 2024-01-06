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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İstanbul'daki görüşmesi sona erdi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İstanbul'daki görüşmesi sona erdi

Fidan ve Blinken'ın İstanbul'daki görüşmesi yaklaşık iki saat sürdü. Görüşmede Gazze'deki savaş, insani kriz, İsveç'in NATO'ya katılım süreci, ikili ve bölgesel konular ele alındı. Blinken'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan\'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İstanbul\'daki görüşmesi sona erdi
06.01.2024 - 14:52,
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İstanbul'daki görüşmesi sona erdi.

Fidan ve Blinken'ın, İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi yaklaşık iki saat sürdü.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Gazze'deki savaş, insani kriz, İsveç'in NATO'ya katılım süreci, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Blinken'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi öngörülüyor.

Blinken'ın 7 Ekim'den bu yana 4. bölge turu

Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı.

Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da kapsayan turu çerçevesinde ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken, mevkidaşlarıyla görüşerek "bir dizi kritik konuyu" ele alacak.

Blinken'ın Türkiye'nin ardından akşam saatlerinde Yunanistan'a geçmesi ve Girit Adası'nda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İstanbul'daki görüşmesi sona erdi - Son Dakika
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