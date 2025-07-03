Dünya Turundaki Pilot Uçak Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dünya Turundaki Pilot Uçak Kazasında Hayatını Kaybetti

Dünya Turundaki Pilot Uçak Kazasında Hayatını Kaybetti
03.07.2025 08:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'den havalanan uçak Kaçkar Dağları'nda düştü, pilot hayatını kaybetti, yolcu kurtuldu.

ESKİŞEHİR'den havalandıktan sonra Rize- Erzurum sınırında Kaçkar Dağları'nda düşen M20J tipi tek motorlu uçağın enkazına 12,5 saat sonra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından ulaşıldı. Dünya turuna çıkan pilot Mehmet Demirci'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, Rize'ye götürmek üzere uçağına aldığı yolcu Hicran Kaya ise sağ bulundu. Ekiplerin uçağın enkazına ulaşma anları ise JAK ekiplerinin kamerasına yansıdı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden Rize-Artvin Havalimanı'na gitmek için havalanan M20J tipi tek motorlu uçak, dün saat 18.00 sıralarında Rize- Erzurum sınırında Kaçkar Dağları'nda kaza kırıma uğradı. Pilot Mehmet Demirci'nin, Sivrihisar'dan Rize'ye götürmek üzere uçağına aldığı yolcu Hicran Kaya'nın acil çağrısı sonrası ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmalarına bir askeri helikopter katılırken, çevre illerdeki AFAD ekipleri de destek verdi.

'YARDIM EDİN ÖLÜYORUZ'

Acil çağrıda bulunduktan sonra DHA muhabirinin telefonla ulaştığı yolcu Hicran Kaya, "Uçağımız dağa çarptı. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Yardım edin ölüyoruz" diyerek, hayati risklerinin bulunduğunu ifade etti.

UÇAK ENKAZINA ULAŞILDI

Rize'nin yanı sıra Erzurum ve Bayburt'tan gece boyu sürdürülen çalışmalar kapsamında, Rize- Erzurum sınırında Kaçkar Dağları'nda araç yolu bulunmayan bölgeye yaya olarak ulaşan JAK ekipleri, saat 06.30 sıralarında uçağın enkazına ulaştı. Ekiplerin kontrollerinde dünya turuna çıkan pilot Mehmet Demirci'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yolcu Hicran Kaya ise yaralı bulundu. Ekipler, Demirci'nin cansız bedeninin bulunduğu yerden alınması için çalışma başlattı.

ULAŞMA ANLARI KAMERADA

Kurtarma operasyonu bölgede sürerken ekiplerin uçak enkazına ulaşma anları ise JAK ekipleri kamerasına yansıdı. Bölgede oluşturulan kriz merkezindeki Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ile görüntülü koordinasyon kuran JAK ekiplerinin kayda aldığı görüntülerde, bölgede sisli havanın hakim olduğu, uçakta kanlar içinde kurtarılmayı bekleyen Hicran Kaya'nın el salladığı, Mehmet Demirci'nin ise hareketsiz olduğu yer aldı.

VALİ BAYDAŞ'TAN AÇIKLAMA

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, enkazına ulaşılan uçakta yaralı bulunan Hicran Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğunu, pilotun ise hayatını kaybettiğini söyledi. Vali Baydaş, "Dün akşam saatlerinde 18.00 sularında 112 ihbar hattına gelen ihbarla Eskişehir Sivrihisar'dan kalkıp Rize-Artvin Havalimanı'na inmek üzere yolculuk yapan bir sivil uçağı arama faaliyeti sürdürüyoruz. Saat 06.24 itibarıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibimiz ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekibimiz uçağa ulaşmış durumdalar. Zirve hattında yani Kaçkar Dağları'nın zirvesinde bir yerde ulaştılar. Çok yoğun bir yağış var. Hatta zirve hattında kar yağışı vardı bu gece. Arkadaşlarımız 06.24 itibariyle ekibe ulaştılar, uçağa ulaştılar. Enkazın olduğu bölgedeler. Çağrı yapıp 112 hattına çağrıda bulunan, uçakta bulunan bayan yolcu sağ, arkadaşlarımız güvenliğini alıyorlar. Biz de komutanımızla görüntülü görüşürken hanımefendiyi görmüş olduk. Sağlığı yerinde görünüyor. Onunla ilgili tedbirleri aldılar. Pilotun hayati durumunu kontrol ettiler. Şu an için arkadaşlarımızın verdiği bilgi maalesef pilotun hayatını kaybettiği yönünde. Şimdi arkadaşlarımız hem yaralı yolcuyu hem de bütün oradaki ekibi ulaşılabilir bir noktaya getirmek üzere çalışacaklar. Sisli bir hava, helikopterin inebilme imkanı çok görünmüyor. Helikopterle alınabilecek noktaya kadar arkadaşlarımız taşımaya çalışacaklar" dedi.

