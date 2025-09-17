Türkiye\'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş

Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda 12 Eylül'de meydana gelen kazada, Doktor Serdar Kıyak'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Kızılırmak Nehri'ne uçtu.
Kıyak'ın eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ile oğulları Alperen (3), boğuldu. Araçtan çıkabilen doktor Serdar Kıyak ise olayı yaralı halde atlattı.
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Gülşah Karaman Kıyak'ın olaydan kısa süre önce cep telefonundan ailesine 'Beni tehdit ediyor' şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı.
Bu gelişme üzerine gözaltına alınan doktor Serdar Kıyak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan kazada hayatını kaybeden anne ile 3 yaşındaki çocuğu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanmıştı. Kazadan yaralı kurtulan doktor baba, bebeğinin battaniyesine sarılarak "Oğlum" ağlamıştı. Fenalaşan babaya cenaze namazı sonrası sağlık ekipleri tarafından müdahale edilmişti.
