Diyarbakır'da LGS'de 500 tam puan alan öğrenci Türkiye birincileri arasına girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da LGS'de 500 tam puan alan öğrenci Türkiye birincileri arasına girdi

Geniş Video İzle

Diyarbakır'da Bil Koleji öğrencisi Beren Savar, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına girdi. Savar, ailesinin ve öğretmenlerinin desteğiyle bu başarıyı elde ettiğini belirterek, hedefinin yurt dışındaki bir şirkette CEO olmak olduğunu söyledi. Bil Koleji'nin 20 öğrencisi de yüzde 2'lik dilime girdi ve okulda düzenlenen törenle ödüllendirildi.

28.06.2024 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİYARBAKIR'da Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Bil Koleji öğrencisi Beren Savar, öğretmenlerini ve ailesini gururlandırdığı için mutlu olduğunu belirterek, "Sonucumu gördüğümde çok mutlu oldum. Birinciliği elde etmenin en büyük etkeninin ailemin desteği ve öğretmenlerimin yönlendirmelerinin olduğunu düşünüyorum. Hedefim yurt dışındaki bir şirkette CEO olmak" dedi.

Türkiye genelinde 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katıldığı LGS sonuçları, açıklandı. 2 Haziran'da gerçekleşen, 8'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda Diyarbakır'da Bil Koleji öğrencisi Beren Savar, 500 tam puan alarak Türkiye'deki 352 birinci arasına girdi. Kolejin 20 öğrencisi de yüzde 2'lik dilime girdi. Savar ve diğer yüzde 2'lik dilimdeki öğrencilere okulda düzenlenen törenle hediye takdim edildi.

"İLKOKULDAN BERİ DERS ÇALIŞIYORUM"

Böyle bir başarı elde ederek öğretmenlerini ve ailesini gururlandırmanın heyecanını yaşadığını ifade eden Savar, "Sonucumu gördüğümde çok mutlu oldum. Öğretmenlerimi ve ailemi gururlandırdığım için çok mutlu oldum. Birinciliği elde etmenin en büyük etkeninin ailemin desteği ve öğretmenlerimin yönlendirmeleri olduğunu düşünüyorum. Bu senenin başında başladım ama bu sadece 8'nci sınıftaki çalışmam olan bir şey değildi. İlkokuldan beri ders çalışıyorum. Bundan dolayı 8'nci sınıfta düşüş olduğunda temelime güvenerek tekrardan başlayabiliyordum. Hedefim Koç Lisesi'ne yerleşmek ve yurt dışındaki bir şirkette CEO olmak. Öğretmenlerim istediğim liseleri tanıttılar. Diğer arkadaşlarıma tavsiyem kesinlikle öğretmenlerini dinlesinler. Hocalar söylediği zaman çok faydasız bir şey gibi gözükse de ilerleyen zamanda bunun yararını göreceklerdir" diye konuştu.

ORUÇ: CİDDİ BİR BAŞARI ELDE ETTİK

Diyarbakır Bil Koleji kurucusu Yunus Oruç ise sınava hazırlanma anlamında hem öğrenciler hem de veliler için zorlu bir yıl olduğunu söyledi. Oruç, "Öğrencimiz olan Beran Savar 500 tam puan aldı. 20 öğrencimiz yüzde 2'lik dilime girdi. Hem bireysel hem de kitlesel anlamda ciddi bir başarı elde ettik. Öğrencimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Sonuçlardan sonra merkezi sınavla yerleştirme dönemleri başlayacak. Bu anlamda öğrencilerimiz rehberlik servislerimizden destek alabiliriler. Bu süreçte çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü uzmanlık isteyen bir alandır. Bu konuda da öğrencilerimizin yanında olacağız. Sınavda elbette umduğunu bulamayan öğrenciler ve aileler de olacak. Hiç kimse hedeflerinden vazgeçmesin. Hedefleri doğrultusundan büyük bir azim ve kararlıkla devam etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır\'da LGS\'de 500 tam puan alan öğrenci Türkiye birincileri arasına girdi
Kaynak: DHA

Diyarbakır, Türkiye, CEO, LGS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da LGS'de 500 tam puan alan öğrenci Türkiye birincileri arasına girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
09:54 Kadın gardiyan mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 10:00:47. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da LGS'de 500 tam puan alan öğrenci Türkiye birincileri arasına girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement