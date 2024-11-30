Doğu Anadolu Bölgesi'nde Soğuk Hava Etkili Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Soğuk Hava Etkili Olmaya Devam Ediyor

Doğu Anadolu Bölgesi\'nde Soğuk Hava Etkili Olmaya Devam Ediyor

Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer Mahallesi'nde gece en düşük sıcaklık eksi 25,1 derece olarak ölçüldü. Sibirya soğukları, kar yağışının ardından Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olmaya başladı.

30.11.2024 12:08  Güncelleme: 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAR yağışının etkisini kaybettiği Doğu Anadolu Bölgesi, bu kez soğuk havaya teslim oldu. Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı kırsal Hacıömer Mahallesi oldu. Mahallede gece en düşük sıcaklık 25,1 derece olarak ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışının ardından Sibirya soğukları kendini göstermeye başladı. En düşük hava sıcaklığı 25,1 derece ile Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı kırsal Hacıömer Mahallesi'nde ölçüldü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 23,5 dereceye kadar düştüğü Erzurum Havalimanı bölgesi de en soğuk ikinci yer oldu.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; Erzurum ve ilçelerinde en düşük sıcaklık şöyle gerçekleşti:

Aziziye eksi 20,8, Aşkale eksi 19,6, Horasan eksi 19,1, Hınıs eksi 12,1, İspir eksi 12,4, Karayazı eksi 15,7, Karaçoban eksi 19,2, Köprüköy eksi 20,2, Narman eksi 13,9, Oltu eksi 10,7, Olur eksi 5, Pazaryolu eksi 11,6, Tekman eksi 19,7, Tortum eksi 15,8, Uzundere eksi 10,4, Yakutiye eksi 19,5, Çat eksi 21,2, Şenkaya eksi 8.

Erzurum kent merkezinde soğuk havanın etkisiyle çatı, ağaç ve şadırvanlarda da buz sarkıtları oluştu. Sürücüler araçlarını battaniye ile soğuktan korumaya çalıştı.

DİĞER KENTLERDE HAVA SICAKLIKLARI

Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bölge illerde gece en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:

Ardahan eksi 12,7, Ağrı eksi 7,5, Erzincan eksi 7,3, Iğdır eksi 2,8, Kars, Merkez eksi 10,1, Muş eksi 5,6.

Kaynak: DHA

Doğu Anadolu Bölgesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Sibirya, Erzurum, Güncel, Tekman, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu Bölgesi'nde Soğuk Hava Etkili Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:48 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep’ten çekiliyor Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor
12:21 Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib’in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi
12:12 15 yaşındaki kız, Marmaray’ın önüne atladı Dehşet anları kamerada 15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada
11:18 O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
15:15 Beşiktaş’tan Hasan Arat’a 2 kelimelik veda Beşiktaş'tan Hasan Arat'a 2 kelimelik veda
15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı
14:48 ’Harbiye’de İzmir Marşı yasaklandı’ iddialarına MSÜ’den videolu yanıt 'Harbiye'de İzmir Marşı yasaklandı' iddialarına MSÜ'den videolu yanıt
14:42 Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı
14:41 Balıkları pişirecekti, poşeti açınca çığlık atmaya başladı Balıkları pişirecekti, poşeti açınca çığlık atmaya başladı
14:34 11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti 11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti
14:28 Aile hekimleri 5 günlük grev kararı aldı Aile hekimleri 5 günlük grev kararı aldı
14:26 Taylor Swift’in çıplak görüntülerini yayınlayan Billboard, özür diledi Taylor Swift'in çıplak görüntülerini yayınlayan Billboard, özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 13:09:15. #1.12#
SON DAKİKA: Doğu Anadolu Bölgesi'nde Soğuk Hava Etkili Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.