Doğu kesimlerde kuvvetli sağanak bekleniyor - Son Dakika
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Doğu kesimlerde kuvvetli sağanak bekleniyor

Doğu kesimlerde kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, yurdun doğu bölgelerinde bugün beklenen yağışlar, yarın sabah saatlerinden itibaren Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari çevreleriyle Şanlıurfa, Elazığ, Muş ve Mardin'in bazı ilçelerinde kuvvetli olacak. Yüksek rakımlı bölgelerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar görülecek. Yağışlar, bölgenin batısında yarın gece saatlerinde etkisini kaybedecek, doğusunda ise cuma akşam saatlerine kadar devam edecek. Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

21.03.2024 12:53  Güncelleme: 12:55
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Yurdun doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yurdun doğu bölgelerinde bugün beklenen yağışlar, yarın sabah saatlerinden itibaren Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari çevreleriyle Şanlıurfa, Elazığ, Muş ve Mardin'in bazı ilçelerinde kuvvetli olacak.

Zamanla sıcaklıkların düşmesiyle 1200 metre üzeri rakımlı kesimli yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar görülecek.

Yağışlar, yarın gece saatlerinde bölgenin batısında etkisini kaybedecek, doğusunda ise cuma akşam saatlerine kadar etkili olacak.

Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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