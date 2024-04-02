Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 3 ve 4 Nisan'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, NATO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümüne denk gelen toplantıda, bu vesileyle kutlama töreni düzenlenecek.
Brüksel'deki NATO karargahında 3 ve 4 Nisan'da gerçekleştirilecek toplantıda, genel caydırıcılık, terörizmle mücadele, Ukrayna'daki gelişmeler, Washington Zirvesi'nin hazırlıkları, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerinin ardından ittifakın son durumu ve diğer bölgelerdeki stratejik gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.
Toplantıda Fidan, NATO'nun terörizmle ortak mücadele etmesi gerektiğini, bunun ittifakın görevlerinden biri olduğunu vurgulayacak.
Bakan Fidan, PKK/PYD/ YPG terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye'nin beklentilerini aktaracağı toplantıda, bazı NATO üyelerinin bu örgütlerle ortaklık ilişkisine girmesinin kabul edilemez olduğunu belirtecek.
Toplantıda, müttefiklerin birbirlerine savunma sanayisi alanında yaptırım ve kısıtlama uygulamasının ittifak ruhuna aykırı olduğunu aktaracak Fidan, NATO'nun güvenliğinin bundan olumsuz etkilendiğini kaydedecek.
Fidan, Avrupa'nın savunma ve güvenliğinin etkin şekilde sağlanabilmesine yönelik Türkiye'nin görüşlerini de dile getirecek.
Bakan Fidan'ın, toplantı kapsamında, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile de ikili görüşme yapması planlanıyor.
Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak - Son Dakika
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, teröre karşı mücadelenin uluslararası işbirliği yapılması ve etkili çözümler geliştirilmesi gerektiğini belirterek, 'Terörizm, Terör Suçları ve İnfaz Hukuku' kitabının terörizmin doğasını, tarihini, nedenlerini ve sonuçlarını anlamak için derinlemesine analiz sunduğunu ifade etti.
Tekirdağ'da yaşayan 15 yaşındaki Ata Çağdaş Türközü, spor sayesinde geleceğe umutla bakıyor. Otizm tanısı konulan Türközü, yüzme ve masa tenisiyle gelişim göstererek Türkiye şampiyonu oldu. Şimdi ise hedefi Avrupa şampiyonluğu.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Milas Orman İşletme Müdürlüğü oldu. Final maçında Bölge Müdürlüğü takımıyla karşı karşıya gelen Milas takımı, 4-1'lik skorla galip gelerek turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvanın üçüncülüğünü ise Köyceğiz işletmesi elde etti.
Denizli'de bulunan bir girişimci, Hindistan cevizi kabuğundan yapılan nargile kömürüne alternatif olarak fındık kabuğundan kömür üretmeye başladı. Bülent Öztürk adlı girişimci, fındık kabuğu ve çeşitli meyve çekirdekleriyle yaptığı denemeler sonucunda en yakın ürünü elde etti ve ihracat yapmaya başladı. Öztürk, fındık kabuğundan yapılan nargile kömürünü restoranlara, köftecilere, balıkçılara ve kokoreççilere satmaktadır.
Sizin düşünceleriniz neler ?