DİYARBAKIR SON

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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.972
Toplam Seçmen : 1.164.129
Açılan Sandık : 1.719
Açılan Sandık Oranı : % 43,28
Kullanılan Oy : 313.357
Geçerli Oy : 298.455
Katılım Oranı : % 63,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK% 63,4189.237
AK PARTİMEHMET HALİS BİLDEN% 16,549.238
HÜDA PARFARUK DİNÇ% 7,0721.092
CHPCAFER PEKDEMİR% 3,3610.031
YENİDEN REFAHHİKMET KAPLAN% 3,259.697
DİĞER% 2,647.879
DEVA PARTİSİCENAP EKİNCİ% 0,962.856
SAADETMUHAMMED SABIR FIRAT% 0,551.629
İYİ PARTİAHMET ÇAKIR% 0,511.530
ZAFER PARTİSİMAHMUT TATAR% 0,461.382
TKPDAVUT ŞANLI% 0,28823
DSPALİ ARTUN% 0,22670
HAK-PARMEHMETŞAH EREN% 0,19575
HKPABDURRAHMAN KAYA% 0,13380
BTPŞEYHMUS ELÇİ% 0,12355
MİLLİ YOLMEHMET ALİ KARA% 0,06181
YTPUMUT ANAR% 0,06168
VATAN PARTİSİFERDİ TANHAN% 0,05156
TKHSİBEL ALTINTAŞ% 0,05146
MİLLETLEYLA KARAKAYA% 0,04126
AB PARTİMUSTAFA MALKOÇ% 0,04119
BAĞIMSIZABDULAZİZ KIRKAN% 0,04114
BAĞIMSIZORKİDE DÜZKAYA% 0,0271
BAĞLAR

Açılan Sandık Oranı : % 63,71
Katılım Oranı : % 57,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSİRAÇ ÇELİK% 71,6163.214
AK PARTİBEDİRHAN AKYOL% 12,7211.225
HÜDA PARCENGİZ AYDIN% 6,325.583
CHPMUSTAFA AKYÜZ% 3,062.702
YENİDEN REFAHMEHMET NEZİR DURMAZ% 2,161.911
DİĞER% 1,791.577
İYİ PARTİCEMAL CEYLAN% 0,61534
DEVA PARTİSİHAMDİN ÖZDEMİR% 0,6529
SAADETAHMET BARAN% 0,43376
HAK-PARHEVAL YILMAZ TEMEL% 0,2174
HKPNAİLE KOÇ EFE% 0,18163
BTPMETİN ÇELİK% 0,14125
DSPALİ YUSUF ERASLAN% 0,190
MİLLİ YOLFEYAT GÖÇLÜ% 0,0548
AB PARTİMAHMUT DURMAZ% 0,0329
BİSMİL

Açılan Sandık Oranı : % 41,64
Katılım Oranı : % 76,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMİZGİN EKİN% 63,7211.914
AK PARTİBEHİYE ARSLAN% 18,43.440
HÜDA PARALİ BİLMEZ% 8,011.497
DEVA PARTİSİŞÜKRÜ MERDANOĞLU% 4,93922
CHPMEHMET SOYLU% 1,53287
YENİDEN REFAHFAİK KILIÇ% 1,48276
DİĞER% 0,79148
SAADETİBRAHİM ŞİMŞEK% 0,59111
DSPCANAN İLGİN% 0,2446
İYİ PARTİALİ ÜNAL% 0,1833
BTPYUSUF TUTUŞ% 0,1324
ÇERMİK

Açılan Sandık Oranı : % 60,43
Katılım Oranı : % 86,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU% 23,013.547
YENİDEN REFAHMURAT AKDAĞ% 19,362.984
CHPNURETTİN AKDAĞ% 18,942.920
DEM PARTİBERAT CAN% 18,622.871
DİĞER% 14,722.269
HÜDA PARSEYFETTİN YİĞİT% 4,61710
SAADETABDULLAH EJDER YİĞİT% 0,2437
DSPVEDAT KARAKAŞ% 0,1930
İYİ PARTİAHMET EFETÜRK% 0,1929
BTPMEHMET RAMAZAN KEBABCILAR% 0,1218
ÇINAR

