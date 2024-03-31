DİYARBAKIR SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|3.972
|Toplam Seçmen
|:
|1.164.129
|Açılan Sandık
|:
|1.719
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 43,28
|Kullanılan Oy
|:
|313.357
|Geçerli Oy
|:
|298.455
|Katılım Oranı
|:
|% 63,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK
|% 63,4
|189.237
|AK PARTİ
|MEHMET HALİS BİLDEN
|% 16,5
|49.238
|HÜDA PAR
|FARUK DİNÇ
|% 7,07
|21.092
|CHP
|CAFER PEKDEMİR
|% 3,36
|10.031
|YENİDEN REFAH
|HİKMET KAPLAN
|% 3,25
|9.697
|DİĞER
|% 2,64
|7.879
|DEVA PARTİSİ
|CENAP EKİNCİ
|% 0,96
|2.856
|SAADET
|MUHAMMED SABIR FIRAT
|% 0,55
|1.629
|İYİ PARTİ
|AHMET ÇAKIR
|% 0,51
|1.530
|ZAFER PARTİSİ
|MAHMUT TATAR
|% 0,46
|1.382
|TKP
|DAVUT ŞANLI
|% 0,28
|823
|DSP
|ALİ ARTUN
|% 0,22
|670
|HAK-PAR
|MEHMETŞAH EREN
|% 0,19
|575
|HKP
|ABDURRAHMAN KAYA
|% 0,13
|380
|BTP
|ŞEYHMUS ELÇİ
|% 0,12
|355
|MİLLİ YOL
|MEHMET ALİ KARA
|% 0,06
|181
|YTP
|UMUT ANAR
|% 0,06
|168
|VATAN PARTİSİ
|FERDİ TANHAN
|% 0,05
|156
|TKH
|SİBEL ALTINTAŞ
|% 0,05
|146
|MİLLET
|LEYLA KARAKAYA
|% 0,04
|126
|AB PARTİ
|MUSTAFA MALKOÇ
|% 0,04
|119
|BAĞIMSIZ
|ABDULAZİZ KIRKAN
|% 0,04
|114
|BAĞIMSIZ
|ORKİDE DÜZKAYA
|% 0,02
|71
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 63,71
|Katılım Oranı
|:
|% 57,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SİRAÇ ÇELİK
|% 71,61
|63.214
|AK PARTİ
|BEDİRHAN AKYOL
|% 12,72
|11.225
|HÜDA PAR
|CENGİZ AYDIN
|% 6,32
|5.583
|CHP
|MUSTAFA AKYÜZ
|% 3,06
|2.702
|YENİDEN REFAH
|MEHMET NEZİR DURMAZ
|% 2,16
|1.911
|DİĞER
|% 1,79
|1.577
|İYİ PARTİ
|CEMAL CEYLAN
|% 0,61
|534
|DEVA PARTİSİ
|HAMDİN ÖZDEMİR
|% 0,6
|529
|SAADET
|AHMET BARAN
|% 0,43
|376
|HAK-PAR
|HEVAL YILMAZ TEMEL
|% 0,2
|174
|HKP
|NAİLE KOÇ EFE
|% 0,18
|163
|BTP
|METİN ÇELİK
|% 0,14
|125
|DSP
|ALİ YUSUF ERASLAN
|% 0,1
|90
|MİLLİ YOL
|FEYAT GÖÇLÜ
|% 0,05
|48
|AB PARTİ
|MAHMUT DURMAZ
|% 0,03
|29
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 41,64
|Katılım Oranı
|:
|% 76,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MİZGİN EKİN
|% 63,72
|11.914
|AK PARTİ
|BEHİYE ARSLAN
|% 18,4
|3.440
|HÜDA PAR
|ALİ BİLMEZ
|% 8,01
|1.497
|DEVA PARTİSİ
|ŞÜKRÜ MERDANOĞLU
|% 4,93
|922
|CHP
|MEHMET SOYLU
|% 1,53
|287
|YENİDEN REFAH
|FAİK KILIÇ
|% 1,48
|276
|DİĞER
|% 0,79
|148
|SAADET
|İBRAHİM ŞİMŞEK
|% 0,59
|111
|DSP
|CANAN İLGİN
|% 0,24
|46
|İYİ PARTİ
|ALİ ÜNAL
|% 0,18
|33
|BTP
|YUSUF TUTUŞ
