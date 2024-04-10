Doğu Anadolu\'da Bayram Namazı

Erzurum, Kars, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.
Erzurum'da vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.
Tarihi Ulu Camisi'nde vatandaşlar, saf tutup, Ramazan Bayramı namazını eda etti.
İl Müftüsü Rüstem Can'da vaaz verip, Filistinliler için dua etti.
Namazı sonrası vatandaşlar, il protokolü ile bayramlaştı.
Bayram namazına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Metin Düz ile AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve vatandaşlar katıldı.
Kars
Kars'ta da 3 bin 600 kişi kapasiteli Sultan Alparslan Camisi'ni dolduran vatandaşlar burada yoğunluk oluşturdu.
Namazın kılınmasının ardından Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, İl Müftüsü Hamza Bayram ve AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar vatandaşlarla bayramlaştı.
Vali Polat, tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak, "Bereket ayını bitirip Ramazan Bayramı namazına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mazlumun ahını alan insanların ıslah olmasını duasını ederek bayrama ulaştık. Filistinli, Doğu Türkistanlı kardeşlerimize dünyanın dört bir tarafında eziyet gören kardeşlerimizin bayramı kutlu olsun. Rabbim onları özgürlük içerisinde bayrama kavuşması için dua ediyoruz." dedi.
Milletvekili Adem Çalkın da bayram dolayısıyla yola çıkan vatandaşların dikkatli ve tedbiri olmasını isteyerek, herkesin bayramını kutladı.
Ardahan
Ardahan'da Başta Serhat Ulu ve Merkez camileri olmak üzere camilere gelenler namaz kaldı, dua etti.
Cami çakışında ise bayramlaşmalar oldu.
Tunceli
Tunceli'de Paşalar Camisi'nde İl Müftüsü Şefket Dilmaç'ın vaazının ardından cemaat saf tutup bayram namazını kılındı.
Namazın ardından Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu ve İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vatandaşlarla bayramlaştı.
Cami çıkışında vatandaşlara çikolata ikram edildi.
Ağrı
Ağrı'da Ramazan Bayramı dolayısıyla camilere giden vatandaşlar, namaz kıldı.
Ulu Camisi'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Erzincan ve Iğdır'da da Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.
Son Dakika › Güncel › Doğu Anadolu'da Bayram Namazı - Son Dakika
Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karı koca olduğu öğrenilen 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu kamyonet dereye uçarken, sürücü ve eşi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'da bayram namazı için binlerce vatandaş, tarihi Ulu Cami, Emir Sultan Cami ve Yeşil Cami'ye akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gelen vatandaşlar, Ulu Cami'yi tercih etti. Camii içerisinde yer bulabilmek için saatler öncesinden gelen vatandaşlar, avluyu ve çevresini tamamen doldurdu.
Van'ın Erciş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. Vanyolu Camisi'nde buluşan vatandaşlar, İlçe Müftüsü Abdullah Bora'nın vaazını dinledi ve bayram namazını kıldı. Namaz sonrası Kaymakam Murat Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan ve İlçe Müftüsü Abdullah Bora ile bayramlaşma gerçekleşti. Cami çıkışında ise Kızılay ekipleri cemaate lokum ikram etti.
Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, Orman ve Akalın mahallelerinde bulunan mezarlıkları ziyaret etti. Bayram namazından sonra mezarları başında dua eden vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için bayramlarda ilk işlerini mezarlık ziyareti yapmak olduğunu belirttiler.
Erzurum'da bayram namazı sonrası il protokolü tarihi Ulu Camii'nde kılınan bayram namazının ardında vatandaşlar protokol ile tek tek tokalaşarak bayramlaştı. Programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve il protokol mensupları katıldı. Bayram namazı sonrası İl Müftüsü Rüstem Can tarafından yapılan duanın ardından vatandaşlar protokol ile bayramlaştı. Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Ramazan bayramının tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını dileyerek 'Özellikle Filistin'de 3 aydır çok büyük bir zulüm altında ilim ilim inleyen Müslümanlar için hayırlara vesile olmasını zafere müjde olmasını diliyorum cenabı Allah'tan' dedi. - ERZURUM
Kosova'nın Prizren kentinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camii'ne akın eden yüzlerce Müslüman bayram namazını kıldı. Bayram namazının ardından dualar edildi ve Müslümanlar birbiriyle bayramlaştı. Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, bayram namazını kıldığı camide yaptığı açıklamada, Gazze'deki durumun üzüntü verici olduğunu belirtti ve tüm dünyada barışçıl bir Kurban Bayramı diledi.
Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Değirmendere köyünde vatandaşlar, geleneksel hale gelen bayramlaşma töreninde köy meydanında kuyruk oluşturdu. Köylüler, bayram namazının ardından sıraya girerek birbirleriyle bayramlaşabilmek için meydanda birkaç tur attı. Bu gelenek sayesinde hem birlik ve beraberlik sağlanırken, küs ve dargın olanlar da barışma fırsatı buldu. Köy muhtarı, yıllardan beri süregelen bu geleneği gelecek nesillere aktarmak istediklerini belirtti.
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