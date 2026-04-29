Düğünden sonra sandalyeler yolu kapattı, taksiciyi bıçaklayarak öldürdü
29.04.2026 15:01  Güncelleme: 15:02
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde düğünden sonra caddeye bırakılan sandalyelerin yolu kapatması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada taksici Özcan Özkan'ın (42) ölümü, oğlu Ada Özkan'ın (20) yaralanmasına neden olan Can Erdoğan (30), 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Çorlu'da taksicilik yapan Özcan Özkan, 8 Ağustos 2024 gecesi yanında oğlu Ada Özkan ile kullandığı taksiyle eve giderken Şeyhsinan Mahallesi Mandıracı Caddesi'nde düğünün ardından bırakılan sandalyelerin yolu kapattığını gördü. Baba ile oğlu taksiden inip, sandalyeleri kenara çektiği sırada, bir grupla aralarında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Özcan Özkan göğsüne, oğlu Ada Özkan da bacağına aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

YARALI BABASINI TAŞIYIP, TAKSİDE BAYILDI

Ada Özkan, yaralı halde babası Özcan Özkan'ı taksiye bindirip, hastaneye götürmek için yola çıktı. Ancak Ada Özkan, bir süre kullandığı takside bayıldı. Bu sırada yoldan geçen bir motokurye, taksinin direksiyonundaki kişinin hakaretsiz olduğunu fark edince durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, takside kanlar içindeki 2 kişiden Özcan Özkan'ın öldüğünü belirledi. Yaralı Ada Özkan, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olaydan sonra şüphelilerden Can Erdoğan eşi E.E. (32) ve Mert Ö. (20) tutuklandı. Şüphelilerden E.E. ile Mert Ö., bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 1'i tutuklu 7 sanık hakkında hazırladığı iddianamede, Can Erdoğan için 'Silahla basit yaralama ve kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ve 8 aydan 18 aya kadar hapis cezası, diğer sanıklar için ise 'Silahla yaralama' suçundan 8 aydan 18 aya kadar hapis istendi.

'KALABALIK, SOPALAR, SANDALYELERLE DARBETTİ, KALBİNDEN BIÇAKLANDI'

Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına ölen Özcan Özkan'ın eşi Nazan Özkan, oğlu Ada Özkan, ailenin avukatları ile sanık Can Erdoğan, mahkemeye tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada ilk söz, olayda yaralanan Ada Özkan'a verildi. Özkan, sanıklardan şikayetçi olduğunu ve en ağır cezanın verilmesini istediğini söyledi. Özkan'ın eşi Nazan Özkan ise "Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Olayda kim varsa, her birinden davacı ve şikayetçiyim" diye konuştu.

Ailenin avukatı Barış İzzet Yüksel, "Bu olay basit bir mahalle kavgası değildir. Düğün bahanesiyle kamuya ait yolu kapatıp buna itiraz eden vatandaşları kalabalıkla, sopalarla, sandalyelerde darbeden, kalbinden bıçaklayan zihniyet ile evine ekmek götürmek için gece gündüz direksiyon sallayan 2 çocuk sahibi bir emekçinin davasıdır. Bıçağı saplayan kadar yanında bulunan, asıl faile yardım eden veya yaralı müteveffaya yardım etmeyi ihmal eden kişiler de asil fail kadar suçludur. Diğer sanıkların da en ağır şekilde cezalandırılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı sanık Can Erdoğan'dan hakkında karar verileceğini söyleyerek son sözlerini söylemesini istedi. Pişman olduğunu söyleyen Erdoğan, taksicinin eşi Nazan Özkan'a başsağlığı dileyip, "Böyle olmasını istemezdim, çok üzgünüm beraatımı talep ediyorum" dedi. Can Erdoğan, Özkan'ı 'Kasten öldürmek' suçundan müebbet, Ada Özkan'ı yaralamaktan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer sanıklardan Mustafa T., 'Suç delillerini gizleme ve yok etme, değiştirme' suçundan 2 yıl 6 ay, Sedat A. ile Burak Ö.'ye ise 2'şer yıl hapis cezası verildi. E.E., 36 bin, Mert B. ile Canpolat Ö. de 30 bin lira para cezası ve 5'er yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

Kaynak: DHA

