Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, basın toplantısında konuştu: (2)

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Birliği (AB) ve vize serbestisi konusuna ilişkin, "Hiçbir ülkenin vizeyi bir şantaj kartı olarak kullanma, vatandaşlarımıza gündelik hayatlarında sıkıntı yaratmaya hakkı yoktur." dedi.

Keçeli, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası Türkiye ziyaretine değinen Keçeli, "resmi tarihin" hiçbir zaman açıklanmadığını hatırlatarak, ziyaretin her zaman gündemde olduğunu söyledi.

Keçeli, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte yürüttüğü bir süreç olduğunu hatırlatarak, süreç boyunca yaklaşık 33 milyon ton tahılın dünya pazarlarına ihraç edildiğini bildirdi. Girişimin önemli sonuçları olduğuna dikkati çeken Keçeli, bunları "hızla artmakta olan gıda fiyatlarının aşağı çekilmesi, Ukrayna'daki depolarda çürümek üzere olan tahılın tüketime sokulması ve Karadeniz'de belli bir istikrar ve güven ortamının yaratılması" olarak sıraladı.

Rusya'nın "kendisine verilen bazı sözlerin tutulmadığı" gerekçesiyle süreci daha fazla uzatmadığını kaydeden Keçeli, "En önemli ortaya sürdükleri gerekçe de Rusya'nın SWIFT sistemine tekrar dahil edilmemesiydi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın alternatif girişimi

Keçeli, Ukrayna'nın, girişime alternatif olarak Romanya ve Bulgaristan kara sularından geçen yeni bir çalışma başlattığını, bunun da Türkiye tarafından desteklendiğini kaydetti.

Türkiye'nin bu girişimi destekleyip desteklemediğinin tekrar sorulması üzerine Keçeli, Ukrayna'nın Bulgaristan ve Romanya karasularından devam ettirdiği tahıl sürecine katkı sunmadıklarını belirterek, Türkiye'nin bunu doğru bulduğu için manen desteklediğini dile getirdi.

Keçeli, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin başka bir şekilde devamı için çalışma ve arayışlarının ilk günden beri durmadığını söyledi.

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması konusunda Türkiye'nin çabalarının devam ettiğine işaret eden Keçeli, "tarafların kendilerini barışı müzakere etmeye hazır hissettikleri" zaman Türkiye'nin bunu kolaylaştırmaya hazır olduğunu söyledi. Keçeli, "tarafların kendi iradelerinin" bu konuda önemli olduğunu belirterek, dışarıdan bir arabuluculuk girişiminin empoze edilemeyeceğini vurguladı.

Karadeniz'in güvenliğinin Türkiye için çok önemli olduğunun altını çizen Keçeli, Montrö Anlaşması'nın önemine işaret etti.

Keçeli, Ukrayna'daki savaşın başlamasının hemen ardından da Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin ilgili maddesinin harekete geçirildiğini ve savaşan tarafların gemilerinin, bağlı bulundukları limana tek seferlik seyahatleri dışında Karadeniz'e girip çıkmalarının engellendiğini ifade etti.

Keçeli, bununla yetinmeyerek bazı ülkelerin de Karadeniz'e gemilerini sokma girişimlerine karşı diplomatik yolları kullandıklarını kaydederek, "Bu yaptığınız yanlış anlaşılabilir, bazı spekülasyonlara yol açabilir, kışkırtma gibi görülebilir şeklinde açıklamalarla engel olduk. Dolayısıyla şu anda aslında bizim girişimlerimiz sonucunda Karadeniz'de oluşan bir fiili durum söz konusu." ifadelerini kullandı.

Sözcü Keçeli, Türkiye'nin tek temennisinin Rusya-Ukrayna Savaşının tamamen durması olduğunu belirtti.

Gazze'den tahliyeler

Keçeli, Gazze'deki Türk vatandaşlarının sayısına ilişkin bir soruya karşılık, Gazze'deki olağanüstü koşullar nedeniyle sayının tam olarak bilinemediğini söyledi. Tahliye edilmek isteyen Türk vatandaşları ve onların birinci derece yakınlarının, Filistin tarafıyla ilişkileri yürüten Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu'na müracaat ettiğini aktaran Keçeli, sürecin yerel makamlarla koordine edildiğini anlattı.

