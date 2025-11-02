Film sahnelerini aratmadı! Hareket halindeki TIR\'dan çaldıkları akıllar zarar

Diyarbakır'da akılalmaz bir hırsızlık olayı meydana geldi.
Dün akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda seyir halinde olan canlı hayvan yüklü TIR'a sepetli motosikletle yaklaşan 2 kişi, dorsesinin arka kapısını açtı. Şüphelilerden biri 3 koyunu dorseden alarak, aynı hızda ilerleyen motosikletin sepetine attı.
Şüpheliler koyunlarla uzaklaşırken, olay yolda başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Trafikteki diğer sürücülerin uyarısı üzerine şoför şikayetçi oldu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
