Doğa Sporlarında Eğitim Şart

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) öğretim görevlisi Yılmaz Sevgül, doğa sporlarında artan kazalarda sanal medyanın etkisine dikkat çekti, asıl sorunun eğitimsizlik ve hazırlıksızlık olduğunu vurguladı.

AÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim görevlisi Yılmaz Sevgül, doğa sporlarına yönelik artan ilgiyle birlikte kaza sayılarının da yükseldiğini söyledi. Sevgül, özellikle sanal medyada paylaşılan görüntülerin insanları motive ettiğini ancak eğitimsiz yapılan faaliyetlerin hem kendilerine hem de doğaya zarar verdiğini ifade etti.

'KURALLAR HAFİFE ALINAMAZ'

Yaklaşık 32 yıldır doğa sporları alanında çalışmalar yürüttüğünü belirten Sevgül, "İnsan doğaya yabancılaşmış bir canlıdır. Doğanın kendine özgü kuralları vardır ve bu kurallar hafife alınamaz. Eğitimsiz şekilde yapılan her aktivite risk taşır" dedi. Son yıllarda özellikle gençlerin sanal medyada gördükleri görüntülerden etkilenerek doğa sporlarına yöneldiğini kaydeden Sevgül, "Hiçbir altyapı oluşturmadan, eğitim almadan yapılan faaliyetler sonucunda ya kişiler kendilerine ya da doğaya zarar veriyor" diye konuştu.

'DOĞA HAFİFE ALINACAK BİR ALAN DEĞİL'

Doğa sporlarının tamamının belirli standartlar ve eğitim süreçleri içerdiğini vurgulayan Sevgül, trekking, hiking gibi en basit görülen faaliyetlerin bile ciddi hazırlık gerektirdiğini belirtti. Sevgül, "Her aktivitenin kendine özgü malzemesi, eğitimi ve doğada davranış kuralları vardır. Bunların öğrenilmesi gerekir. Doğa hafife alınacak bir alan değil" dedi. Eğitimlerde yalnızca teknik bilgi değil, doğaya saygılı davranış biçimlerinin de öğretildiğini ifade eden Sevgül, "Doğada bağırmamak, çöp atmamak, kalabalık hareket etmek gibi birçok detay aslında sürdürülebilir doğa anlayışının parçasıdır" diye konuştu.

'AMAÇ GÖRÜNTÜ ELDE ETMEK'

Sanal medyanın doğa sporlarına ilgiyi artırdığını kaydeden Sevgül, "İnsanlar gördükleri görüntülerden etkilenerek doğaya çıkıyor ancak çoğu zaman amaç doğayı öğrenmek değil, o görüntüyü elde etmek oluyor. Bu da riskli davranışları beraberinde getiriyor" dedi. Antalya'da özellikle Tazı Kanyonu gibi noktalarda uçurum kenarında fotoğraf çekmek isterken yaşanan kazalara dikkat çeken Sevgül, "İnsanlar doğayı deneyimlemekten çok, görüntü üretmeye odaklanıyor. Özellikle uçurum kenarlarında fotoğraf çekme gibi riskli davranışlar ciddi kazalara yol açıyor" diye konuştu.

'HERKES MUTLAKA İLK YARDIM EĞİTİMİ ALMALI'

Doğada yaşanabilecek olumsuz durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgi vere Sevgül, "Mahsur kalındığında ya da yaralanma durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı. En önemli şey bulunduğunuz konumu doğru tarif edebilmek. GPS koordinatlarının verilmesi, ekiplerin hızlı ulaşmasını sağlar. Bunun için ekipmanlarınız arasında GPS olmalı" dedi. Doğa sporlarıyla ilgilenen herkesin mutlaka ilk yardım eğitimi alması gerektiğini vurgulayan Sevgül, "İlk yardımın temel amacı yaşam koşullarını kötüleştirmemektir. Doğada bu bilgi hayati önem taşır" diye konuştu. Meteoroloji bilgisinin de önemli olduğunu belirten Sevgül, ani hava değişimlerinin ciddi risk oluşturduğunu ifade etti. Sevgül, "Yıldırımlı havalarda açık alanda kalmak, metal eşyalar taşımak gibi durumlar hayati tehlike yaratır. Bu nedenle doğaya çıkmadan önce hava durumu iyi analiz edilmeli" dedi.

'EĞİTİM ALMADAN DOĞAYA ÇIKMAYIN' UYARISI

Doğa sporlarına ilgi duyanlara çağrıda bulunan Sevgül, faaliyetlerin mutlaka eğitim alınarak ve uygun ekipmanla yapılması gerektiğini vurguladı. Sevgül, "Bu işi yapmak isteyenler mutlaka federasyonlar, kulüpler ya da resmi kurumlar aracılığıyla eğitim almalı. Doğa aktiviteleri basit değildir, ciddi bilgi ve hazırlık gerektirir" diye konuştu.

Haber: Aysu DURSUN - Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,