|% 0,13
|24
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 60,43
|Katılım Oranı
|:
|% 86,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU
|% 23,01
|3.547
|YENİDEN REFAH
|MURAT AKDAĞ
|% 19,36
|2.984
|CHP
|NURETTİN AKDAĞ
|% 18,94
|2.920
|DEM PARTİ
|BERAT CAN
|% 18,62
|2.871
|DİĞER
|% 14,72
|2.269
|HÜDA PAR
|SEYFETTİN YİĞİT
|% 4,61
|710
|SAADET
|ABDULLAH EJDER YİĞİT
|% 0,24
|37
|DSP
|VEDAT KARAKAŞ
|% 0,19
|30
|İYİ PARTİ
|AHMET EFETÜRK
|% 0,19
|29
|BTP
|MEHMET RAMAZAN KEBABCILAR
|% 0,12
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 44,13
|Katılım Oranı
|:
|% 76,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SEMRA AKYÜZ
|% 43,22
|5.549
|AK PARTİ
|DAVUT ARZU
|% 29,91
|3.840
|HÜDA PAR
|VEDAT TURGUT
|% 21,2
|2.722
|DİĞER
|% 2,73
|350
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM HALİL AKBULUT
|% 1,03
|132
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET MUSTAFA DOĞAN
|% 0,41
|53
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN DEMİR
|% 0,4
|51
|CHP
|HALİT KAYA
|% 0,38
|49
|SAADET
|MEHMET VEYSİ YİĞİT
|% 0,24
|31
|HAK-PAR
|SÜHEYLA BİNGÖL
|% 0,19
|25
|BTP
|YASİN ASLAN
|% 0,13
|17
|DSP
|DERYA ULAŞ
|% 0,12
|15
|MİLLİ YOL
|MEHMET EYYÜP GÜMÜŞ
|% 0,04
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 47,92
|Katılım Oranı
|:
|% 84,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ SUAT AKMEŞE
|% 44,55
|1.087
|YENİDEN REFAH
|ZÜBEYİR ARSLANCA
|% 43,81
|1.069
|DEM PARTİ
|HABİB DEMİRKOL
|% 4,47
|109
|CHP
|GÜLER KOÇYİĞİT
|% 2,75
|67
|DİĞER
|% 2,5
|61
|İYİ PARTİ
|MEHMET SIDDIK KARADAĞLI
|% 0,53
|13
|SAADET
|AYŞE DAĞ
|% 0,53
|13
|TKP
|SENAYİ YEŞİLÇİNAR
|% 0,37
|9
|HÜDA PAR
|MEHMET GÜLDOĞDU
|% 0,37
|9
|BTP
|AHMET HAYDAR EŞKİ
|% 0,08
|2
|DSP
|AHMET KAPÇAK
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,33
|Katılım Oranı
|:
|% 80,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HACİ AKENGİN
|% 49,79
|1.181
|AK PARTİ
|FELAT AYGÖREN
|% 32,93
|781
|HÜDA PAR
|ALİ GÖÇTÜRK
|% 6,2
|147
|YENİDEN REFAH
|HALİT AYDIN
|% 4,3
|102
|BAĞIMSIZ
|MURAT ARUKAN
|% 2,36
|56
|BAĞIMSIZ
|FERHAT DURMAZ
|% 1,39
|33
|DEVA PARTİSİ
|HÜSEYİN LEVENT
|% 0,8
|19
|CHP
|MEHMET SELİM AKBAŞ
|% 0,59
|14
|SAADET
|ABDULVAHAP DİYAPOĞLU
|% 0,55
|13
|HKP
|ADNAN KAYA
|% 0,25
|6
|AP
|ÖZGÜR KARAKUŞ
|% 0,21
|5
|İYİ PARTİ
|YUNUS BAŞAL
|% 0,17
|4
|BTP
|YUNUS TUTUŞ
|% 0,17
|4
|BAĞIMSIZ
|MEHMET DOĞAN
|% 0,17
|4
|DSP
|MUSTAFA BİROĞLU
|% 0,08
|2
|DİĞER
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 25,42
