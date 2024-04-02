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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Toplantıda, NATO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümü kutlama töreni düzenlenecek ve genel caydırıcılık, terörizmle mücadele, Ukrayna'daki gelişmeler, ittifakın son durumu ve diğer stratejik gelişmeler ele alınacak. Fidan, toplantıda terörizmle mücadele gerekliliğini vurgulayacak ve bazı NATO üyelerinin PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle ortaklık ilişkisine girmesinin kabul edilemez olduğunu belirtecek. Ayrıca, savunma sanayisi alanında yaptırım ve kısıtlamaların ittifak ruhuna aykırı olduğunu ve NATO'nun güvenliğini olumsuz etkilediğini ifade edecek. Fidan, Türkiye'nin Avrupa'nın savunma ve güvenliğine yönelik görüşlerini de dile getirecek ve birçok ülke yetkilisiyle ikili görüşmeler yapacak.

02.04.2024 10:33  Güncelleme: 10:37
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 3 ve 4 Nisan'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, NATO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümüne denk gelen toplantıda, bu vesileyle kutlama töreni düzenlenecek.

Brüksel'deki NATO karargahında 3 ve 4 Nisan'da gerçekleştirilecek toplantıda, genel caydırıcılık, terörizmle mücadele, Ukrayna'daki gelişmeler, Washington Zirvesi'nin hazırlıkları, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerinin ardından ittifakın son durumu ve diğer bölgelerdeki stratejik gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Toplantıda Fidan, NATO'nun terörizmle ortak mücadele etmesi gerektiğini, bunun ittifakın görevlerinden biri olduğunu vurgulayacak.

Bakan Fidan, PKK/PYD/ YPG terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye'nin beklentilerini aktaracağı toplantıda, bazı NATO üyelerinin bu örgütlerle ortaklık ilişkisine girmesinin kabul edilemez olduğunu belirtecek.

Toplantıda, müttefiklerin birbirlerine savunma sanayisi alanında yaptırım ve kısıtlama uygulamasının ittifak ruhuna aykırı olduğunu aktaracak Fidan, NATO'nun güvenliğinin bundan olumsuz etkilendiğini kaydedecek.

Fidan, Avrupa'nın savunma ve güvenliğinin etkin şekilde sağlanabilmesine yönelik Türkiye'nin görüşlerini de dile getirecek.

Bakan Fidan'ın, toplantı kapsamında, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile de ikili görüşme yapması planlanıyor.

Kaynak: AA

Türkiye, Ukrayna, Belçika, Brüksel, YPG, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak - Son Dakika
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