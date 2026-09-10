Davutoğlu soruşturması için dikkat çeken açıklama: Zamanaşımı süresi dolmadı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'daki adliyelerde görev yapan yargı muhabirlerini Ankara'daki Adalet Bakanlığında kabul etti. Gündemdeki soruşturma ve davalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürlek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gürlek'in açıklamalarındaki başlıklardan biri de eski Başbakan ve feshedilen Gelecek Partisinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında yürütülen “Cumhurbaşkanına hakaret” soruşturması oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Davutoğlu hakkında 3 Eylül'de Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesi kapsamında soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık, dolaşıma giren ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlarla ilgili resen inceleme yapıldığını açıklamıştı.

SORUŞTURMAYA KONU KONUŞMA 2021 YILINA AİT

Soruşturmaya konu edilen ifadelerin yeni olmadığı ortaya çıkmış, Davutoğlu'nun söz konusu konuşmayı 11 Eylül 2021'de Bingöl'de yaptığı belirtilmişti. Davutoğlu da soruşturma kapsamında 7 Eylül'de Ankara Adliyesine giderek şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Davutoğlu, ifadesinin ardından yaptığı açıklamada konuşmasının arkasında olduğunu belirtirken, soruşturmanın aradan yaklaşık 5 yıl geçtikten sonra başlatılmasını eleştirdi.

GÜRLEK: İKİ TEMEL HUSUSA BAKILMASI GEREKİYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise soruşturmanın neden yıllar sonra başlatıldığına ilişkin tartışmalara yanıt verdi.

Gürlek, hukuken iki temel konunun değerlendirilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu: “Burada hukuken bakılması gereken iki temel husus var. Birincisi suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı, ikincisi ise zamanaşımı. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu bakımından burada zamanaşımı süresinin dolmadığı değerlendiriliyor.”

“NEDEN O ZAMAN DEĞİL DE ŞİMDİ İŞLEM YAPILDI DENİLEBİLİR”

Gürlek, soruşturmaya konu videonun yıllardır erişilebilir olması nedeniyle gündeme gelen “Neden daha önce soruşturma açılmadı?” eleştirisine de doğrudan yanıt verdi.

“‘O video o tarihte vardı, neden o zaman işlem yapılmadı da şimdi yapıldı?’ denilebilir. Bir soruşturmanın hangi tarihte başlamış olması tek başına hukuka aykırılık anlamına gelmez.”

Gürlek, bir dosyanın savcılığın önüne ihbar, CİMER başvurusu veya şikayet yoluyla gelebileceğini belirtti.

“İHBAR, CİMER BAŞVURUSU VEYA ŞİKAYET ÜZERİNE...”

Soruşturmanın başlatıldığı tarihten ziyade hukuki şartların önem taşıdığını ifade eden Gürlek, savcılıkların önlerine gelen iddiaları değerlendirebileceğini söyledi.

“Bir ihbar, CİMER başvurusu veya şikayet üzerine savcılık önüne gelen iddiayı hukuken değerlendirebilir. Suçun oluşup oluşmadığına ve zamanaşımına ilişkin değerlendirmeyi de soruşturmayı yürüten savcılık yapar.”

“İSİM VE SIFAT ÜZERİNDEN HAREKET EDİLMEZ”

Davutoğlu'nun geçmişte Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulunmasına ilişkin tartışmalara da değinen Gürlek, adli süreçlerde kişilerin geçmiş görev veya sıfatlarının belirleyici olmadığını vurguladı.

Gürlek, “Az önce söylediğim gibi, burada isim ve sıfat üzerinden hareket edilmez” ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU İFADE VERDİ: SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM

Davutoğlu, 7 Eylül'de Ankara Adliyesine giderek soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Yaklaşık 1,5 saat süren ifade işlemi sırasında Davutoğlu'na DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da eşlik etti.

Davutoğlu savcılık ifadesinde, 2021'deki konuşmasının siyasi eleştiri niteliğinde olduğunu savundu ve sözlerinin arkasında olduğunu söyledi. Hakkındaki soruşturmanın siyasi saiklerle açıldığını öne süren Davutoğlu, konuşmasında dile getirdiği ifadelerin hakaret değil eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

“5 YIL BEKLEYEN SAVCILIK İFADEM İÇİN 5 GÜN BEKLEMEDİ”

Davutoğlu, soruşturmanın zamanlamasına ilişkin eleştirisini savcılık ifadesinde de gündeme getirdi. Soruşturmanın konuşmasından yaklaşık 5 yıl sonra başlatılmasına tepki gösteren Davutoğlu, savcılığın ifade verme takvimine ilişkin yaklaşımını da eleştirdi.

Davutoğlu ayrıca soruşturma kapsamında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesini talep etti. Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında suçun unsurlarının oluşup oluşmadığına ve dosyanın hukuki durumuna ilişkin değerlendirmeyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yapacak.