|Katılım Oranı
|:
|% 67,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET ZÜLKÜF POLAT
|% 47,21
|1.361
|AK PARTİ
|FIRAT SEYDAOĞLU
|% 32,78
|945
|SAADET
|MEHMET KARAKAŞ
|% 13,42
|387
|YENİDEN REFAH
|MAHMUT AKATAY
|% 3,75
|108
|HÜDA PAR
|ALİ DURGUNSU
|% 0,73
|21
|DEVA PARTİSİ
|ZEYNEL BEKİL
|% 0,62
|18
|CHP
|AHMET AKTAY
|% 0,45
|13
|İYİ PARTİ
|ENSARİ BARLAS
|% 0,38
|11
|DSP
|SAİT TUTUŞ
|% 0,38
|11
|BTP
|MEDİNE KAN
|% 0,24
|7
|BAĞIMSIZ
|ÖMER FARUK ÇETİNKAYA
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 33,44
|Katılım Oranı
|:
|% 69,80
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ŞİYAR GÜLDİKEN
|% 55,95
|10.209
|AK PARTİ
|KEMAL ATABEY
|% 16,81
|3.067
|HÜDA PAR
|HASAN HAKSEVER
|% 10,51
|1.917
|YENİDEN REFAH
|ABDURRAHMAN ZENGİN
|% 5,11
|932
|CHP
|CEVDET AKDEMİR
|% 4,28
|781
|DİĞER
|% 3,08
|562
|DEVA PARTİSİ
|SÜLEYMAN EFE
|% 1,73
|315
|SAADET
|MEHMET BUDAK
|% 0,63
|115
|İYİ PARTİ
|FARUK YALÇIN
|% 0,51
|94
|HAK-PAR
|MUSTAFA FEHMİ YAVUZ
|% 0,4
|73
|HKP
|ABDULBAKİ GÜZEL
|% 0,34
|63
|BTP
|REŞAT BAYRAM
|% 0,21
|38
|DSP
|CAHİT ULAŞ
|% 0,19
|34
|AP
|NURCAN SARICAOĞLU
|% 0,15
|27
|MİLLİ YOL
|MEHMET CEMAL TALAY
|% 0,07
|13
|BAĞIMSIZ
|HAMİT UYSAL
|% 0,03
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 40,85
|Katılım Oranı
|:
|% 70,80
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|BESİLE NARİN
|% 40,78
|2.059
|AK PARTİ
|MEHMET FATİH KAYHAN
|% 31,51
|1.591
|HÜDA PAR
|İHSAN YAŞAR
|% 20,54
|1.037
|YENİDEN REFAH
|KADRİ KARADUMAN
|% 4,93
|249
|CHP
|MEHMET İLHAMİ ÜNAL
|% 1,03
|52
|SAADET
|MERAL EŞME
|% 0,47
|24
|İYİ PARTİ
|HAMİT KAÇAN
|% 0,42
|21
|BTP
|DÜNDAR TOMAR
|% 0,2
|10
|DSP
|MERYEM ULAŞ
|% 0,12
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 78,26
|Katılım Oranı
|:
|% 75,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FUAT MEHMETOĞLU
|% 51,15
|3.049
|DEM PARTİ
|ERHAN GÜVEN
|% 46,97
|2.800
|DİĞER
|% 0,86
|51
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL ERASLAN
|% 0,47
|28
|İYİ PARTİ
|EMİN BALIKÇI
|% 0,25
|15
|BTP
|HASRET ASLAN
|% 0,12
|7
|SAADET
|BEDRETTİN TAŞ
|% 0,1
|6
|DSP
|ABDULLAH TOĞAÇ
|% 0,08
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 36,22
|Katılım Oranı
|:
|% 60,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|GÜLŞEN SİNCAR
|% 67,97
|38.359
|AK PARTİ
|ALİ RIZA FIRAT
|% 13,11
|7.398
|HÜDA PAR
|MEHMET DEMİR
|% 7,09
|4.002
|CHP
|CANAN DEMİR
|% 3,96
|2.235
|YENİDEN REFAH
|MAHMUD YAHYA KILIÇ
|% 3,52
|1.989
|DEVA PARTİSİ
|HEBUN AYTEKİN
|% 0,96
|539
|SAADET
