Doris Dörrie, 37. Ankara Film Festivali'nde filminin Türkiye prömiyerine katılacak - Son Dakika
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Doris Dörrie, 37. Ankara Film Festivali'nde filminin Türkiye prömiyerine katılacak

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Doris Dörrie, 37. Ankara Film Festivali\'nde filminin Türkiye prömiyerine katılacak
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Doris Dörrie, 12-20 Kasım 2026'da düzenlenecek 37. Ankara Film Festivali'nin konuğu olacak. Son filmi “Nasıl Yardımcı Olabilirim?”in Türkiye prömiyerinin ardından düzenlenecek söyleşide sinemaseverlerle buluşacak.

(ANKARA) - Çağdaş Alman sinemasının temsilcilerinden yönetmen ve yazar Doris Dörrie, 37. Ankara Film Festivali'nin konuğu olacak. Sinemada insan ilişkilerini, yalnızlığı ve toplumsal dönüşümleri kendine özgü mizah anlayışıyla ele alan Dörrie, son filmi "Nasıl Yardımcı Olabilirim?"in Türkiye prömiyerinin ardından sinemaseverlerle buluşacak.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 37. Ankara Film Festivali, dünya sinemasının önemli isimlerini ağırlamaya hazırlanıyor. 12–20 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenecek festivalin konukları arasında, Alman sinemasında kendine özgü anlatım diliyle tanınan yönetmen ve yazar Doris Dörrie de yer alıyor.

Goethe-Institut Ankara iş birliğiyle festivale katılacak Dörrie, son uzun metrajlı filmi "Nasıl Yardımcı Olabilirim?"in (How Can I Help, 2026) Türkiye prömiyerine katılacak. Yönetmen, gösterimin ardından düzenlenecek söyleşide sinema anlayışını, filmin ortaya çıkış sürecini ve izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

ALMAN SİNEMASININ ÖZGÜN SESLERİNDEN

Alman sinemasının uluslararası alanda tanınan yönetmenlerinden Doris Dörrie, özellikle kadınların toplumsal konumunu, insan ilişkilerindeki kırılganlıkları ve modern yaşamın yarattığı yalnızlığı ele alan filmleriyle öne çıkıyor.

Dörrie, 1985 yılında çektiği ve kadın-erkek ilişkilerini hiciv yoluyla sorguladığı "Erkekler…" (Männer...) filmiyle geniş kitlelere ulaşarak, Alman sinemasında önemli bir çıkış yakaladı. Film, gişe başarısının yanı sıra toplumsal cinsiyet rollerine getirdiği eleştirel bakışla da dikkati çekti. Der Spiegel dergisi tarafından "Almanya'nın en başarılı kadın yönetmeni" olarak nitelendirilen sanatçı, sonraki yapımlarında da mizah ile melankoliyi bir araya getiren anlatımını sürdürdü.

"Hiç Kimse Beni Sevmiyor" (Nobody Loves Me, 1994), "Kiraz Çiçekleri" (Cherry Blossoms, 2008) ve "Fukuşima'dan Selamlar" (Greetings from Fukushima, 2016) gibi filmlerinde kayıp, ölüm, aidiyet ve kültürlerarası karşılaşmaları işleyen yönetmen, karakterlerinin iç dünyasından hareketle çağdaş toplumun çelişkilerini görünür kıldı.

Dörrie, aynı zamanda edebiyat alanındaki üretimleriyle de tanınıyor. Türkçeye çevrilen "Mavi Elbise", "Ne İstiyorsunuz Benden?" ve "Düşlerimin Erkeği" adlı kitaplarıyla Türkiye'deki okurlara da ulaşan sanatçı, Münih Televizyon ve Film Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapıyor.

YAPAY ZEKA, YAŞLILIK VE YALNIZLIK AYNI HİKAYEDE

Dörrie'nin festivalde Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek son filmi "Nasıl Yardımcı Olabilirim?", teknolojinin insan yaşamındaki giderek artan rolünü yaşlılık ve bakım ihtiyacı üzerinden sorguluyor.

Yakın gelecekte, 2030 yılında geçen film, tek başına yaşayan 80 yaşındaki eski tiyatro oyuncusu Bayan Winkler ile kendisine yardımcı olması için eve getirilen bir robot arasındaki beklenmedik ilişkiyi konu alıyor.

Çehov'un tiratlarını okuyabilen, gündelik yaşamda destek sunan robot, zamanla yaşlı kadının yalnızlığına eşlik eden bir varlığa dönüşüyor. Ancak bu yakınlaşma, insan ile makine arasındaki ilişkinin sınırlarına dair soruları da beraberinde getiriyor.

Bir insanın yalnızlığını teknoloji giderebilir mi? Bakım hizmetlerinin giderek teknolojik sistemlere devredildiği bir dünyada insani temasın yerini ne alacak? Dörrie, bu soruları yalnızca bilimkurguya özgü bir gelecek tasavvuru olarak değil, günümüz toplumlarının yaşlanma, bakım emeği ve yalnızlık sorunları üzerinden ele alıyor.

Film, yapay zekanın sunduğu olanaklarla insan ilişkilerinin vazgeçilmezliği arasındaki gerilimi trajikomik bir anlatımla beyazperdeye taşıyor.

ANGELA WINKLER BAŞROLDE

Filmin başrolünde, Alman sinemasının önemli oyuncularından Angela Winkler yer alıyor. Volker Schlöndorff'un "Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru" ve Volker Schlöndorff'un yönettiği "Teneke Trampet" gibi sinema tarihine geçen yapımlarda rol alan Winkler, bu kez yaşlılıkla, yalnızlıkla ve değişen dünyayla yüzleşen bir kadını canlandırıyor.

Winkler'in oyunculuğuyla derinlik kazanan film, insanın görülme, anlaşılma ve bir başkasıyla bağ kurma ihtiyacını merkeze alırken, yapay zekanın hayatın en mahrem alanlarına kadar uzanmasının doğurabileceği etik sorunları da tartışmaya açıyor.

Dörrie'nin gösterim sonrasında katılacağı söyleşi, izleyicilere hem filmin ele aldığı güncel meseleleri hem de yönetmenin sinema dilini konuşma fırsatı sunacak.

FESTİVAL BİLETLERİ 2 KASIM'DA SATIŞTA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun destekleriyle gerçekleştirilecek 37. Ankara Film Festivali, 12–20 Kasım tarihleri arasında sinemaseverleri ağırlayacak.

Festival gösterimleri Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda yapılacak.

Kaynak: ANKA
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