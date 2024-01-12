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DSİ Genel Müdürü: Artvin'e 21 yılda 123 milyar lira yatırım yapıldı - Son Dakika
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DSİ Genel Müdürü: Artvin'e 21 yılda 123 milyar lira yatırım yapıldı

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yılda Artvin'e 141 tesisle toplam 123 milyar 84 milyon lira yatırım yapıldığını belirterek, 'Kurulu gücü 2 bin 387 milyon kilowatsaat olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize, yalnızca enerji alanında yıllık 14 milyar 607 milyon TL katkı sunuyoruz' dedi.

12.01.2024 - 13:57,  Güncelleme: 13:58
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DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yılda Artvin'e 141 tesisle toplam 123 milyar 84 milyon lira yatırım yapıldığını belirterek, 'Kurulu gücü 2 bin 387 milyon kilowatsaat olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize, yalnızca enerji alanında yıllık 14 milyar 607 milyon TL katkı sunuyoruz' dedi.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yıldaki Artvin yatırımlarına ilişkin bilgi paylaştı. Balta, 'Artvin, Yusufeli ve Arhavi'ye memba kalitesinde içme suyu getirdik. Son 21 yılda tamamladığımız içme suyu tesisleri ile 66 bin 620 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan, yıllık 9,46 milyon metreküp içme suyunu temin ediyoruz. Ülkemizin en hırçın akan nehri olan Çoruh Nehrine son 21 yılda 5 mavi gerdanlık takılarak ülkemizin hidroelektrik enerji potansiyeline önemli ölçüde katkı sağlanmıştır. Artvin'de son 21 yılda 5 baraj inşa ettik ve böylece 4 milyar 760 milyon metreküp depolama kapasitesine ulaştık. Bu 5 barajın kurulu gücü 1975 MW olup; yıllık ortalama üretim kapasitesi de 6 milyar 515 milyon kilowatt saattir' dedi.

'1 GÖLETTE İNŞAAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Artvinli çiftçilerin tarımsal arazilerini büyük bir emek ve özveri ile değerlendirdiklerini vurgulayan Mehmet Akif Balta, 'Artvin'in su kaynaklarını değerlendirmek için yeni göletler inşa ediyoruz. Şu anda 1 göletin yapım çalışmaları devam ediyor. Bu göletin tamamlanması ile 990 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Artvin Merkez Seyitler Köyü Yeraltı Barajı ve Sulaması İnşaatının tamamlanarak 67 bin metreküp su depolanmıştır. Depolanacak su ile 650 dekar tarım arazisinin sulanmaktadır' diye konuştu.

'TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ İLE TOPRAĞIMIZI KORUYORUZ'

Taşkın riskini azaltmaya yönelik çalışmaları aktaran Balta, 'Artvin'de taşkın riskini azaltmak için son 21 yılda tamamlanan 93 adet taşkın koruma tesisi ile Artvin şehir merkezi, 238 adet yerleşim yeri ve 7 bin 464 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 12 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızı ve toprağımızı güvence altına alıyoruz' ifadelerini kullandı.

'ARTVİN'DE SU, TÜRKİYE'NİN ENERJİSİNE GÜÇ OLDU'

Artvin'de son 21 yılda 36 Adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 7 Milyar 770 Milyon kilowatt saat enerji üretim kapasitesine ulaşıldığını ifade eden Balta, 'Kurulu gücü 2 bin 387 MW olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize, yalnızca enerji alanında yıllık 14 Milyar 607 milyon TL katkı sunuyoruz. İnşaat safhasında olan 6 adet HES ile de Ülkemizin enerjisine güç verecek olmanın heyecanını duyuyoruz. Kurulu gücü 226 MW olan bu tesisler tamamlandığında milli ekonomimize, yalnızca enerji alanında yıllık 996 Milyon kilowatt saat katkı sunacağız. Şuan planlama ve projelendirme safhasında olan 87 adet HES ile de ülkemizin enerjisine güç verecek olmaktan heyecan duyuyoruz. 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle yaklaşık 2 milyon 590 bin hanenin enerji ihtiyacını Artvin'de kurulu HES'lerle karşılıyoruz' dedi. (DHA)

DSİ Genel Müdürü: Artvin\'e 21 yılda 123 milyar lira yatırım yapıldı
Kaynak: DHA
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