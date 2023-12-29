 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
DP İzmir Milletvekili Salih Uzun, Can Atalay'ın serbest bırakılmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi

DP İzmir Milletvekili Salih Uzun, Can Atalay'ın serbest bırakılmasını istedi

DP İzmir Milletvekili Salih Uzun, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın serbest bırakılmasına ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulundu. Uzun, Kurtulmuş'a tarihi sorumluluğunu hatırlatarak milli iradenin parlamentoya yansımasının sağlanması için adım atmasını istedi.

DP İzmir Milletvekili Salih Uzun, Can Atalay\'ın serbest bırakılmasını istedi
29.12.2023 - 13:27,  Güncelleme: 13:28
Abone Ol

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Salih Uzun, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın serbest bırakılmasına ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulundu. Uzun, "Tarihin bu döneminde TBMM Başkanı olmanız hasebiyle parlamentonun hukukunu savunma, dolayısıyla milli iradenin tam olarak parlamentoya yansımasının sağlanması mükellefiyeti sizin omuzlarınızda bulunmaktadır… Sizi tarihi sorumluluğunuzun gereğini yapmaya bir kez daha davet ediyorum" dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin son gerekçeli kararının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında tahliye kararı vermeksizin dosyasını yeniden Yargıtay'a geri gönderdi.

Salih Uzun, halen cezaevinde olan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın serbest bırakılmasına ilişkin bugün yazılı açıklama yaptı ve Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulundu. Uzun'un açıklaması şöyle:

"14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edildiği 30 Mayıs 2023 tarihinden itibaren ülkemizde parlamento hukuku bakımından başlangıçta 'garabet' olarak tanımlanabilecek bir durum yaşanmış ancak meselenin uzamasıyla birlikte durumun izahı için 'garabet' sözcüğü yetersiz kalmıştır.

Hatay Milletvekili seçildiği Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilmiş olan Şerafettin Can Atalay hakkında devam etmekte olan yargılamanın durdurulmaması ve bulunduğu cezaevinden tahliye edilmemesi üzerine, Anayasa Mahkemesi'nin 25 Ekim 2023 tarihinde hak ihlali kararı vermesinden sonra süreç 'hukuk garabeti' olmaktan çıkmış 'devlet krizi' halini almıştır. 21 Aralık 2023 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez verdiği hak ihlali kararının da uygulanmaması üzerine sözünü ettiğim 'devlet krizi' derinleşmiştir.

"MİLLİ İRADENİN MÜKELLEFİYETİ SİZİN OMUZLARINIZDA"

"Ancak basına yansıyan beyanatlarınızda özetle, 'Konu yargının konusu. Biz yapacağımızı yaptık, onun vekil olduğunu ilan ettik. Yemin için kürsüye çağırdık. Komisyona seçtik. Özlük haklarını başlattık' dediniz. Sayın Başkanım, işte asıl o zaman sorun bizim sorunumuz, yani parlamentonun sorunu haline geliyor. Mademki Can Atalay milletvekili, nasıl oluyor da parlamentonun kendisi hakkında dokunulmazlığının kaldırılmasına yahut vekilliğinin düşürülmesine dair hiçbir kararı yahut tasarrufu olmadan başka bir erk tarafından tutuluyor.

Tarihin bu döneminde TBMM Başkanı olmanız hasebiyle parlamentonun hukukunu savunma, dolayısıyla milli iradenin tam olarak parlamentoya yansımasının sağlanması mükellefiyeti sizin omuzlarınızda bulunmaktadır. Devlet krizi olarak tanımlanan yani olağan olmayan durumlarda erklerin başkanları nasıl davranması gerekiyorsa sizin de o şekilde olağan olmayan tutum, tavır ve inisiyatif almanız gerektiğine inanıyor ve sizi tarihi sorumluluğunuzun gereğini yapmaya bir kez daha davet ediyorum."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Şerafettin Can Atalay, Demokrat Parti, Milletvekili, İzmir, Yargı, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DP İzmir Milletvekili Salih Uzun, Can Atalay'ın serbest bırakılmasını istedi - Son Dakika


14:39
Süper Kupa finali öncesi Atatürk'ün sözü Suudi Arabistan'da krize neden oldu Süper Kupa finali öncesi Atatürk'ün sözü Suudi Arabistan'da krize neden oldu
14:08
Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
13:56
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda
13:53
Asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz etiketleri değiştirmeye başladılar Asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz etiketleri değiştirmeye başladılar
13:36
Kız öğrenci, başka sınıfta okuyan öğrenciyi okul tuvaletinde bıçakladı Kız öğrenci, başka sınıfta okuyan öğrenciyi okul tuvaletinde bıçakladı
13:36
CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı
13:32
Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım'a gönderdi Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım'a gönderdi
13:30
Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim

Son Dakika
14:39 Süper Kupa finali öncesi Atatürk'ün sözü Suudi Arabistan'da krize neden oldu
14:08 Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
13:56 AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda
13:53 Asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz etiketleri değiştirmeye başladılar
13:36 Kız öğrenci, başka sınıfta okuyan öğrenciyi okul tuvaletinde bıçakladı
13:36 CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı
13:32 Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım'a gönderdi
13:30 Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim
13:19 Veliler, sınıf basıp çocukların gözü önünde 2 öğretmeni darbetti
12:45 Plastik poşetlerin tüketici fiyatı 2024'te de değişmedi, geri kazanım payı arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 14:46:57. #1.13#
SON DAKİKA: DP İzmir Milletvekili Salih Uzun, Can Atalay'ın serbest bırakılmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement