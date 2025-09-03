Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi
03.09.2025 13:49
İstanbul'da, hazine arazisi vaadiyle 28.5 milyon lira dolandırıcılık yapan karı koca gözaltında.

İstanbul'da yaşayan 5 kişi, bir lokantada tanıştıkları ve kendisini avukat olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldığı şikayetiyle emniyete başvurdu.

"İHALEYE GİRMEDEN UCUZA ALABİLECEĞİMİZİ SÖYLEDİLER"

Mağdurlar, polise verdikleri ifadede şüpheliyle Rehyan Ş.'nin işlettiği bir lokantada tanıştıklarını belirterek 'Reyhan Ş.'nin eşinin orman vasfını yitirmiş hazine arazilerini ucuza alabilecek bağlantıları olduğunu' söylediğini anlattılar. Mağdurlar ifadelerinin devamında "Bunun üzerine onunla tanıştık. Bize hazine arazilerini ihaleye girmeden ucuza alabileceğini söyledi. Ona inandık. Ancak bir süre sonra dolandırıldığımızı anladık" dediler.

TELEVİZYONDAKİ AŞÇILIK YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLMUŞ

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada 5 kişinin, şüpheli M.S.S.'ye toplam 28 milyon 500 bin lira para verdiği belirlendi. Çekmeköy'de düzenlenen operasyonda şüpheli M.S.S. ve eşi Reyhan Ş. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Reyhan Ş.'nin bir televizyon programında yayınlanan aşçılık yarışmasında birinci olduğu ve lokantası bulunduğu ayrıca sosyal medya üzerinde binlerce takipçisi bulunduğu tespit etti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Reyhan Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

