Diyarbakır'da Ücretsiz Yüzme Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Ücretsiz Yüzme Eğitimi

Diyarbakır\'da Ücretsiz Yüzme Eğitimi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesiyle Diyarbakır'da 35 bin kişiye yüzme eğitimi verildi.

DİYARBAKIR'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında bu yıl yaklaşık 35 bin kişiye yüzme eğitimi verildi. Kentte yaz aylarında artan boğulma vakalarının önüne geçilmesi amaçlanan eğitimler, 15 havuzda ücretsiz olarak sürdürülüyor. Kırsal ilçelerde ise 6 yeni yarı olimpik havuzun yapımı devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Diyarbakır'da bu yıl yaklaşık 35 bin kişiye yüzme eğitimi verildi. Hava sıcaklığının yer yer 40 dereceyi aştığı kentte, serinlemek için su kanalı, nehir ve göletlere girerek boğulma tehlikesi yaşayan çocuk ve gençlerin önüne geçilmesi amacıyla ücretsiz yüzme kursları düzenleniyor. Kent genelindeki 15 yüzme havuzunda sürdürülen eğitimlerden çocukların yanı sıra gençler, yetişkinler ve engelliler de yararlanıyor. Kurslarda bu alandaki yetenekleri keşfedilenler ayrıca spora kazandırılarak, ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanıyor.

HEM EĞİTİM HEM SPOR

Haftanın belirli günlerinde uzman antrenör ve yüzme eğitmenlerinin gözetiminde yaş gruplarına göre verilen eğitimlerde, çocuk ve gençlerin güvenli şekilde yüzmeyi öğrenmesi ve yaz tatilini spor yaparak geçirmesi hedefleniyor. Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Olimpik Yüzme Havuzu'nda devam eden eğitimlere ilişkin bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, "Gençlik Spor Bakanlığı'mızın en büyük projelerinden bir tanesi bu, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesidir. Yaza hem hareketli giriyoruz hem de bu proje ile gençlerimize burada yüzme eğitimlerini veriyoruz. Diyarbakır genelinde bizim 15 havuzumuz var. 17 ilçemizdeki bütün vatandaşlarımıza, 15 havuzda bu sene 7'den 77'ye yaklaşık 35 bine yakın kişiye yüzme öğrettik" dedi.

'SPORCU YETİŞTİRİYORUZ'

Öztekin, "Bu dönemde çok fazla boğulma vakaları oluyor. Diyarbakır'da özellikle çok fazla boğulma vakası oldu. Buna da bir önlem için farklı projeler geliştirdik. Hem gençlerimiz hem çocuklarımız hem de yetişkinlerimiz faydalanabiliyor. Ayrıca engellilerimiz var. Engellilere yönelik seanslarımız da var, onlar da bu havuzlarımızdan faydalanabiliyor. 40'ın üzerinde cankurtaranımız, 50'nin üzerinde de yüzme antrenörümüzle birlikte, uzmanlar eşliğinde eğitimlerimize devam ediyoruz. 15 havuzumuzdan bazıları portatif havuzdur. Ama biz Diyarbakır için yeterli olmadığını düşünüyoruz. ve şu anda dış ilçelerimizden, merkez ilçeleri haricinde 6 tane daha havuz yapıyoruz. Bu havuzlar yarı olimpik olacak ve yüzmenin, sporun, özellikle yüzme branşının hem sporcu anlamında arttırılması hem tabana yayılması hem de dediğimiz gibi boğulma vakalarının önüne geçmek için bu havuzları önemsiyoruz. Şu anda burada öğrencilerimize yan kulvarlarda yeni eğitimler verilirken, orta kulvarlarda yüzme öğrenip daha sonra müsabakalara katılmak isteyen öğrencilerimizi yetiştirerek, aynı zamanda ulusal ve uluslararası müsabakalar için sporcu yetiştiriyoruz" diye konuştu.

'SPORLA YATIP SPORLA KALKAN BİR İL'

Kentin genç nüfusunun spor faaliyetlerine katılımının yüksek olduğunu ifade eden Öztekin, "Diyarbakır, genç nüfusun çok olduğu bir il, Türkiye'de en ön sıralarda diyebiliriz. Bu anlamda biz de bu genç nüfusumuzla her türlü branşta faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Yüzme de bunlardan bir tanesi. ve Diyarbakır ili, gerçekten sporla yatıp sporla kalkan bir il. Futbol branşından basketboluna, yüzmesine, tekvandosuna, karatesine, her anlamda ne kurs açtıysak ne faaliyet gösterdiysek katılım çok yüksek oluyor" dedi.

Kaynak: DHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Diyarbakır, Gençlik, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Ücretsiz Yüzme Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı
Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi
Çinliler Türkiye’deki çekirgelerin peşinde Neden ortaya çıktı Çinliler Türkiye'deki çekirgelerin peşinde! Neden ortaya çıktı
Mourinho’dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan... Mourinho'dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan...
Eşini kaybeden kadın hakkında gözaltı kararı Dosyanın seyri değişti Eşini kaybeden kadın hakkında gözaltı kararı! Dosyanın seyri değişti
Hasada gidiyorlardı Geri manevra faciaya dönüştü Hasada gidiyorlardı! Geri manevra faciaya dönüştü
Para döktükleri özel hastane sonları oldu Para döktükleri özel hastane sonları oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı’nı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti
Süleymancılara 3’üncü dalga operasyon Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon! Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu
Ne bu hal Oosterwolde Yüzünden düşen bin parça Ne bu hal Oosterwolde? Yüzünden düşen bin parça

12:08
Şampiyonlar Ligi’nde torbalar kesinleşti Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var
Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var
12:05
Okul kıyafetlerinde yeni dönem Arma zorunluluğu geri getirildi
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi
11:46
Yabancı kuralında kritik değişiklik TFF’den 14 yabancıya kupa izni
Yabancı kuralında kritik değişiklik! TFF'den 14 yabancıya kupa izni
11:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malazgirt’te kritik mesaj: Atımızın kuyruğunu bağladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te kritik mesaj: Atımızın kuyruğunu bağladık
11:31
Karar Resmi Gazete’de Butik otel ve pansiyonlar için her şey sil baştan değişiyor
Karar Resmi Gazete'de! Butik otel ve pansiyonlar için her şey sil baştan değişiyor
11:27
Talisca’dan Fenerbahçe yönetimine: Ayrılmak istemiyorum
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine: Ayrılmak istemiyorum
11:08
Bakan Şimşek açıkladı Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem
Bakan Şimşek açıkladı! Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem
11:08
Fenerbahçe için 2 milyarlık gece Lyon’u elerse kasa dolacak
Fenerbahçe için 2 milyarlık gece! Lyon'u elerse kasa dolacak
10:37
İBB Davası’nda Ertan Yıldız ile Aykut Erdoğdu arasında ’rüşvet mi, bağış mı’ atışması
İBB Davası'nda Ertan Yıldız ile Aykut Erdoğdu arasında 'rüşvet mi, bağış mı' atışması
10:27
27 yıldır böylesi görülmedi Altın yatırımcılarına önemli uyarı
27 yıldır böylesi görülmedi! Altın yatırımcılarına önemli uyarı
10:12
YPGSDG kendini feshetti, Erdoğan’ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu
YPG/SDG kendini feshetti, Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 12:15:32. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Ücretsiz Yüzme Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement