 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşme yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşme yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la yaptığı görüşmede Türkiye'nin F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini ve İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili kararın TBMM'ye ait olduğunu ifade etti. Görüşmede ayrıca Gazze'deki insanlık trajedisi, Karadeniz'deki gerilim, Azerbaycan-Ermenistan görüşmeleri ve bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşme yaptı
06.01.2024 - 17:41,  Güncelleme: 17:45
Abone Ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la yaptığı görüşmede muhatabına, Türkiye'nin F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini ve İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın TBMM'ye ait olduğunu ifade etti.

Fidan ve Blinken'ın, İstanbul'da Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesine ilişkin diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamlı şekilde ele aldı.

Bakan Fidan, muhatabına Türkiye'nin F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini aktararak, İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın TBMM'ye ait olduğunu ifade etti.

İki bakan, Gazze'de devam eden insanlık trajedisini de değerlendirdi.

İsrail'in artan saldırganlığının tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan, derhal ateşkes ilan edilerek Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurgulayarak, iki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulundu.

Bakan Fidan, Türkiye'nin Karadeniz'de gerilim yaşanmasını arzu etmediğini, Rusya ve Ukrayna'da üretilen gıda ürünlerinin güvenli biçimde dünya pazarlarına ulaştırılması için Türkiye'nin gösterdiği çabalar konusuna da değindi.

Görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşmeler ile Suriye ve Irak gibi bölgesel konular da ele alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Antony Blinken, Türkiye, Orta Doğu, İnsan Hakları, Güvenlik, Diplomasi, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşme yaptı - Son Dakika


17:25
Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirini takipten çıktı Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirini takipten çıktı
16:32
Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05
Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:01
Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu
15:53
Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37
6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34
Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar

Son Dakika
17:25 Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirini takipten çıktı
16:32 Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:01 Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu
15:53 Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34 Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar
15:29 Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu "Skolyoz hastalığı tarih oldu" diyerek mucize ameliyatı anlattı
15:02 Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 18:03:24. #1.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşme yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement