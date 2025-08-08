Diyarbakır'da Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
Diyarbakır'da Terörsüz Türkiye Vurgusu

08.08.2025 21:55
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Terörsüz Türkiye Projesi'nin başarılı olması için hep beraber çalışacağız. Hepimize görev düşüyor. Bu ülkenin teröre harcadığı kaynak 2 trilyon dolar. Bu kaynağın eğitime, alt yapıya ve teknolojiye yapıldığını düşündüğünüzde ülkemizin gelebileceği noktaları görebilirsiniz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Bak, Valiliği ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bak, Vali Murat Zorluoğlu ile görüştü.

Daha sonra merkez Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi'nde "Gençlik Buluşması"na katılan Bak, gençlerle görüştü.

Burada konuşan Bak, spora küçük yaşta başladığını, çeşitli kulüplerde futbol oynadığını, hakemlik, kulüp yöneticiliği ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı yaptığını söyledi.

Sporda stadyumlardan spor salonlarına, yüzme havuzlarından atletizm pistlerine, gençlik kamplarından gençlik merkezlerine kadar devasa tesisler ve yatırımlar yapıldığını belirten Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden gelmesi, sporu bilmesi ve gençlik hareketlerinin içerisinde bulunmasının çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Amaçlarının Türkiye'nin gelişmesi ve büyümesi olduğunu dile getiren Bak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Terörsüz Türkiye Projesi'nin başarılı olması için hep beraber çalışacağız. Hepimize görev düşüyor. Bu ülkenin teröre harcadığı kaynak 2 trilyon dolar. Bu kaynağın eğitime, alt yapıya ve teknolojiye yapıldığını düşündüğünüzde ülkemizin gelebileceği noktaları görebilirsiniz. O yüzden çok önemli bir fırsat. Hep beraber bunu iyi değerlendirmemiz lazım."

Sporun birleştirici ve iyileştirici gücü ile insana dokunan yönünü önemsediklerini söyleyen Bak, o nedenle Diyarbakır'da yatırımlar için Vali Zorluoğlu, milletvekilleri ve il müdürüyle görüştüklerini ve kente yatırımların devam edeceğini belirtti.

Gençler için yüzme havuzları, spor salonları ve yurt gibi yeni yatırımları kente kazandıracaklarını dile getiren Bak, bunu çok önemsediklerini ifade etti.

Bak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zor bir coğrafyadayız. Kuzeyde Rusya- Ukrayna Şavaşı, güneyde Irak ve Suriye'deki belirsizlikler başta olmak üzere pek çok şey bu coğrafyada bizi şartlar nedeniyle güçlü olmaya itiyor. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan devasa yatırımlar, adımlar, savunma sanayindeki inanılmaz şeyler müthiş bir algı ve yaklaşım. Savunma sanayinde daha önce yüzde 20 olan yerlilik oranı yüzde 85'lere çıktı. Üniversitelerin sayısının 208'e gelmesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlik merkezlerimizde, yurtlarımızda, gençlerimize hizmet veriyoruz. Bir milyon yatak kapasitesine sahip dünyada böyle bir yapı yok. Böyle bir yapıyı yöneten bir ülke yok. Üniversitelerdeki gençlerimiz yine tercih yapacaklar, bize gelecekler ve çok cüzi bir aylık kira bedeli ile veya ücret karşılığında. Şu anda 600-700 lira ama sabah kahvaltısı ücretsiz, akşam yemeği ücretsiz olmak üzere çok ciddi devletimizin gençlerimize olan yatırımları var. Burs var, kredi var. Başvuran herkese kredi veriyoruz. Yaklaşık 600 bin kişiye burs veriyoruz. 1 milyon kişiye de kredi veriyoruz. Dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığının yaptığı yatırımlar arasında bunları da sayabiliriz."

Bakan Bak, Türkiye'nin İtalya ile beraber "2032 Avrupa Futbol Şampiyonası"nı organize edecek olmasının da çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Daha sonra gençlerin sorularını yanıtlayan Bakan Bak'a Vali Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, AK Parti İl Başkanı Ömer İler ve MHP İl Başkanı Miktat Arslan eşlik etti.

Kaynak: AA

