Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi Etkinliği

19.04.2026 16:49
DİYARBAKIR'da, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından 'Vahdet ve Kurtuluş Önderimiz Hazreti Muhammed' temalı 'Mevlid-i Nebi' etkinliği düzenlendi.

Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında 'Vahdet ve Kurtuluş Önderimiz Hazreti Muhammed' temasıyla program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte Türkçe ve Kürtçe mevlit ve ilahiler okundu. Vatandaşlar Tevhit ve Filistin bayrağı sallayarak 'Kahrolsun İsrail', 'Kahrolsun Amerika', 'Hamas'a selam direnişe selam' sloganları attı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı programa, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Batman Milletvekili Sekan Ramanlı, bazı siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri, Filistin, Afganistan, Suriye, Irak, Sudan, Doğu Türkistan ve Bangladeş'ten katılımcılar ve vatandaşlar katıldı.

'SİYONİZM BÜTÜN İNSANLIĞIN DÜŞMANIDIR'

Programdaki konuşmasında mevlit etkinliğine bugünlerde en fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bugün gerçekten etkinliğin başladığı saatlerde bir sağanak yağmur vardı. Buna rağmen meydandakiler meydandan ayrılmadı. İnsanlar grup grup meydana akın etmeye devam ettiler. Gerçekten çok büyük bir kalabalık. Tema da çok güzel. 'Vahdet ve Kurtuluş Önderi' temasıyla Hazreti Muhammed'i anma ve onu anlama etkinliği düzenleniyor. Gerçekten bugün en fazla ihtiyaç duyduğum şeylerden birisi bu. Çok uzun bir süredir. Dünya hiçbir kuralın, hiçbir kaidenin, hiçbir kanunun hiçbir uluslararası geleneğin tanınmadığı, hepsinin ayakları altına alındığı hepsinden önemlisi bütün bunlar çiğnenerek aslında insanlara hakaret edildiği, insan haklarının çiğnediği bir sürece girdik. Güç kutsanıyor. Yapılan zulümler, haksızlıklar genellikle Müslümanlara yönelik. Gazze'de, Gazze başta olmak üzere Filistin'de, Lübnan'da, Suriye'de, bugün İran'da, daha önce Irak'ta, belki yarın bir gün fırsat bulurlarsa bizim memleketimize aynı şeyi yapmak isteyecekler. Hep söyledim. Tekrar etmekte fayda var. Siyonizmin arkasındaki batının gücü değildir. Sadece onların siyasi gücü de değildir. Belki en büyük güçleri bizim dağınıklığımızdır. Bizim parçalanmışlığımızdır. Bizim birbirimizle uğraşmamızdır. Dostlarıyla uğraşanlar düşmanlarıyla savaşamazlar. Siyonizm bütün insanlığın düşmanıdır. Sadece Müslümanların da değil. İnsanlığa düşman bir zihniyetle karşı karşıyız. ve bütün Müslümanlar, özellikle İslam dünyası Hazreti Muhammed'in sevgisi etrafında onun sünneti etrafında bir olmalı, bir araya gelmeli. Vahdetini sağlarsa sadece kendileri kurtulmakla kalmayacak. Ben inanıyorum ki Müslim gayrimüslim bütün mazlumların da kurtuluş ümidi haline gelecekler" dedi.

Kaynak: DHA

