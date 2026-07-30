Düğün Fotoğrafçısını Katleden Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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Düğün Fotoğrafçısını Katleden Şüpheliler Yakalandı

Düğün Fotoğrafçısını Katleden Şüpheliler Yakalandı
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Arnavutköy'de düğün fotoğrafçısı Ferhat Açık'ı öldüren 3 şüpheli Van'da yakalandı.

Arnavutköy'de düğün fotoğrafçısı Ferhat Açık'ı öldürdükten sonra cesedini ormanlık alana gömdükleri belirlenen 3 şüpheli, Van'da düzenlenen operasyonda yakalandı. Açık'ın iki ay önce düğün fotoğraflarını çektiği damat, kardeşi ve onun arkadaşı tarafından tuzak kurularak kaçırıldığı ve öldürüldüğü belirlendi. Olaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alınırken cinayeti itiraf eden şüphelilerin, Ferhat Açık'ın bağırmaması için boğazını kestikleri ortaya çıktı. Damat Okan K ifadesinde ise " Çok genç yaşta otomobili vardı. Zengin olduğunu düşündük ve parasını almak için plan yaptık. Bir ay önce de onu kaçırmaya çalıştık ancak buluşma yerine arkadaşlarıyla gelince planımızı gerçekleştiremedik" dedi. Öte yandan şüpheli damat Okan K.'nin İran sınırından kaçmaya çalışırken İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli operasyonla yakalandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Beylikdüzü'nde 13 Temmuz'da polise başvuran Habib Açık, düğün fotoğrafçılığı yapan kardeşinden haber alamadıklarını söyleyerek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda kayıp Ferhat Açık'a ait cep telefonu inlemeye alınarak son konuştuğu kişiler belirlendi. Açık'ın 12 Temmuz'da Arnavutköy'de bir perde dükkanının dış çekimlerini yapmak için anlaştığı ve evdeki malzemelerini aldıktan sonra Okan K., kardeşi Rıdvan K. ve Poyraz K. ile buluştuğu tespit edildi. Polis, Ferhat Açık'ın iki ay önce evlenen Okan K.'nın düğününde de fotoğrafçılık yaptığını belirledi.

ARAMA KURTURMA KÖPEĞİ 'ZEYNA' CESEDİ BULDU

Kimlikleri tespit edilen 3 şüpheliyi takibe alan polis, Ferhat Açık'ın telefonunun son olarak baz sinyali verdiği Arnavutköy, Hacımaşlı Mahallesi'ndeki boş arazide arama çalışması başlattı. Hassas burunlu köpek 'Zeyna' ve İnsansız Hava Araçları ile bölgede arama yapıldı. Zeyna isimli köpeğin verdiği tepkiler üzerine yapılan kazıda Ferhat Açık'ın cesedi bulundu. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemelerde 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ve boğazının kesildiği belirtildi.

3 ŞÜPHELİ VAN'DA YAKALANDI

Şüphelilerin Van'a kaçtığının belirlenmesi üzerine Başkale ilçesinde arama çalışması başlatıldı. İran'a kaçmaya çalıştığı öğrenilen şüpheli Okan K., Van İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnsansız Hava Aracı (İHA) ekipleri tarafından meralık alanda tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Okan K.'yı yakaladı. Diğer şüphelilerden Poyraz K. Van merkezde, Rıdvan K. ise Başkale ilçesinde gözaltına alındı. Şüphelilere yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 4 kişinin de İstanbul'da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, burada cinayetle ilgili sorgulandı. Şüphelilerin ifadelerinde cinayeti itiraf ettikleri ve olayı önceden planlayarak gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

CİNAYETİ PLANLAYAN DAMAT: 'DAHA ÖNCE DE KAÇIRMAYA ÇALIŞTIK, BAŞARAMADIK'

Şüphelilerden Okan K., Ferhat Açık ile düğününde fotoğraflarını çekerken tanıştığını belirterek, "Çok genç yaşta otomobili vardı. Zengin olduğunu düşündük ve parasını almak için plan yaptık. Bir ay önce de onu kaçırmaya çalıştık ancak buluşma yerine arkadaşlarıyla gelince planımızı gerçekleştiremedik" dedi.

ONU KANDIRIP OTOMOBİLİNE BİNDİK

Okan K., bir akrabalarının Ferhat Açık'a çekim yaptıracağını öğrendiklerinde yeniden harekete geçtiklerini anlatarak, "Beylikdüzü'ndeki evine fotoğraf makinelerini almaya gitmişti. Onu arayarak otomobilimizin olmadığını, bizi de yanına almasını istedik. Bu isteğimizi kabul etti. Kullandığı otomobille Arnavutköy'e doğru yola çıktı. Yolda, işe gitmeden önce manzaralı bir yerde fotoğrafımı çekip çekemeyeceğini sordum. Kabul edince ormanlık alana doğru yürüdük. Tam fotoğrafımı çekerken diğerleri onu arkadan yakalayarak etkisiz hale getirdi" ifadelerini kullandı.

'ONU BIÇAKLADIK, BAĞIRINCA BOĞAZINI KESTİK'

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nde ifade veren Okan K.'nın, "Önce telefonunu alıp banka uygulamalarını açtırarak parasını almaya çalıştık. Ancak hesaplarına ulaştığımızda hiç parasının olmadığını gördük. Bunun üzerine otomobilini üzerimize almaya karar verdik. Üzerinde kimliği yoktu. Ağabeyini telefonla aratarak eve gelecek kişiye kimliğini vermesini sağladık. Daha sonra onu bıçaklayarak öldürdük. Çok bağırdığı için sesinin kesilmesi amacıyla boğazını kestik" dediği öğrenildi.

NOTERE GİDİP KILIK DEĞİŞTİREREK OTOMOBİLİ ÜZERİNE ALMAYA ÇALIŞMIŞ

Okan K.'nın, cesedi olay yerinde bıraktıktan sonra Beylikdüzü'ndeki eve gittiklerini anlatarak, "Ben ağabeyinden kimliği aldım. Daha sonra cesedin bulunduğu yere dönüp, yakındaki bir çukura gömdük. Ertesi gün kılık değiştirerek ona benzemeye çalıştım ve notere gittim. Onun yerine geçerek otomobil için satış vekaleti vermeye çalıştım. Ancak noter çalışanları durumdan şüphelenerek işlemi gerçekleştirmedi. Bunun üzerine, 'Kimliğimi değiştireceğim' bahanesiyle oradan ayrıldım" dediği belirtildi.

ÖLDÜRDÜĞÜ ÇININ TELEFONUNU 9 BİN LİRAYA SATMIŞ

Şüpheli Okan K.'nın, otomobili üzerine alamayacağını anlayınca Ferhat Açık'ın ağabeyi Habib Açık'ı telefonla arayarak, "Kardeşin bir namus meselesi nedeniyle kaçtı. Bana otomobilini satmamı söylemişti ancak bunu başaramadım. Otomobili sana getirdim" diyerek aracı teslim ettiğini anlattığı belirtildi. Okan K.'nın daha sonra Ferhat Açık'a ait cep telefonunu bir telefoncuya 9 bin liraya sattığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis soruşturmasında, şüphelilerin yakalanmamak için memleketleri Van'a kaçtıkları tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Cinayet, Güncel, Van, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğün Fotoğrafçısını Katleden Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika

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