|TALİP BEKİRANLI
|% 0,76
|426
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET SALİH ÇETİNKAYA
|% 0,74
|418
|DSP
|MEHMET BULDUK
|% 0,44
|249
|İYİ PARTİ
|MEHMET ÖZDAĞ
|% 0,41
|234
|TKP
|ZÜLKÜF HATUNOĞLU
|% 0,35
|197
|DİĞER
|% 0,25
|142
|BTP
|SİNAN KESKİN
|% 0,17
|95
|HKP
|BARAN YETGİN
|% 0,14
|76
|MİLLİ YOL
|MEHMET ŞAH ATASOY
|% 0,08
|45
|AB PARTİ
|MUHLİS GÜZEL
|% 0,05
|28
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 36,59
|Katılım Oranı
|:
|% 74,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET ŞIK
|% 71,97
|1.582
|AK PARTİ
|ŞERAFETTİN YİĞİT
|% 18,52
|407
|YENİDEN REFAH
|KADİR BERAT ÖZKAYA
|% 5,78
|127
|HÜDA PAR
|MEHMET HAN KAYA
|% 1,96
|43
|CHP
|VEYSİ KILIÇ
|% 1,05
|23
|DSP
|HACI KAÇAR
|% 0,36
|8
|BTP
|FURKAN BOZTEPE
|% 0,36
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 40,78
|Katılım Oranı
|:
|% 67,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|FATMA AY
|% 59,58
|3.989
|AK PARTİ
|ÖMER FARUK YEPREM
|% 29,98
|2.007
|YENİDEN REFAH
|ABDULHAKİM ERASLAN
|% 4,24
|284
|CHP
|SERDAL KOÇ
|% 2,67
|179
|HÜDA PAR
|MEHMET SEKAN GÜNDÜZ
|% 1,46
|98
|İYİ PARTİ
|MEHMET SALİM CAN
|% 1,05
|70
|BTP
|HATİCE KÜBRA KEPEKÇİ
|% 0,42
|28
|DİĞER
|% 0,33
|22
|SAADET
|NEVZAT BARAN
|% 0,27
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 43,62
|Katılım Oranı
|:
|% 76,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|DİLEK DİYAR ÖZER
|% 90,01
|4.475
|AK PARTİ
|ABDULHALIK TUNCAY
|% 6,56
|326
|DİĞER
|% 2,35
|117
|YENİDEN REFAH
|SERVET MUTLU
|% 0,42
|21
|İYİ PARTİ
|SEZER YÜCEL
|% 0,36
|18
|DEVA PARTİSİ
|KADRİ GÜNEŞ
|% 0,14
|7
|HÜDA PAR
|ÖMER TEKDAĞ
|% 0,1
|5
|BAĞIMSIZ
|MUHARREM AKGÖNÜL
|% 0,04
|2
|BTP
|BURAK CAHİT BOZTEPE
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 32,21
|Katılım Oranı
|:
|% 67,77
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SEVİM BİÇİCİ
|% 66,47
|7.505
|DİĞER
|% 9,56
|1.079
|AK PARTİ
|MEHMET IŞIKTAŞ
|% 9,25
|1.044
|BAĞIMSIZ
|MEHMET BAYKA
|% 4,18
|472
|İYİ PARTİ
|CELAL KUTSAL
|% 3,42
|386
|HÜDA PAR
|ADNAN BALYEN
|% 3,33
|376
|CHP
|ÖMER ERASLAN
|% 1,03
|116
|BAĞIMSIZ
|MURAT ATEŞ
|% 0,86
|97
|DEVA PARTİSİ
|CEMİL BİLMEZ
|% 0,83
|94
|YENİDEN REFAH
|CUMA ALİ ÖZTEN
|% 0,47
|53
|BTP
|YUSUF ASLAN
|% 0,2
|23
|SAADET
|YAŞAR KUDAT
|% 0,16
|18
|BAĞIMSIZ
|FAHRETTİN YILMAZ
|% 0,14
|16
|BAĞIMSIZ
|MEHMETSALİH GEZEN
|% 0,1
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 41,99
|Katılım Oranı
|:
|% 60,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ADNAN ÖRHAN