Açılan Sandık Oranı : % 44,13
Katılım Oranı : % 76,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSEMRA AKYÜZ% 43,225.549
AK PARTİDAVUT ARZU% 29,913.840
HÜDA PARVEDAT TURGUT% 21,22.722
DİĞER% 2,73350
YENİDEN REFAHİBRAHİM HALİL AKBULUT% 1,03132
DEVA PARTİSİMEHMET MUSTAFA DOĞAN% 0,4153
İYİ PARTİRAMAZAN DEMİR% 0,451
CHPHALİT KAYA% 0,3849
SAADETMEHMET VEYSİ YİĞİT% 0,2431
HAK-PARSÜHEYLA BİNGÖL% 0,1925
BTPYASİN ASLAN% 0,1317
DSPDERYA ULAŞ% 0,1215
MİLLİ YOLMEHMET EYYÜP GÜMÜŞ% 0,045
ÇÜNGÜŞ

Açılan Sandık Oranı : % 47,92
Katılım Oranı : % 84,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ SUAT AKMEŞE% 44,551.087
YENİDEN REFAHZÜBEYİR ARSLANCA% 43,811.069
DEM PARTİHABİB DEMİRKOL% 4,47109
CHPGÜLER KOÇYİĞİT% 2,7567
DİĞER% 2,561
İYİ PARTİMEHMET SIDDIK KARADAĞLI% 0,5313
SAADETAYŞE DAĞ% 0,5313
TKPSENAYİ YEŞİLÇİNAR% 0,379
HÜDA PARMEHMET GÜLDOĞDU% 0,379
BTPAHMET HAYDAR EŞKİ% 0,082
DSPAHMET KAPÇAK% 0,041
DİCLE

Açılan Sandık Oranı : % 16,33
Katılım Oranı : % 80,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHACİ AKENGİN% 49,791.181
AK PARTİFELAT AYGÖREN% 32,93781
HÜDA PARALİ GÖÇTÜRK% 6,2147
YENİDEN REFAHHALİT AYDIN% 4,3102
BAĞIMSIZMURAT ARUKAN% 2,3656
BAĞIMSIZFERHAT DURMAZ% 1,3933
DEVA PARTİSİHÜSEYİN LEVENT% 0,819
CHPMEHMET SELİM AKBAŞ% 0,5914
SAADETABDULVAHAP DİYAPOĞLU% 0,5513
HKPADNAN KAYA% 0,256
APÖZGÜR KARAKUŞ% 0,215
İYİ PARTİYUNUS BAŞAL% 0,174
BTPYUNUS TUTUŞ% 0,174
BAĞIMSIZMEHMET DOĞAN% 0,174
DSPMUSTAFA BİROĞLU% 0,082
DİĞER% 0,041
EĞİL

Açılan Sandık Oranı : % 25,42
Katılım Oranı : % 67,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET ZÜLKÜF POLAT% 47,211.361
AK PARTİFIRAT SEYDAOĞLU% 32,78945
SAADETMEHMET KARAKAŞ% 13,42387
YENİDEN REFAHMAHMUT AKATAY% 3,75108
HÜDA PARALİ DURGUNSU% 0,7321
DEVA PARTİSİZEYNEL BEKİL% 0,6218
CHPAHMET AKTAY% 0,4513
İYİ PARTİENSARİ BARLAS% 0,3811
DSPSAİT TUTUŞ% 0,3811
BTPMEDİNE KAN% 0,247
BAĞIMSIZÖMER FARUK ÇETİNKAYA% 0,041
ERGANİ

