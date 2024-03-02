Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Nuh Yılmaz, İsrail\'i verdiği sözleri tutmaya yönlendirecek bir mekanizma olarak garantörlük meselesini düşündüklerini belirtti

Dışişleri Bakanı Başdanışmanı ve Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı Nuh Yılmaz, garantörlük meselesini, İsrail'i verdiği sözleri tutmaya yönlendirecek bir mekanizma olarak düşündüklerini belirtti.
Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
ADF'nin önemine dikkati çeken Yılmaz, "Antalya Diplomasi Forumu, dünyadaki diğer benzerlerinden, kendisini 'konuşulamayan konuları konuşan, mazlumların, mağdurların sesi olan ve şu anda özellikle kuzey ülkelerinin kendi içinde oluşturduğu bir yankı odasında konuşulmasına izin verilmeyen konukların ve konuların ağırlandığı bir yer olarak' öne çıkaran bir platform." dedi.
Yılmaz, ADF'de, Münih, Halifax, Berlin, Londra ya da Washington'da görülmeyecek tartışma konularının ve katılımcıların bulunduğunu dile getirdi.
ADF'de Afrika, Latin Amerika, Asya ve Avrupa'dan gelen çok değerli isimlerin bulunduğunu aktaran Yılmaz, ADF'nin, Türkiye'nin sorunlarına ülkenin bulunduğu yerden bakan bir misyonla yeniden yapılandırıldığını ve konumlandırıldığını ifade etti.
Forumun "bölgesel sahiplenmeyi öne çıkaran bir platform" olmaya devam edeceğini belirten Yılmaz, dünyanın farklı yönlerinden gösterilen teveccühün memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Dünya düzeninin gittiği yönün ve dünyada yaşanan diğer sorunların yeterince gündeme gelmediğini anlatan Yılmaz, ADF'nin bu sorunların gündeme getirileceği bir platform olarak formüle edildiğini bildirdi.
Garantörlük mekanizması
Yılmaz, üç farklı panelde üç konuya odaklandıklarını, bunlardan birincisinin "garantörlük mekanizması" olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
"Çünkü Gazze konusundaki en temel sorun, İsrail'in üzerine herhangi bir yaptırım ya da herhangi bir ağırlık konulamaması, İsrail'in belli hareket tarzlarına yönlendirilememesidir. O yüzden de garantörlük meselesini, biz Türkiye olarak, Türk Dışişleri olarak, bu soruna çözüm olabilecek, İsrail'in verdiği sözleri tutmak için üzerinde etki oluşturabilecek, bir şekilde İsrail'i verdiği sözleri tutmaya yönlendirecek bir mekanizma olarak düşünüyoruz."
Garantörlük mekanizmasını tartışmak üzere dünyadan 8 ayrı uzmanı bir araya getirdiklerini söyleyen Yılmaz, ortaya çıkacak görüşlerin gelecek süreçte nasıl daha detaylı işlenebileceğini değerlendireceklerini belirtti.
Yılmaz, ikinci panelde, Gazze'de devam eden katliamlardan sonra dünyada nasıl bir Filistin vizyonu olması gerektiğini ve bu sorunun alışılmış çerçevenin dışında nasıl tartışılabileceğini konuştuklarını bildirdi.
Güney Afrika'dan katılan panelistin "apartheid rejim" tecrübesini anlattığını kaydeden Yılmaz, panelistin Güney Afrikalı lider Desmond Tutu'ya referans vererek Gazze'deki durumun Güney Afrika'dakinden çok daha kötü olduğunu dile getirdiğini aktardı.
"Filistin sorunu, özellikle İsrail'in 1948'de kurulmasından beri yeni dünya düzeninin tam olarak üzerine kurulduğu sistemdir." diyen Yılmaz, bu sebeple söz konusu soruna çözüm üretilemediğini söyledi.
Yılmaz, "Bir başka panelimiz de yine dünyanın önde gelen akademisyenlerinden oluşan bir panel olacak. Bu da şu andaki dünya düzeninin neden adalet üretemediğini, neden mazlumların, mağdurların hakkını koruyamadığını, daha adil bir dünyanın nasıl mümkün olabileceğini, dünya düzeninin nasıl dönüşebileceğini anlatan farklı bir panel olacak." ifadelerini kullandı.
"(Kanıt) Görsel teori içerisinde de etki yaratabilecek bir özelliğe sahip"
AA'nın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında beyaz fosfor kullanması başta olmak üzere işlediği savaş suçlarına yönelik belge niteliğindeki fotoğrafların yer aldığı "Kanıt" kitabına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, "Öncelikle bu konunun son derece önemli olduğuna elbette inanıyorum." dedi.
Yılmaz, görsel teoride bir fotoğrafın "sanat", "belge" ve "delil" işlevine sahip olduğunu kaydetti.
