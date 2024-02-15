Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Bakanlık'ta düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri bazı ülkelerin siyasi hesaplarına kurban edilmemelidir. Neticede AB'nin ülkemizin üyeliğine yönelik tavrında daha rasyonel düşünmesini ve bölgesel refaha ve istikrara katkı sağlayacak bir tutum benimsemesini bekliyoruz. AB üyeliğimizin önündeki engellerin aşılmasında ve AB ile ilişkilerimizin gelişmesinde Macaristan'ın değerli katkı ve desteğinin devamına güveniyoruz. Macaristan'ın AB dönem başkanlığında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi gibi konularda ilerleme sağlanmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bugün Bakanlık'ta görüştü. İki Bakan görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, şunları kaydetti:

"AB TÜRKİYE'YE YAKLAŞIMINDA KİMLİK SİYASETİNİ SONA ERDİRMELİ"

"Karşılıklı üst düzey ziyaretlerle kapsamlı iş birliğimizi daha da pekiştirmekteyiz. Başbakan sayın Orban ile Bakan sayın Szijjarto'yu Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle Mart ayı başında Antalya'da misafir edeceğiz.

Macaristan yılın ikinci yarısında Temmuz itibariyla Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstlenecek. AB'nin stratejik düşünerek artık Türkiye'ye yaklaşımında kimlik siyasetini sona erdirmesi gerekmekte. Aynı zamanda Türkiye-AB ilişkileri bazı ülkelerin siyasi hesaplarına kurban edilmemelidir. Neticede AB'nin ülkemizin üyeliğine yönelik tavrında daha rasyonel düşünmesini ve bölgesel refaha ve istikrara katkı sağlayacak bir tutum benimsemesini bekliyoruz. AB üyeliğimizin önündeki engellerin aşılmasında ve AB ile ilişkilerimizin gelişmesinde Macaristan'ın değerli katkı ve desteğinin devamına güveniyoruz. Macaristan'ın AB dönem başkanlığında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi gibi konularda ilerleme sağlanmasını temenni ediyoruz.

Ukrayna'daki savaşın bir an önce uluslararası hukuk temelinde adil bir barış yoluyla sonlanması arzumuzu dile getirdik. Türkiye de Macaristan da barış müzakerelerine şans verilmesi gerektiğine inanıyo, bu inancımızı bir kez daha karşılıklı olarak teyit ettik."

SZIJJARTO: "UMARIM KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞARIYLA SONUÇLANIR"

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ise şöyle konuştu:

"Katolik toplumuna, yakın geçmişte gerçekleşen saldırı nedeniyle taziyemizi, başsağlığımızı ve dayanışmamızı ifade etmek istiyorum. Bir Katolik olarak teşekkürümü ifade etmek istiyorum Türk hükümetine ve Türk yetkililerine son derece etkin önlemler aldıkları ve olayları işleyenleri hızlıca ortaya çıkardıları için.

Maden faciası, toprak kayması nedeniyle Türkiye'nin vatandaşlarına taziyelerimi iletmek istiyorum. Umarım ki kurtarma çalışmaları başarıyla sonuçlanır.

Biz Türkiye'ye Macaristan ve Avrupa açısından güvenliğimizin anahtar rolüne sahip bir ülke olarak bakıyoruz. Bugün AB önündeki zorluklarla Türkiye olmadan baş edemeyiz.

"YASA DIŞI GÖÇMENLERİN AVRUPA'YA ULAŞMASINI ENGELLEYEMEZSEK AVRUPA'YI KAYBEDECEĞİZ"

AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı var. Yasa dışı göçmenlerin Avrupa'ya ulaşmasını engelleyemezsek Avrupa'yı kaybedeceğiz ve biz bunu istemiyoruz. Bunun için sürekli olarak yasa dışı göç baskısının frenlenmesi için Türkiye'yi destekliyoruz.

Enerji güvenliğine istinaden şunu söylemem gerekiyor: Bizim için doğal gaz tedariği Türkiye'siz mümkün değildir. Türkiye bu konuda en önemli ülke, en güvenilir ve en öngörülebilir transit ortağımızdır. Macar doğal gazı tedariğinin sağlanmasında size teşekkür etmek istiyorum. Enerji güvenliği konusunu siyasi veya ekonomik silah olarak kullanmıyorsunuz.

Türkiye'nin terörizme karşı adımlarını takdirle karşılıyoruz. Günümüzde bütün dünya terör tehdidiyle karşı karşıyadır.

"DÖNEM BAŞKANLIĞIMIZDA AB-TÜRKİYE ORTAKLIK KONSEYİ'NİN TEKRAR TOPLANMASINI ARZU EDİYORUZ"

AB'nin Türkiye gibi öylesine ortaklara ihtiyacı vardır ki, daha sıkı işbirliğiyle belki de geçtiğimiz dönemde kaybedilen rekabet gücü elde edilebilir. Temmuz ayının başından itibaren başlayacak olan Macar dönem başkanlığında AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Anlaşması'nın modernleştirilmesi ve kapsamının daha da arttırılması konusuna öncelik vereceğiz. Vize işlemlerinin kolaylaştırılması konusunda da ilerleme kaydetmek istiyoruz. Dönem başkanlığımızda AB ile Türkiye arasındaki Ortaklık Konseyi'nin tekrar toplanmasnı arzu ediyoruz."