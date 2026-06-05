Dünya Çevre Günü'nde Deniz Temizliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Çevre Günü'nde Deniz Temizliği

Dünya Çevre Günü\'nde Deniz Temizliği
05.06.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemer'de özel kostümlü denizkızları, su altında temizlik yaptı ve deniz çayırı dikti.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında özel kostümlü 4 denizkızı, su altı temizliği yapıp, deniz çayırı dikti.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi tarafından Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda düzenlenen etkinliğe; Kaymakam Ahmet Solmaz, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Emniyet Müdür Vekili Ramazan Canbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Erkan Ergen, STK temsilcileri, muhtarlar, birim müdürleri, öğretmen, öğrenciler ve turistik tesislerin temsilcileri katıldı. Su altı fotoğrafçısı Adnan Büyük etkinlik kapsamında özel kostümlü 4 denizkızı, eşliğinde dalış yaptı. Denizkızları dip temizliği yapıp, su altına deniz çayırı dikti. Denizden çıkarılan atıklar daha sonra etkinlik alanında sergilendi. Etkinliğe katılanlar denizkızları ile fotoğraf çektirdi. Deniz dibi temizliği sırasında flyboard gösterisi de yapıldı.

ÇEVRE DEDEKTİFİ KEREM

Etkinlikte, Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün çevre bilincinin artırılması amacıyla başlattığı 'Kemer'in çevre dedektifi Kerem' de yer aldı. Kemer'in çevre dedektifi maskot Kerem, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

VALİ ŞAHİN CANLI YAYINDA

Antalya Valisi Hulusi Şahin, etkinlikler kapsamında Antalya'nın tüm ilçelerine aynı anda canlı yayınla bağlanarak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Vali Şahin, Dünya Çevre Günü dolayısıyla ilçelerde yapılan faaliyetler hakkında bilgiler aktardı.

Kaymakam Ahmet Solmaz, yaptığı konuşmada, çevreyle ilgili bilinçlendirme çalışmalarının neticesinde geri dönüşüm ürünlerini ortaya çıkarabildiklerini söyledi. Çevre duyarlılığını yaşam kültürü haline getirmenin önemine dikkat çeken Kaymakam Solmaz, "Özellikle genç nesillere yönelik çevre duyarlılığını artırabilmeliyiz. Bunu bir çöpten ibaret olarak görmeyin. Çevre duyarlılığı demek vicdan muhasebesi ve çevrede yaşayan tüm canlıları korumak demektir. Bu duyarlılık içerisinde özellikle öğrenciler olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

KEMER, PİLOT BÖLGESİ OLDU

Kemer'in 'pilot bölge' olarak ilan edildiğine de değinen Kaymakam Solmaz, "Tekirova açıklarında yer alan Üç Adalar'ı yakın zamanda koruma altına alacağız. Bu ileriye dönük Kemer'deki en büyük adımlardan biri olacak. Hayalet ağlardan başlayarak deniz çayırlarının korunması ve yeniden ekilmesine kadar çok sayıda faaliyet yapacağız. Bunu geleceğin mirasını korumak için yapacağız" diye konuştu.

Başkan Necati Topaloğlu da Atatürk'ün 'Hiç şüphesiz ki Antalya, dünyanın en güzel yeridir' sözünü hatırlatarak, "Antalya'nın da en güzel ilçesi Kemer'dir. İnanılmaz bir doğa güzelliğimiz ve uzun sahillerimiz var. Mavi bayraklı plajlarımız var. Ama dikkat edeceğimiz nokta çevre temizliği. Çevre bilincini anaokullarından başlayarak devam ettirirsek daha başarılı oluruz. Hep birlikte olursak bu işin içinden çıkarız. Gelecek nesillere güzel bir çevre bırakmak istiyorsak kurallara uymak zorundayız" dedi. Etkinlikte, öğrencilerin ve turistik tesislerin atık malzemelerle geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı sanatsal çalışmalar da sergilendi. Katılımcılar, sergi alanını gezerek çalışmaları inceledi.

Kaynak: DHA

Dünya Çevre Günü, Yerel Haberler, Etkinlikler, Turizm, Güncel, Kemer, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Çevre Günü'nde Deniz Temizliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Polat cinayetinde tetikçinin ifadesi ortaya çıktı Talimat ve para detayı kan dondurdu Can Polat cinayetinde tetikçinin ifadesi ortaya çıktı! Talimat ve para detayı kan dondurdu
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Canlı yayında açıklamıştı Manchester City’den Real Madrid’e Erling Haaland tehdidi Canlı yayında açıklamıştı! Manchester City'den Real Madrid'e Erling Haaland tehdidi
Fenerbahçe’ye Mason Greenwood’dan kötü haber Fenerbahçe'ye Mason Greenwood'dan kötü haber
İtalyan devi listesine ekledi Icardi’yi istiyorlar İtalyan devi listesine ekledi! Icardi'yi istiyorlar
AYM’nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi AYM'nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi
Ester ile çıktığı tatil Mbappe’ye çok pahalıya patladı Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
Ertuğrul Doğan transferi canlı yayında duyurdu: Kadromuza kattık Ertuğrul Doğan transferi canlı yayında duyurdu: Kadromuza kattık
Sıfır Atık Festivali’nde örnek uygulama Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı Sıfır Atık Festivali'nde örnek uygulama! Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
Aziz Yıldırım’a kötü haber ’’Anlaştık’’ dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu Aziz Yıldırım'a kötü haber! ''Anlaştık'' dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu
Şimdi ne olacak Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
Merih Demiral’ın Fener’e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın

13:19
Beşiktaş, Vincenzo Italiano’yu resmen açıkladı Bugün İstanbul’a geliyor
Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı! Bugün İstanbul'a geliyor
13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
11:53
Galatasaray’dan Okan Buruk için karar
Galatasaray'dan Okan Buruk için karar
11:52
MSB tarih verip uyardı Bedelli askerliğe zam geliyor
MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor
11:38
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
11:23
Aziz Yıldırım’dan 25 milyon euroluk yıldız
Aziz Yıldırım'dan 25 milyon euroluk yıldız
11:18
Aziz Yıldırım’dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
11:07
İzmir uçağında panik anları Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
11:00
Aziz Yıldırım’dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
Aziz Yıldırım'dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
10:47
Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamları için ilk yorum
Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum
10:43
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
10:02
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 13:41:38. #7.12#
SON DAKİKA: Dünya Çevre Günü'nde Deniz Temizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.