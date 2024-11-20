Döner, İskender ve Hamburgerde Gramaj Zorunluluğu Getirildi

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TİCARET Bakanlığı, döner, iskender ve hamburger ürünlerinin satışında işletmelere, menüde gramaj bilgisi verme zorunluluğu getirdi. Gramaj bilgisi vermeyen işletmelere yönelik denetim yapılacağı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ait fiyat etiketlerinin, tarife ve fiyat listelerine ilişkin hususların 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği ile düzenlendiği belirtilerek, "Temel amacı, 'perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek' olan Yönetmelik, tüketicilerin 'ekonomik çıkarlarının korunması' ve 'doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi' açısından önem arz etmektedir" denildi.

'TÜKETİCİNİN EKSİK BİLGİLENDİRİLDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR'

Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyeti gösteren işletmeler arasında en fazla işletmeye sahip ve tüketici tarafından en fazla tercih edilen ürünlerin başında döner, iskender ve hamburger ürünlerinin yer aldığı vurgulanarak, "Tüketiciye sunulan söz konusu ürünlerin gerek hızlı servis edilmesi gerekse ekonomik olmaları nedeniyle ülke genelinde yaygın olarak tercih ediliyor. Son dönemlerde lokanta ve büfe zincirleri gibi işletmelerce, geleneksel satış yöntemi olarak, ağırlığı ölçülerek satışa sunulması gereken dönerin, 'döner sandviç, ekmek arası döner, dürüm döner, servis döner vb' isimler altında farklı fiyatlarla, iskender ve hamburger ürünlerinin ise farklı porsiyonlarda satışa sunulduğu ancak gramaj bilgisine yer verilmemesi nedeniyle fiyat karşılaştırmasının yapılamadığı ve tüketicinin eksik bilgilendirildiği anlaşılmaktadır. Ticari teamül ile yerleşmiş satış usulü olarak, ağırlığı ölçülerek ve farklı gramajlarda satılan döner ürünü ile iskender ürünü ve yaygın olarak tercih edilen hamburger ürünü özelinde tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi ile tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesini amacı ile; sektörde bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin tarife ve fiyat listelerinde ürünlerin ayırıcı özelliği olarak gramaj bilgilerine yer verilmesi gerektiği hususunda sektörü temsil eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu bilgilendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, düzenlemeyle ilgili 81 ilde yaygın ve yoğun denetimler yapılacağı, işletmelerin cezai yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için belirtilen hususlara dikkat etmelerinin faydalı olacağı kaydedildi.