Açılan Sandık Oranı : % 33,44
Katılım Oranı : % 69,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİŞİYAR GÜLDİKEN% 55,9510.209
AK PARTİKEMAL ATABEY% 16,813.067
HÜDA PARHASAN HAKSEVER% 10,511.917
YENİDEN REFAHABDURRAHMAN ZENGİN% 5,11932
CHPCEVDET AKDEMİR% 4,28781
DİĞER% 3,08562
DEVA PARTİSİSÜLEYMAN EFE% 1,73315
SAADETMEHMET BUDAK% 0,63115
İYİ PARTİFARUK YALÇIN% 0,5194
HAK-PARMUSTAFA FEHMİ YAVUZ% 0,473
HKPABDULBAKİ GÜZEL% 0,3463
BTPREŞAT BAYRAM% 0,2138
DSPCAHİT ULAŞ% 0,1934
APNURCAN SARICAOĞLU% 0,1527
MİLLİ YOLMEHMET CEMAL TALAY% 0,0713
BAĞIMSIZHAMİT UYSAL% 0,035
HANİ

Açılan Sandık Oranı : % 40,85
Katılım Oranı : % 70,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİBESİLE NARİN% 40,782.059
AK PARTİMEHMET FATİH KAYHAN% 31,511.591
HÜDA PARİHSAN YAŞAR% 20,541.037
YENİDEN REFAHKADRİ KARADUMAN% 4,93249
CHPMEHMET İLHAMİ ÜNAL% 1,0352
SAADETMERAL EŞME% 0,4724
İYİ PARTİHAMİT KAÇAN% 0,4221
BTPDÜNDAR TOMAR% 0,210
DSPMERYEM ULAŞ% 0,126
HAZRO

Açılan Sandık Oranı : % 78,26
Katılım Oranı : % 75,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFUAT MEHMETOĞLU% 51,153.049
DEM PARTİERHAN GÜVEN% 46,972.800
DİĞER% 0,8651
YENİDEN REFAHİSMAİL ERASLAN% 0,4728
İYİ PARTİEMİN BALIKÇI% 0,2515
BTPHASRET ASLAN% 0,127
SAADETBEDRETTİN TAŞ% 0,16
DSPABDULLAH TOĞAÇ% 0,085
KAYAPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 36,22
Katılım Oranı : % 60,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİGÜLŞEN SİNCAR% 67,9738.359
AK PARTİALİ RIZA FIRAT% 13,117.398
HÜDA PARMEHMET DEMİR% 7,094.002
CHPCANAN DEMİR% 3,962.235
YENİDEN REFAHMAHMUD YAHYA KILIÇ% 3,521.989
DEVA PARTİSİHEBUN AYTEKİN% 0,96539
SAADETTALİP BEKİRANLI% 0,76426
ZAFER PARTİSİMEHMET SALİH ÇETİNKAYA% 0,74418
DSPMEHMET BULDUK% 0,44249
İYİ PARTİMEHMET ÖZDAĞ% 0,41234
TKPZÜLKÜF HATUNOĞLU% 0,35197
DİĞER% 0,25142
BTPSİNAN KESKİN% 0,1795
HKPBARAN YETGİN% 0,1476
MİLLİ YOLMEHMET ŞAH ATASOY% 0,0845
AB PARTİMUHLİS GÜZEL% 0,0528
KOCAKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 36,59
Katılım Oranı : % 74,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET ŞIK% 71,971.582
AK PARTİŞERAFETTİN YİĞİT% 18,52407
YENİDEN REFAHKADİR BERAT ÖZKAYA% 5,78127
HÜDA PARMEHMET HAN KAYA% 1,9643
CHPVEYSİ KILIÇ% 1,0523
DSPHACI KAÇAR% 0,368
BTPFURKAN BOZTEPE% 0,368
KULP

