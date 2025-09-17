Türkiye\'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş

Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda 12 Eylül'de meydana gelen kazada, Doktor Serdar Kıyak'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Kızılırmak Nehri'ne uçtu.

EŞİ VE ÇOCUĞU BOĞULDU

Kıyak'ın eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ile oğulları Alperen (3), boğuldu. Araçtan çıkabilen doktor Serdar Kıyak ise olayı yaralı halde atlattı.

KADIN AİLESİNE "BENİ TEHDİT EDİYOR" DİYE MESAJ ATMIŞ

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Gülşah Karaman Kıyak'ın olaydan kısa süre önce cep telefonundan ailesine 'Beni tehdit ediyor' şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Bu gelişme üzerine gözaltına alınan doktor Serdar Kıyak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

CENAZEDE 'OĞLUM' DİYE FERYAT ETMİŞTİ

Öte yandan kazada hayatını kaybeden anne ile 3 yaşındaki çocuğu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanmıştı. Kazadan yaralı kurtulan doktor baba, bebeğinin battaniyesine sarılarak "Oğlum" ağlamıştı. Fenalaşan babaya cenaze namazı sonrası sağlık ekipleri tarafından müdahale edilmişti.