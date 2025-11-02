Film sahnelerini aratmadı! Hareket halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar - Son Dakika
Film sahnelerini aratmadı! Hareket halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar

02.11.2025 17:49
Diyarbakır'da "artık bu kadarına da pes" dedirtecek bir hırsızlık olayı yaşandı. Hareket halindeki, canlı hayvan yüklü TIR'a sepetli motosikletle yaklaşan iki kişi, dorsenin arka kapısını açtı. Şüphelilerden biri, TIR'daki üç koyunu alarak aynı hızda ilerleyen motosikletin sepetine attı. O anlar, başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır'da akılalmaz bir hırsızlık olayı meydana geldi.

HAREKET HALİNDEKİ TIR'DAN KOYUN ÇALDILAR

Dün akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda seyir halinde olan canlı hayvan yüklü TIR'a sepetli motosikletle yaklaşan 2 kişi, dorsesinin arka kapısını açtı. Şüphelilerden biri 3 koyunu dorseden alarak, aynı hızda ilerleyen motosikletin sepetine attı.

O ANLAR KAMERADA

Şüpheliler koyunlarla uzaklaşırken, olay yolda başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

POLİS ONLARI ARIYOR

Trafikteki diğer sürücülerin uyarısı üzerine şoför şikayetçi oldu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

