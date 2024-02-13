İçişleri Bakanı: Lice\'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen Kahramanlar-50 Operasyonu'nda 1'i gri kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Lice'de Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalar sonucu Kahramanlar-50 Operasyonu'nun düzenlendiğini belirtti.
Operasyon kapsamında J- SİHA desteğiyle komandolar ve güvenlik korucusu timlerinin teröristler ile sıcak temasa girdiğini bildiren Yerlikaya, "Gri kategoride yer alan 'Demhat Eylül' kod adlı Hasip Şimşek ve 'Memo' kod adlı Mehmet Akalan adlı teröristler silahları ile etkisiz hale getirildi. Ayrıca teröristlere yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, etkisiz hale getirilen teröristlerin birçok olayın sorumlusu olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:
"Terörist Hasip Şimşek'in, Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 polis memuru, 2 sivil vatandaşın şehit edilmesi ve 217 vatandaşın yaralanması olayı, Diyarbakır'ın Hani ilçesi Hani-Topçular kara yolunda bir grup terörist tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 1 askeri personel ve 2 gönüllü güvenlik korucusunun şehit edilmesi, Diyarbakır ili Hani/Topçular Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Yukarıturalı köyü yol ayrımında icra edilen 'Şok YKN' faaliyeti esnasında bir grup terörist tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu 1 güvenlik korucusu şehit edilmesi olaylarının faillerinden biri olduğu tespit edildi.
Mehmet Akalan adlı teröristin ise Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 6 el yapımı patlayıcı atılması olayı, Diyarbakır/Yenişehir Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına yönelik el bombası atılması ve tabanca ile ateş açılması, Diyarbakır/Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde Yenişehir Belediyesine ait aracın kundaklanması olaylarının faillerinden biri olduğu belirlendi."
Operasyonda görev alan personeli tebrik eden Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hainlerin tek tek nefeslerini keseceğiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Kahramanlarımızın kanları yerde kalmayacak. Operasyonu gerçekleştiren MİT mensuplarımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."
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Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı: Lice'de 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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