Gündüz vakti çocuğu kaçırmak istedi, esnaf son anda engel oldu

27.08.2025 20:00
Diyarbakır'da 9 yaşındaki bir çocuk, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kaçırılmak istendi. Esnafın müdahalesiyle kurtulan çocuk, şüphelinin elinden kaçmayı başardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da 9 yaşındaki erkek çocuk, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kaçırılmak istenirken, esnafın şüpheliye müdahalesiyle kurtuldu. O anlar kameraya yansırken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÜPEGÜNDÜZ ÇOCUĞU KAÇIRMAK İSTEDİ

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi Lise 1. Caddesi'nde meydana geldi. Erkek çocuk, bir şüpheli tarafından tişörtünden tutularak zorla götürülmeye çalışıldı. Bu sırada çocuğun ağlayarak yardım istemesi üzerine çevrede inşaat malzemeleri satan esnaf Ahmet Aslan, duruma müdahale etti.

ESNAF MÜDAHALE ETTİ

Şüpheli ile Aslan arasında arbede yaşanırken, çocuk şüphelinin elinden kurtulup kaçtı. Yaşanan kavgada Ahmet Aslan bileğinden yaralandı, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

    Yorumlar (8)

  • poyraz can:
    helal olsun esnafa 90 0 Yanıtla
  • Turgay Aykac:
    Ellerine sağlık esnaf abi Allah razı olsun 79 0 Yanıtla
  • Serkan Yıldırım:
    Dayı Ellerinden Öpüyorum Ellerin Yeşil olsun Var olasın senin yerinde olmayı çok isterdim şerefsizi iyi dövmüşsün helal sana ?????? 60 1 Yanıtla
  • Erol:
    Ellerin dert görmesin.eşşekmsudan gelene kadar döveydiniz 52 0 Yanıtla
  • Serdar Polat:
    Helal sana koca yurekli adam 39 0 Yanıtla
21:49
Galatasaray, Singo’yu açıkladı
Galatasaray, Singo'yu açıkladı
21:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çeteler ve suç örgütlerinin tepelerine bineceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çeteler ve suç örgütlerinin tepelerine bineceğiz
20:51
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde büyük sürpriz Benfica’da Kerem Aktürkoğlu kadroda
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz! Benfica'da Kerem Aktürkoğlu kadroda
18:33
FETÖ soruşturmasında ASSAN Group’a kayyum atandı
FETÖ soruşturmasında ASSAN Group'a kayyum atandı
