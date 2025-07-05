Doğu ve Güneydoğu Anadolu İlleri 2. Akreditasyon Kampı Ahlat'ta başladı - Son Dakika
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu İlleri 2. Akreditasyon Kampı Ahlat'ta başladı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu İlleri 2. Akreditasyon Kampı Ahlat\'ta başladı
05.07.2025 17:47
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BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen ve Bitlis İl Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu İlleri 2. Akreditasyon Kampı' başladı.

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen ve Bitlis İl Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu İlleri 2. Akreditasyon Kampı' başladı.

Ahlat İlçesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 18 ilden 800'e yakın katılımcının katıldığı AFAD tarafından düzenlenen kampta ortak çalışma dilinin geliştirilmesi, afetlerdeki müdahale kapasitelerinin arttırılması ve kaynaşması etkinlikleri düzenlendi. Kampta çadırlarını kuran ekipler, bölgede yürüyüş etkinliği, çadır kurma, güç depolama ve akreditasyon gibi etkinlikleri gerçekleştirdi. AFAD Bitlis İl Müdürü Kerem Oruk, başarılı bir kamp gerçekleştirmek için çalıştıklarını belirterek, "Bu yıl ikinci kez ev sahipliği yaptığımız Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesel Kampı'nı Bitlis Ahlat ilçemizde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde icra ediyoruz. 23 ilin davet edildiği, 18 ilin katılım sağladığı 50 STK'dan toplam 780 kişinin katıldığı bir eğitim ve akreditasyon kampı icra edilmektedir. Kampımızdaki temel amacımız sivil toplum kuruluşlarının, ortak çalışma dilinin geliştirilmesi, afetlerdeki müdahale kapasitelerinin arttırılması ve kaynaşmasıdır" dedi.

Oruk, "AFAD başkanlığımız tarafından düzenlenen Bitlis Valiliğimizin ev sahipliğinde İl Afet Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde devam eden kampımıza çevre illerimizden Batman, Van, Muş ve Diyarbakır illerinden de personel desteği aldık. Serbest etkinlik saatlerinde ziyaretçilerimiz Ahlat'ımızın doğal ve kültürel zenginliklerini görüp tanıma fırsatı da buldular. Mutlu ve huzurlu bir şekilde yarın itibariyle kampımızı tamamlayıp bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kampa Adilcevaz ilçesinden 35 gönüllü ile katılan Yukarı Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol ise "Allah afet vermesin, diyoruz ama afet olduğunda da ekiplere ihtiyaç duyuluyor. Uzman ekiplere ihtiyaç duyulduğunda da sahada gördüğümüz ekiplerin burada yapmış oldukları çalışmaları sahada da bir şekilde uygulamaya koyabileceğimize inanıyoruz. AFAD Başkanlığı'na ve AFAD İl Müdürlüğüne biz buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu tarz etkinliklerin olması taraftarıyız. Çünkü kaynaşma toplantısı oluyor. Bunlar, birlik ve beraberliğimizi de burada Güneydoğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki STK'ların da birbirini tanımasına vesile oluyor aynı zamanda. Çok güzel bir etkinlik oldu" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Doğu ve Güneydoğu Anadolu İlleri 2. Akreditasyon Kampı Ahlat'ta başladı - Son Dakika

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