Açılan Sandık Oranı : % 40,78
Katılım Oranı : % 67,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİFATMA AY% 59,583.989
AK PARTİÖMER FARUK YEPREM% 29,982.007
YENİDEN REFAHABDULHAKİM ERASLAN% 4,24284
CHPSERDAL KOÇ% 2,67179
HÜDA PARMEHMET SEKAN GÜNDÜZ% 1,4698
İYİ PARTİMEHMET SALİM CAN% 1,0570
BTPHATİCE KÜBRA KEPEKÇİ% 0,4228
DİĞER% 0,3322
SAADETNEVZAT BARAN% 0,2718
LİCE

Açılan Sandık Oranı : % 43,62
Katılım Oranı : % 76,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİDİLEK DİYAR ÖZER% 90,014.475
AK PARTİABDULHALIK TUNCAY% 6,56326
DİĞER% 2,35117
YENİDEN REFAHSERVET MUTLU% 0,4221
İYİ PARTİSEZER YÜCEL% 0,3618
DEVA PARTİSİKADRİ GÜNEŞ% 0,147
HÜDA PARÖMER TEKDAĞ% 0,15
BAĞIMSIZMUHARREM AKGÖNÜL% 0,042
BTPBURAK CAHİT BOZTEPE% 0,021
SİLVAN

Açılan Sandık Oranı : % 32,21
Katılım Oranı : % 67,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSEVİM BİÇİCİ% 66,477.505
DİĞER% 9,561.079
AK PARTİMEHMET IŞIKTAŞ% 9,251.044
BAĞIMSIZMEHMET BAYKA% 4,18472
İYİ PARTİCELAL KUTSAL% 3,42386
HÜDA PARADNAN BALYEN% 3,33376
CHPÖMER ERASLAN% 1,03116
BAĞIMSIZMURAT ATEŞ% 0,8697
DEVA PARTİSİCEMİL BİLMEZ% 0,8394
YENİDEN REFAHCUMA ALİ ÖZTEN% 0,4753
BTPYUSUF ASLAN% 0,223
SAADETYAŞAR KUDAT% 0,1618
BAĞIMSIZFAHRETTİN YILMAZ% 0,1416
BAĞIMSIZMEHMETSALİH GEZEN% 0,112
SUR

Açılan Sandık Oranı : % 41,99
Katılım Oranı : % 60,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİADNAN ÖRHAN% 58,888.587
AK PARTİMEHMET DİLEK% 23,963.494
HÜDA PARMAHMUT UÇAR% 8,891.296
CHPABDULKADİR BEDİR% 2,06301
YENİDEN REFAHMEHMET ERDEM% 1,95285
ZAFER PARTİSİLOKMAN KILIÇ% 1,17171
DEVA PARTİSİMUSTAFA OKAL% 0,77112
DİĞER% 0,72105
SAADETAHMET KARAAĞAÇ% 0,4769
İYİ PARTİVEYSİ BOZYIL% 0,4565
MHPYUSUF ERDİN% 0,2232
BTPMEHMET ŞAH TUTUŞ% 0,1928
HKPBAHTİYAR KOÇAK% 0,1421
DSPKENAN BÜYÜKKOYUNCU% 0,1319
YENİŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 44,12
Katılım Oranı : % 58,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSAFİYE AKDAĞ% 59,6420.933
AK PARTİMUHAMMET ASENA% 20,037.030
HÜDA PARÜZEYİR YUVA% 6,272.199
CHPCEVHER SÖNMEZ% 4,741.665
DİĞER% 3,51.230
YENİDEN REFAHSEMİH YILDIRIM% 2,91.016
DEVA PARTİSİMELİS KANDEMİR% 0,78272
ZAFER PARTİSİTİMUÇİN ELVAN% 0,75264
SAADETREYHAN AKSOY% 0,42146
İYİ PARTİMEHMET SEVİM% 0,35123
DSPABDURRAZZAK BAYTOK% 0,1864
SOL PARTİÖZENÇ SEZEK% 0,1553
BTPFAYSAL ASLAN% 0,1448
HKPRIZA YILDIRIM% 0,0724
YTPSERKAN KIZILTEPE% 0,0519
AB PARTİMUHYETTİN YILDIZÖZ% 0,0311

Kaynak: AA

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