|% 58,88
|8.587
|AK PARTİ
|MEHMET DİLEK
|% 23,96
|3.494
|HÜDA PAR
|MAHMUT UÇAR
|% 8,89
|1.296
|CHP
|ABDULKADİR BEDİR
|% 2,06
|301
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ERDEM
|% 1,95
|285
|ZAFER PARTİSİ
|LOKMAN KILIÇ
|% 1,17
|171
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA OKAL
|% 0,77
|112
|DİĞER
|% 0,72
|105
|SAADET
|AHMET KARAAĞAÇ
|% 0,47
|69
|İYİ PARTİ
|VEYSİ BOZYIL
|% 0,45
|65
|MHP
|YUSUF ERDİN
|% 0,22
|32
|BTP
|MEHMET ŞAH TUTUŞ
|% 0,19
|28
|HKP
|BAHTİYAR KOÇAK
|% 0,14
|21
|DSP
|KENAN BÜYÜKKOYUNCU
|% 0,13
|19
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 44,12
|Katılım Oranı
|:
|% 58,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SAFİYE AKDAĞ
|% 59,64
|20.933
|AK PARTİ
|MUHAMMET ASENA
|% 20,03
|7.030
|HÜDA PAR
|ÜZEYİR YUVA
|% 6,27
|2.199
|CHP
|CEVHER SÖNMEZ
|% 4,74
|1.665
|DİĞER
|% 3,5
|1.230
|YENİDEN REFAH
|SEMİH YILDIRIM
|% 2,9
|1.016
|DEVA PARTİSİ
|MELİS KANDEMİR
|% 0,78
|272
|ZAFER PARTİSİ
|TİMUÇİN ELVAN
|% 0,75
|264
|SAADET
|REYHAN AKSOY
|% 0,42
|146
|İYİ PARTİ
|MEHMET SEVİM
|% 0,35
|123
|DSP
|ABDURRAZZAK BAYTOK
|% 0,18
|64
|SOL PARTİ
|ÖZENÇ SEZEK
|% 0,15
|53
|BTP
|FAYSAL ASLAN
|% 0,14
|48
|HKP
|RIZA YILDIRIM
|% 0,07
|24
|YTP
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, oy sayım sürecini takip ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşın kararına saygı duyduklarını belirterek, demokrasiye vurgu yaptı.
Aydın'ın en kalabalık ve en dinamik köylerinden biri olan Ilıdağ Köyü, 15 yıl aradan sonra muhtarını değiştirdi. Geleneksel yaşantısı ve ekonomistliği kadar siyasetteki öncülüğü ile dikkat çeken köyde Ali İhsan Bayram, muhtar seçildi. Bayram, rakibi Halil Tok'u geride bırakarak çoğunluğun oylarını aldı.
Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda İbrahim Çolak halka aletinde, Adem Asil ise yer aletinde altın madalyanın sahibi oldu. Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, milli sporcular finallerde başarılı performans sergiledi. İbrahim Çolak halka aleti finalinde 14.650 puanla altın madalya kazanırken, Adem Asil yer aleti finalinde 14.400 puanla birinci oldu.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim sonuçlarını takip ettiği AK Parti Ankara İl Başkanlığından ayrılırken, 'Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.
CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in oy kullandığı sandıktan CHP'ye 113, AK Parti'ye ise 84 oy çıktı.
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