İstanbul'da Dünya Organ Nakli Kongresi - Son Dakika
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İstanbul'da Dünya Organ Nakli Kongresi

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Dünya Organ Nakli Derneği (TTS) nin 30. Uluslararası Kongresi, Prof. Dr. Mehmet Haberal öncülüğünde ilk kez İstanbul'da yapılıyor. Kongrenin açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sizlerin ortaya koyduğunuz çalışmalar milyonlarca insanın hayatına dokunuyor. Hepinize minnettarız." dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da, Türkiye'nin organ naklini dünyada en iyi yapan 5 ülkeden biri olduğunu belirtti, "Bunu başaran herkesle, her merkezle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

22.09.2024 21:04  Güncelleme: 21:15
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Haber/Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - Dünya Organ Nakli Derneği (TTS) nin 30. Uluslararası Kongresi, Prof. Dr. Mehmet Haberal öncülüğünde ilk kez İstanbul'da yapılıyor. Kongrenin açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sizlerin ortaya koyduğunuz çalışmalar milyonlarca insanın hayatına dokunuyor. Hepinize minnettarız." dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da, Türkiye'nin organ naklini dünyada en iyi yapan 5 ülkeden biri olduğunu belirtti, "Bunu başaran herkesle, her merkezle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Dünya Organ Nakli Derneği'nin 30. Uluslararası Kongresi, İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. İlk kez İstanbul'da yapılan derneğin toplantıları bu yıla kadar ABD ve Avrupa'da gerçekleştiriliyordu. 2018-2020 yıllarında derneğin başkanlığını yürüten Prof.Dr. Mehmet Haberal, bu kuralı değiştirdi. Toplantıların bölgesel olmasına, ilk bölgenin de İstanbul olmasına karar verdi. Bu çerçevede 25 Eylül'e kadar devam edecek kongreye, dünyanın dört bir köşesinden, transplantasyonda öncü çok sayıda bilim insanı katılıyor. Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın kurduğu Ortadoğu Organ Nakli Derneği (MESOT), Türk Dünyası Transplantasyon Derneği (TDTD) ve Türkiye Organ Nakli Derneği (TOND) de kongreye destek veriyor. Bilimde en seçkin dünya ödüllerinden olan Medawar ödülü de kongrenin son gününde; 25 Eylül'de, ilk kez bir Türk bilim insanına; Prof. Dr. Mehmet Haberal'a takdim edilecek.

İmamoğlu: Bizim için gurur kaynağı

Kongrenin açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yılın en büyük küresel transplantasyon kongresinde dünya tıbbına yön veren çok kıymetli bilim insanını İstanbul Kongre Merkezimizde ağırlamak bizim için bir gurur kaynağı. Hepiniz İstanbul'a hoş geldiniz. Biliyorsunuz Türk misafirperverliği dünyaca ünlüdür. İstanbul'da size bunun en güzel örneğini yaşatacağımızdan, buradan çok güzel hislerle ayrılacağınızdan hiç şüphem yok" dedi. İmamoğlu şunları söyledi:

"İstanbul tarih boyunca bölgenin ve dünyanın en önemli bilim merkezlerinden olmuştur. Dünyanın her köşesinden bilim insanlarına kucak açmış, onlara çalışmalarını yürütebilecekleri bir ortam sunmuştur. Doğu ile Batı'nın buluştuğu özgün konumu sayesinde bilginin paylaşılmasında, yayılmasında ve bu sayede bilimin gelişmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. İstanbullu bilim insanlarının diğer bilimler gibi tıp bilimine de çok değerli katkıları olmuştur. Bugün de İstanbul tıp alanında sadece bölgenin değil tüm Avrupa'nın en gelişmiş kentlerinden biri konumunda yer alıyor.

