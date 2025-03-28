Diyarbakır'da Ramazan Bayramı İçin 8 Bin Güvenlik Görevlisi

Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Valisi Murat Zorluğu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte güvenlik önlemleri için 4 bin 966'sı polis, 3 bin 87'si jandarma olmak üzere 8 bin 53 güvenlik personeli görevlendirildiğini, havadan da 8 adet İHA ve SİHA ile takip yapılacağını bildirdi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluğu, beraberinde İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile düzenlediği basın toplantısında Ramazan Bayramı sürecince kent genelinde alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin bilgi verdi.

Valilik olarak ilgili kurumlarla birlikte vatandaşların huzur, güven ve esenlik içerisinde bir bayram yaşayabilmelerini teminen gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyen Vali Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Pazar gününden başlayıp 6 Nisan Pazar günü geceye kadar devam edecek şekilde tedbirlerimizi planladık. İnşallah aşama aşama bu tedbirleri uygulamaya koyacağız. Önemli konulardan bir tanesi vatandaşımızın huzuru ve güvenliğinin sağlanması ve bayramın bu anlamda huzurlu ve güvenli bir şekilde geçmesi. Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından kendi sorumluluk alanında toplam 4 bin 966 polisimiz görev yapacak, 188 motorize ekibimiz olacak. 30 tane de Şahin ve Yunus ekibimiz bayram boyunca görev yapacak. Ayrıca iki tane helikopterimiz bayram boyunca huzurun ve güvenliğin sağlanması anlamında ihtiyaç duyduğumuzda hazır vaziyette bekleyecek. Bu kapsamda vatandaşlarımızın yoğunlukla bulunacağı alışveriş merkezleri, semt pazarları, otogar, havaalanı, camiler, mezarlıklar ve turistik noktalar 68 ayrı noktada kontrolleri gerçekleştirilecek. Ayrıca yaya, devriye ekiplerimiz de yoğunluk olan yerlerde aktif bir şekilde görev alacak."

'İHA, SİHA ve drone ile ulaşım ve trafik güvenliği için tedbirlerimizi gözden geçireceğiz'

Jandarmanın sorumluluk bölgesinde 3 bin 87 personelin görev alacağını ifade eden Vali Zorluoğlu, konuşmasını söyle sürdürdü:

"İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesinde ise 334 Jandarma İç Güvenlik timi, 16 JASAT unsuru, 7 TEM unsuru, 12 KOM unsuru, yeteri kadar istihbarat unsuru, 24 komando timi ve 16 köpek unsuru olmak üzere toplam 491 unsur ve 3 bin 87 jandarma personelimiz bayram boyunca halkımızın huzurunu ve güvenini sağlamak üzere jandarma bölgemizde görev ifa edecek. Yine Jandarma bölgemizde 120 zırhlı, 382 devriyeye müdahale aracı olmak üzere toplam 502 araç da Jandarma personelimiz tarafından kullanılacak. 14'ü sabit, 27'si geçici olmak üzere toplam 41 yol kontrol noktası ve 192 uygulama noktası olmak üzere toplam 233 jandarmamız rutin kontrollerini bayramda devam ettirecek. Bayram süresince emniyet sorumluluk bölgemizde 605 trafik polisi görev yapacak. 46 motorize trafik ekibimiz olacak. 17 tane motosikletli ekibimiz olacak ve havadan da 8 tane İHA, SİHA ve drone ile ulaşım ve trafik güvenliği için tedbirlerimizi gözden geçireceğiz. İl Jandarma Komutanlığımızın sorumluluk alanında da trafik anlamında, ulaşım anlamında 65 trafik timimiz bayram boyunca görev yapacak."

'2025 sezonu için Turist Diyarbakır Ekspres için sekiz sefer yapması planlanıyor'

Vali Zorluoğlu, basın toplantısında önümüzdeki günlerde seferlerine başlayacak Turistik Diyarbakır Ekspres'e ilişkin de bilgi paylaştı.

Sefere 11 Nisan'da başlayacak Diyarbakır Ekspres'in kentin turizmine önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Vali Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Malumunuz geçen yıl ilki gerçekleştirildi. Tarihi Diyarbakır Ekspresi ve geçen sene TIME Dergisi'ne konu olarak ülkemiz ve dünya çapında ses getirdi. Şimdi yine nisan ayı içerisinde başlayacak şekilde Ankara'dan Diyarbakır'a ve Diyarbakır'dan dönüş olarak yine Ankara'ya olacak şekilde Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğümüzle birlikte bu projeyi hayata geçiriyoruz. Yerelde bizimle birlikte Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, turizmle ilgili derneklerimiz ve Kültür Müdürlüğümüzde Kalkınma Ajansı'mızla birlikte bu projede birlikte çalışıyoruz. 2025 sezonu için turist Diyarbakır Ekspres'in dört gidiş, dört de dönüş olmak üzere sekiz sefer yapması planlanıyor. Ekspresin ilk seferi de 11 Nisan'da Ankara'dan Diyarbakır'a olacak şekilde başlayacak. Turistik Diyarbakır Ekspresi ilk seferini Ankara'dan Diyarbakır'a 11 Nisan'da yaparken son seferini de 25 Mayıs'ta Diyarbakır'dan Ankara'ya gerçekleştirilecek. Burada sizlerin vasıtasıyla bu duyuruyu yapmak istedim çünkü tanıtım önemli. Biz Valilik olarak diğer paydaş kurumlarımız da kendi uhdelerinde bu seferlerin tanıtımı konusunda ellerinden geleni yapmaya başladılar. Birtakım içerik tanıtım materyalleri oluşturuldu. Onlar önümüzdeki günlerde yine sizlerle paylaşılacak. Bu seferlere Ankara'daki ve civardaki Diyarbakırlı hemşehrilerimizin ilgi göstermelerini bekliyoruz."