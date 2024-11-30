Doğu Anadolu\'da Sibirya Soğukları Etkili

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KAR yağışının etkisini kaybettiği Doğu Anadolu Bölgesi, bu kez soğuk havaya teslim oldu. Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı kırsal Hacıömer Mahallesi oldu. Mahallede gece en düşük sıcaklık 25,1 derece olarak ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışının ardından Sibirya soğukları kendini göstermeye başladı. En düşük hava sıcaklığı 25,1 derece ile Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı kırsal Hacıömer Mahallesi'nde ölçüldü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 23,5 dereceye kadar düştüğü Erzurum Havalimanı bölgesi de en soğuk ikinci yer oldu.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; Erzurum ve ilçelerinde en düşük sıcaklık şöyle gerçekleşti:

Aziziye eksi 20,8, Aşkale eksi 19,6, Horasan eksi 19,1, Hınıs eksi 12,1, İspir eksi 12,4, Karayazı eksi 15,7, Karaçoban eksi 19,2, Köprüköy eksi 20,2, Narman eksi 13,9, Oltu eksi 10,7, Olur eksi 5, Pazaryolu eksi 11,6, Tekman eksi 19,7, Tortum eksi 15,8, Uzundere eksi 10,4, Yakutiye eksi 19,5, Çat eksi 21,2, Şenkaya eksi 8.

Erzurum kent merkezinde soğuk havanın etkisiyle çatı, ağaç ve şadırvanlarda da buz sarkıtları oluştu. Sürücüler araçlarını battaniye ile soğuktan korumaya çalıştı.

DİĞER KENTLERDE HAVA SICAKLIKLARI

Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bölge illerde gece en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:

Ardahan eksi 12,7, Ağrı eksi 7,5, Erzincan eksi 7,3, Iğdır eksi 2,8, Kars, Merkez eksi 10,1, Muş eksi 5,6.

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Oktay POLAT/ ERZURUM,