Geçmiş olsun dileklerinde bulunarak ekipleri tebrik eden Vali Baydaş, "Ben tekrar geçmiş olsun diyorum. Bütün Erzurum, Bayburt ve Rize ekipleri olayın duyulduğu ilk andan itibaren sahadalar. Biz de buradayız. İnşallah gelişmelerden ayrıca bilgi vereceğiz. Ben JAK ekibini ve İDAK ekibini de tebrik ediyorum. Arkadaşlarımız bütün olumsuz hava koşullarına rağmen yürüyerek, saatlerce yürüyerek oraya ulaşmaya çalıştılar" diye konuştu.

'PİLOT TEK BAŞINA DÜNYA TURUNA ÇIKTI'

Öte yandan Pilot Mehmet Demirci'nin 2008 yılından itibaren aktif uçuş yaptığı öğrenildi. Tek başına dünya turu yapmak için tek motorlu uçakla yola çıkan Demirci'nin Rize'de yolcusu Hicran Kaya'yı bırakıp, seferine devam etmeyi planladığı ifade edildi. Pilot Demirci, dünya turuna çıkmadan önce gazetecilere görüntü vererek açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: DHA

Mehmet Demirci, Yerel Haberler, Havacılık, Eskişehir, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Demirci, Erzurum, Hicran, Güncel, Ulaşım, Pilot, Yaşam, Kaza, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Turundaki Pilot Uçak Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat için “lazer parası“ isteyen cerrah tutuklandı Ameliyat için "lazer parası" isteyen cerrah tutuklandı
Kayınpeder gelinini öldürdü Kayınpeder gelinini öldürdü
Bursa’da Polis Bıçaklı Saldırıya Uğradı Bursa'da Polis Bıçaklı Saldırıya Uğradı
Trump’tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti Trump'tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti
Türkiye’nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu
Erdoğan, Yerlikaya’nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı Açıklama var Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı? Açıklama var
Konkordato ilan eden akaryakıt devi, hisselerini sattı Konkordato ilan eden akaryakıt devi, hisselerini sattı
Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı’na mayın döşüyor Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşüyor
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul’u hedef haline getirdi Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi
Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu
Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar

07:56
15 Temmuz’un kahramanı Zekai Aksakallı’ya yeni görev
15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev
07:51
Yaralı kadın yolcu, uçağın enkazını bulan ekibe el salladı
Yaralı kadın yolcu, uçağın enkazını bulan ekibe el salladı
07:30
Türkiye’nin en büyük inşaat şirketlerindendi Resmen iflas etti
Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerindendi! Resmen iflas etti
07:09
Düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu kurtarıldı
Düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu kurtarıldı
22:03
Çeşme’de zamanla yarış Alevler evlere ulaştı
Çeşme'de zamanla yarış! Alevler evlere ulaştı
10:02
Kadınları taciz eden iki kişiyi bıçakla yaraladı
Kadınları taciz eden iki kişiyi bıçakla yaraladı
09:52
10 bin lira ödül için hastanelik oldular Kaburgalarını kıranlar bile var
10 bin lira ödül için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var
09:50
İzmir’deki operasyonun kapsamı genişledi İşte Tunç Soyer’in gözaltına alındığı anlar
İzmir'deki operasyonun kapsamı genişledi! İşte Tunç Soyer'in gözaltına alındığı anlar
09:50
Devrilen otomobil dede ve torununa mezar oldu
Devrilen otomobil dede ve torununa mezar oldu
09:49
Kahreden görüntüler Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
09:48
İsmail Kartal, Persepolis ile yollarını ayırdı
İsmail Kartal, Persepolis ile yollarını ayırdı
09:42
Mahmut Tanal bildiğiniz gibi Polis barikatlarını böyle yıkıp geçti
Mahmut Tanal bildiğiniz gibi! Polis barikatlarını böyle yıkıp geçti
09:38
Uyduya yakalandı ABD’ye ait dev gemi, İran yakınlarında görüntülendi
Uyduya yakalandı! ABD'ye ait dev gemi, İran yakınlarında görüntülendi
09:34
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 08:30:25. #7.12#
SON DAKİKA: Dünya Turundaki Pilot Uçak Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.