Fotoğrafın, hukuki anlamda bir dava yürürken delil olma durumunun teorik olarak tartışıldığını ve bunun çok az örneği bulunduğunu belirten Yılmaz, "Anadolu Ajansı şu yaptığı çalışmayla aslında diğer iki işlevin yanında, belki de en önemlisi olan, hem bizim için hem hayatımız için hem dünya için, insanlık için en önemli fonksiyonlarından biri olan fotoğrafın delil olma işlevini, hukuki bir delil olma işlevini burada inanılmaz iyi bir şekilde kanıtladı." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bence Anadolu Ajansının bu yaptığı iş, Kanıt kitabı ve bunun işlevi sadece hukuk alanında, sadece uluslararası ilişkiler anlamında değil, aynı zamanda görsel teori içerisinde de etki yaratabilecek bir özelliğe sahip. Onun için de Anadolu Ajansını tebrik ediyorum, teşekkürlerimi, şükranlarımı iletiyorum."
Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Nuh Yılmaz, İsrail'i verdiği sözleri tutmaya yönlendirecek bir mekanizma olarak garantörlük meselesini düşündüklerini belirtti - Son Dakika
Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı Oramiral Sir Keith Blount, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu makamında ziyaret etti. Bayraktaroğlu, Blount'u makamında ağırladı.
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Anadolu Ajansı'nın 'Kanıt' kitabında yer alan fotoğrafların İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği savaş suçlarının kanıtı olduğunu belirtti. Maliki, AA çalışanlarına hayatlarını riske atarak bu fotoğrafları elde etmeleri için teşekkür etti ve İsrail'in suçlarını hatırlatıcı olarak kullanmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca Maliki, Batılı ülkelerin Filistinlilere yönelik tutumunu eleştirerek, Batı'nın hala sömürgecilik döneminde yaşadığını ve Filistin halkının hayatının önemsiz görüldüğünü ifade etti. Maliki, Gazze'deki durumun aciliyetine dikkat çekerek ramazan ayından önce ateşkes ilan edilmesini umduğunu belirtti ve Gazze'nin Filistin yönetimi tarafından yönetileceğini vurguladı.
Bartın'ın Gürgenpınarı Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Rukiye Değer'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Değer, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölge ihracatının artması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Şubat ayında bölgenin ihracatının 985,1 milyon dolar olduğunu ve Gaziantep'in ihracatının ise 863,6 milyon dolar olduğunu açıkladı. Kileci, depremlerin ardından bölgenin dayanışma azmiyle ihracatta ve üretimde iddialı hedefler koymaya başladığını vurguladı. Ayrıca, 183 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve Irak, ABD ve Suriye'nin dış satımda ilk sıralarda yer aldığını ifade etti.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde toplam 255 emniyet müdürlüğü personelinin katılımıyla şok asayiş, trafik, narkotik ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalar sonucunda 9 aranan şahıs yakalandı ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Ayrıca, işletmelere tütün mamulleri tüketimi ve mesul müdür belgesi eksikliği nedeniyle tutanak tanzim edildi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Tesisler Arası Voleybol Turnuvası Ödül Töreni'ne katılarak dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti. Turnuva, 9 kadın ve 7 erkek takımın mücadelesiyle gerçekleşti.
Batman Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Batman Film Günleri' başladı. Batman Valisi Ekrem Canalp, sinemanın önemine vurgu yaparak, tiyatroyu da desteklememiz gerektiğini belirtti. Festivalde onur ve başarı ödülleri verildi ve çeşitli filmler gösterildi. Etkinlik, Batman'ı daha da güzelleştirir ve mevsimini değiştirir.
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla Adıyaman'da açıklanan verilere göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şubat ayında 985,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bölgedeki diğer illerin ihracat rakamları da açıklandı. İlk iki ayda toplam 183 ülkeye ihracat yapılan bölgede, Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık gibi ülkeler ön plana çıktı. Makine Halısı, Pastacılık Ürünleri, Plastikler ve Mamulleri gibi ürünler en çok ihraç edilenler arasında yer aldı. GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Adıyaman'ın depremden en fazla etkilenen şehirlerden biri olduğunu belirterek, bölgedeki firmaların ihracat potansiyellerini açığa çıkarmak istediklerini söyledi. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Şubat ayı faaliyetlerini de değerlendirdi.
Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen 'Balkanlar'da Sınamalar ve Fırsatlar' başlıklı panelde bölge ülkelerinin AB üyelik süreçleri ve AB'den beklentileri ele alındı. Panelde Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Kuzey Makedonya dışişleri bakanları ile İngiltere'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar, bölgenin AB entegrasyonu ve ortak geleceği konusunda görüşlerini paylaştılar.
Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Atila Altunbulak, 1-7 Mart Deprem Haftası boyunca çeşitli etkinlikler düzenleneceğini açıkladı. Okullarda öğrencilere yönelik tatbikatlar yapılacak ve fotoğraf sergileri açılarak deprem bilinci oluşturulması hedefleniyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan ve yer yer şiddetini arttıran gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler hızlarını düşürerek ilerlerken, yağmura hazırlıksız yakalananlar da ıslanmaktan kurtulamadı. Belediye ekipleri ise önlemler aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?