Gazze'deki koşullar nedeniyle tahliye edilmek isteyen bazı vatandaşların vefat etmiş, bazılarının kendi imkanlarıyla oradan ayrılmış ya da ayrılmaktan vazgeçmiş olabileceğini kaydeden Keçeli, "Bizim orada (Gazze'de) bir diplomatik mevcudiyetimiz yok. Ne yazık ki oradaki iletişim altyapısı İsrail tarafından tamamen yok edildiğinden bu yana bu insanlara erişimimiz de çok azaldı." dedi.

Keçeli, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'ndeki yetkililerin düzenli olarak El-Ariş kentine gittiklerini ve onlarla düzenli görüşmeler yaptıklarını anlatarak, bazen tahliye edilmesi için izin alınan ve temasta olunan kişilerin sınır kapısına ulaşamadığını söylediklerini dile getirdi.

Bu kişilerin kimliklerini de ispat etmeleri gerektiğini, ancak kimlik veya pasaportlarının kaybolmuş ya da yıpranmış olabileceğini vurgulayan Keçeli, İsrail ve Mısır makamlarının bunu teyit etmesi gerektiğini ve Türkiye'nin de bu konuda elinden geleni yaptığını anlattı.

Keçeli, çok sayıda Türk vatandaşının aile yakınlarının Türkiye'ye geldiğini ve ilgili birimlerin bu kişilerle ilgilendiğini aktardı.

"Hiçbir ülkenin vizeyi bir şantaj kartı olarak kullanma hakkı yok"

AB'yle vize serbestisi konusunda yüzde 92 oranında sürecin tamamlandığını ve yerine getirilmemiş sadece 6 kriter olduğunu belirten Keçeli, bu konuda diğer konularda olduğu gibi Avrupa Birliği'nin ciddi bir siyasi irade ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Keçeli, Türkiye'nin bu konuyu ikili ve çok taraflı platformlarda sürekli dikkate getirdiğini dile getirerek,"Hiçbir ülkenin vizeyi bir şantaj kartı olarak kullanma, vatandaşlarımıza gündelik hayatlarında sıkıntı yaratmaya hakkı yoktur." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin İngiltere ve İtalya ile sığınmacı konusunda bir anlaşması olup olmadığına dair söylemlere ilişkin Keçeli, "Bizim hiçbir ülkeyle kendi vatandaşlarımız dışında, kimsenin Türkiye'ye geri dönüşüyle alakalı bir mutabakatımız, anlaşmamız yok. (Türkiye) Burası da bir üçüncü dünya ülkesi değil. Bence bunu kimse ciddi bir şekilde teklif edemez." diye konuştu.

Türkiye yalnızca BMGK kararıyla uygulanan yaptırımlara dahil

Keçeli, bazı ülkelerin Rusya'ya uyguladıkları yaptırımların hatırlatılması üzerine, "Bizim yaptırımlar konusundaki tutumumuz aslında ABD başta olmak üzere tüm devletler çok iyi biliyorlar. Biz sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararıyla uygulanan yaptırımları hayata geçiriyoruz, mevzuatımıza uyarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bunun dışındaki tek taraflı yaptırımların, bunları uygulayan ülkeleri ve uluslararası yapılanmaları ilgilendirdiğine işaret eden Keçeli, Türk şirketlerinin ve finans kurumlarının herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmaması için tek taraflı yaptırımlar konusunda onları düzenli olarak bilgilendirdiklerini ifade etti.

Sözcü Keçeli, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar çerçevesinde küçük yatırımcıların ve şirketlerin zaman zaman bilgi eksikliğinden, hızlı ve çok kar etme beklentisiyle tek taraflı yaptırımlara konu olacak iş ilişkilerine girebildiklerini, ancak bunun sistematik bir hal almadığını ve Türk ekonomisine ciddi yansımaları olacak bir hale gelmediğini anlattı.