"Sayın Haberal'ı yürekten kutluyorum"

Dünya Organ Nakli Derneği Uluslararası Kongresi kurulduğu günden bu yana hiç bu topraklara gelmemişti. Bu açıdan bir ilki yaşıyor olmanın da mutluluğu içerisindeyiz. Bunun gerçekleşmesinde çok büyük rol oynayan Prof. Dr. Mehmet Haberal'a, kurucusu olduğu Ortadoğu Organ Nakli Derneği MESOT'a, Ortadoğu Organ Nakli Derneği'ne, Türk Dünyası Transplantasyon Derneği'ne ve Türkiye Organ Nakli Derneği'ne İstanbullular adına teşekkür ediyorum. Sayın Haberal, tabii ki bu alanda dünyanın en önemli isimleri arasında yer alıyor. 1975 yılında Türkiye'nin ilk organ naklini gerçekleştirdi. Sonrasında yine bu alanda birçok ilke imza attı. Türkiye'de organ nakli konusunda öncü bir rol üstlendi. O nedenle bilimde en seçkin dünya ödüllerinden olan Medawar'a değer görülen ilk Türk bilim insanı olmasından gurur duyuyoruz. Bu başarı uzun yıllar boyunca verilen emeğin, çalışmanın ve uzmanlığın bir sonucu olarak nice gencimize de örnek olacaktır. Sayın Haberal'ı yürekten kutluyorum.

Sizler tıbbın, bilimin gelişimine katkı sunuyorsunuz, dünya tıbbına yön veriyorsunuz. Sizlerin ortaya koyduğunuz çalışmalar milyonlarca insanın hayatına dokunuyor. Hepinize minnettarız. Dünya Organ Nakli Derneği 30. Uluslararası Kongresi'nin başarıyla sonuçlanmasını, insan sağlığı için çok önemli çıktılar sunmasını temenni ediyorum."

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da "Sizi İstanbul'da ağırlamaktan, Türkiyemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. İstanbul, geçmişte birçok medeniyetin, günümüzde de sayın hocamın dediği gibi dünyanın merkezi başkentidir. Tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanı olarak bana söz hakkı düştüğü için teşekkür ediyorum" dedi. Memişoğlu şunları söyledi:

"İlk karaciğer naklinde bulunmuş idealist bir stajyer olarak..."

"1975'te ilk böbrek naklini gerçekleştiren 1980'de 22 yaşında idealist bir stajyeri olarak hocamın ilk karaciğer naklinde Hacettepe'de bulunan birisi olarak ve bir gün stajımızda böbrek naklini gerçekleştirdikten sonra idrarın çıktığı zaman 'işte çocuklar bu insanın hayatını değiştirdik hayata kazandırdık' dediğinde heyecanını gördükten sonra ve 1979'da dünyaya örnek olacak organ ve doku nakli kanunu geçirten ve hazırlayan hocama minnetlerimi huzurunuza arz ederim. Bize bu organ nakli heyecanını duyurduktan sonra 1999-2000 yılının başlarında yanında bulunduğum Hanres Tizakis hocamıza buraya katıldığı için teşekkür ediyoruz. Dünyanın en büyük, en iyi cerahlarından bir tanesi.

"Organ naklinin dünyada en iyi yapan 5 ülkeden biriyizesiyiz"

Aynı zamanda Miami'de beraber yola çıktığımız ama daha sonra benim Türkiye'ye döndüğüm ve Miami'de kalan dünyanın en iyi organ nakli cerrahlarından dediğim Hakkın Tekin hocamızın da burada olmasından çok memnunluk duyuyorum. Ulusal Organ Transplant Koordinasyon Merkezi ile bin kişinin çalıştığı ve etik kurullar kontrolünde 2021 senesinde 5 binin üzerinde nakil gerçekleştiren ve bu nakillerin 1 yıllık yaşam sürelerinin %95 civarında olduğu organ naklinin dünyada en iyi yapan 5 ülkeden bir tanesiyiz. Bunu başaran herkesle, her merkezle gurur duyuyorum. Onlara teşekkür ediyorum, minnetlerimi huzurunuzda arz ediyorum. Bakanlık olarak hedefimiz bu sayıları daha da arttırmak, bunun yanında da özellikle kadavratik bağışları teşvik edip sayılarını arttırmaktır. Ben buradan çıkacak her şeyin sağlık ve insanlığa faydası olacağını düşünüyorum."

İstanbul\'da Dünya Organ Nakli Kongresi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Dünya Organ Nakli Kongresi - Son Dakika

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