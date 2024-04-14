Bakan Fidan\'dan Blinken\'a: İran-İsrail geriliminin temelinde Gazze\'deki savaş yatıyor

Güncel

Atış poligonunda intihar eden doktorla ilgili kahreden Bitcoin detayı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a İsrail- İran sorununun temelinde Gazze'deki savaşın yattığını, ateşkes gerektiğini, aksi halde krizin büyüyerek devam edeceğini hatırlattı.

İRAN İSRAİL'E İHA VE FÜZELERLE SALDIRDI

İran'ın İsrail'e İHA ve füzelerle saldırmasının ardından bölgedeki gerilim tavan yaparken, Türkiye tansiyonu düşürmek için diplomatik çabalara devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan veBirleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüşmesinin ardından son olarak ABD'li mevkidaşı ile görüştü.

BAKAN FİDAN, ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, telefon görüşmesinde, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı sonrasında bölgedeki mevcut durumu ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

"GAZZE'DEKİ KRİZ BÖLGESEL ÇATIŞMAYA DÖNÜŞME RİSKİ TAŞIYOR"

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşına Türkiye'nin bölgedeki krizin tırmanma ve yayılma ihtimalinden endişe duyduğunu vurgularken, Türkiye'nin Gazze'deki krizin başlangıcından bu yana bunun bir bölgesel çatışmaya dönüşme riski taşıdığını "defalarca belirtmiş olduğuna" dikkati çekti.

"GAZZE'DE ATEŞKES İLAN EDİLMEZSE KRİZ BÜYÜYEREK DEVAM EDER"

İsrail-İran sorununun temelinde Gazze'deki savaşın yattığını belirten Fidan, Blinken'a acilen ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye "kesintisiz insani yardım" ulaştırılması gerektiğini, aksi halde krizin büyüyerek devam edeceğini hatırlattı. Fidan ayrıca, İsrail üzerinde etkisi olan ülkelerin de gerilimin tırmandırılmaması için en doğru mesajları vermesi gerektiğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı. İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.