Keçeli, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine henüz atama olmamasına ilişkin, bazı yabancı temsilciliklerin kısa süreliğine bazen boş kalabildiğini anımsatarak, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi olan ve Haziran 2023'te vefat eden Murat Karagöz'ün ardından da henüz bir büyükelçi ataması yapılmadığını, ancak yakında sürecin tamamlanacağını söyledi.

Bazı misyonların başında kısa bir süre misyon şefi olmayabileceğini, ancak günün sonunda bir diplomatın görevlendirildiğini aktaran Keçeli, Washington için de aynı durumun söz konusu olacağını ifade etti.

Şam yönetiminden beklentiler

Keçeli, Suriye rejimi ile ilgili normalleşmeye değinerek, geçen yıl üst düzeyde yapılan 3 toplantıda da aynı mesajları verdiklerini belirterek, "Dedik ki bizim bu süreçten beklentimiz Şam yönetiminin terörle mücadele konusunda bir ilerleme kaydetmesi, Suriyelilerin güvenli, onurlu ve gönüllü bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması için gerekli ortamın yaratılması ve BM öncülüğünde devam eden anayasa sürecinin siyasi sürece ciddi bir şekilde, sonuç verici bir şekilde angaje olmasıydı. Tabii, insani yardımın ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılması da bizim beklentilerimiz arasında." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Suriye rejiminin sürekli bir ön şart sunduğunu söyleyen Keçeli, Türkiye'nin süreçten beklentileri meselesiyle (etraflı) görüşmelere başlanması için bir ön şart konulması hususunun aynı olmadığını vurguladı.

Keçeli, bu konuda Türkiye'nin duruşunun değişmediğinin altını çizerek, "Biz yapıcı ve iyi niyetli bir şekilde Şam yönetimiyle konuşmaya hazırız. Ancak Şam yönetiminin de aynı şekilde yaklaşması lazım. Bakan Fidan'ın ifadesini kullanacağım, (Şam yönetiminin) kendisi olarak konuşması lazım." dedi.

PKK ile KYB'nin ideolojik yakınlığı

Keçeli, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile PKK arasındaki ideolojik yakınlığın Türkiye için temel sorun olduğuna ve KYB'ye bu konuda gerekli uyarıların yapıldığına vurgu yaparak, "Birincisi, Suriye'den Irak'a terörist geçişi bakımından, birtakım imkan ve kabiliyetlerin nakli bakımından, PKK'nın Süleymaniye'den destek aldığını görüyoruz. Dahası PKK'ya Süleymaniye'de serbestçe faaliyet gösterme hakkı tanındığını görüyoruz. Bir hastanesi olduğuna dair elimizde istihbarat var. Hatta oradaki bazı binaların, PKK'nın iletişim kurması için kullanıldığını da biliyoruz. Bunu biz çok uzun zamandır KYB'nin dikkatine getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin KYB'ye tepkisini ilk etapta hava sahası kapatarak değil, KYB'nin Ankara'daki ofisini ve Türkiye'nin Süleymaniye'deki Konsolosluk Ajanlığını kapatarak gösterdiğini kaydeden Keçeli, Dışişleri Bakanlığı olarak diplomatik tedbirleri almaya devam edeceklerini ve çeşitli kurumların da KYB ile görüşmelerinin devam ettiğini düşündüğünü söyledi.

Keçeli, "Bizim için terörle mücadele, 1 numaralı gündem maddesi. Irak anayasası, Irak'ın kendi topraklarını terör örgütlerine kullandırmayacağı yönünde bir ifade içeriyor. Bizim Irak'taki tüm oluşumlardan, tüm taraflardan beklentimiz, bu anayasanın bu maddesinin gereğinin yapılmasıdır." diye konuşarak, Irak makamlarıyla Aralık 2023'te Ankara'da yapılan güvenlik zirvesinde, Irak makamlarının ilk kez PKK'yı ortak tehdit olarak yorumladığına ve bunun gereğinin hayata geçirilmesini beklediklerine dikkati çekti.

Irak ve Türkiye'nin sonsuza dek komşu olacağını söyleyen Keçeli, "Aramızda hiçbir sorun kalmazsa, bu ancak iki halkın refahını, güvenliğini ve istikrarını daha da fazla arttırır." dedi.

"Doğru ilkelerin doğru zamanlamayla hayata geçirilmesi halinde Libya'daki meselelerin çözüleceğini söylüyoruz"

Keçeli, Libya'da (doğu-batı) iki tarafla da görüştüklerini ve taraflara istikrarlı biçimde aynı mesajları verdiklerini belirterek, "Biz, burada konu olan isimler, taraflar değiliz. Doğru ilkelerin doğru zamanlamayla hayata geçirilmesi halinde Libya'daki meselelerin çözüleceğini söylüyoruz." diye konuştu.

Mısır ile normalleşmenin sonuçlarının Libya'da ve Gazze'de görüldüğünü kaydeden Keçeli, bölgenin en önemli ülkelerinden ikisi olan Türkiye ile Mısır'ın işbirliğinden kötü sonuçlar doğmayacağını ve Libya'nın taraflar arasında görüşülen konulardan biri olduğunu aktardı.

"Bizim açımızdan Çin halkının meşru temsilcisi, Çin Halk Cumhuriyeti'dir"

Keçeli, Asya-Pasifik'te herhangi bir gerilim yaşanmamasının Türkiye için çok önemli olduğunun altını çizerek, "Türkiye ticaret yapan bir ülke. Hammadde alıyoruz, üretilmiş malları satıyoruz. Bu yüzden, biz düzenli olarak Asya-Pasifik'teki tüm taraflara itidal çağrısında bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Tayvan'da 13 Ocak'ta yapılan liderlik ve parlamento seçimlerine ilişkin soruyu yanıtlayan Keçeli, "Bizim açımızdan Çin halkının meşru temsilcisi Çin Halk Cumhuriyeti'dir. Biz 'Tek Çin' politikası uyguluyoruz. Tayvan'daki tüm gelişmeleri de bu perspektiften takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Pakistan halkıyla siyaset üstü ilişkiler

Keçeli, Pakistan halkıyla Türk halkının tarihe dayanan çok özel ilişkileri bulunduğuna, bu ilişkilerin partiler üstü ve siyaset üstü olduğuna vurgu yaparak, önemli olanın Pakistan halkının huzur ve mutluluk içinde yaşaması olduğunu söyledi.

Pakistan'da 8 Şubat'ta yapılan Ulusal Meclis ve Eyalet Meclisi seçimleri hakkında değerlendirme yapan Keçeli, "Seçimlerin büyük oranda suhuletle tamamlandığını gördük. Bu bize memnuniyet verdi. Biz, Türkiye olarak Pakistan'da, Pakistan halkının desteğini almış tüm hükümetlerle bundan önce çalıştığımız gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Gazze'ye yardımlarda İsrail engeli

Keçeli, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) hibe ettiği yardımlar çerçevesinde Mersin Limanı'nda BM yetkililerine teslim edilen 27 bin ton yardımın, İsrail'in Aşdod Limanı'na nakledildiğini belirterek, "Bu 1100 konteynerden yaklaşık 200'ünün Gazze'ye geçtiğini biliyoruz. Ancak kalanı için İsrailli yetkililer mutabakatlarını kaldırmışlar. Biz bu konuda İsrail makamlarıyla temas ettik ve sorununun çözülmesi gerektiğinden bahsettik. Bize verilen BM'nin rakamlarına göre söz konusu miktar, Gazzelilerin 3-4 haftalık un ihtiyacını karşılayacak bir miktar, çok önemli. Üstelik, raf ömrü olan bir ürün. En kısa sürede bu sorunun çözülmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

1-3 Mart'ta düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu'ndan da katılım olacağını aktaran Keçeli, şu an için 59 Dışişleri Bakanı'nın foruma geleceğinin bilindiğini ve bunun BM üyesi her 3 ülkeden 1'ine tekabül ettiğini dile getirdi.

Keçeli, Türkiye'nin birinci önceliğinin Türk halkının çıkarları olduğunu vurgulayarak, müttefiklik ilişkilerinde de bunun göz önünde bulundurulduğunu sözlerine ekledi.

(Bitti)