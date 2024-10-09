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Dünya Yol Kongresi İstanbul'da

Dünya Yol Kongresi İstanbul\'da

Uluslararası Yol Federasyonu'nun Dünya Yol Kongresi, 15-18 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

09.10.2024 13:09
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Dünya Yol Kongresi'nin, 15-18 Ekim tarihlerinde 'Hareketliliği Güçlendirmek için Bağlanıyoruz: Herkes için Sürdürülebilir Bir Geleceğin Sağlayıcısı Olarak Yollar' temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklama ile Cenevre merkezli IRF tarafından her 4 yılda bir düzenlenen Dünya Yol Kongresi'nin 15-18 Ekim tarihlerinde 'Hareketliliği Güçlendirmek için Bağlanıyoruz: Herkes için Sürdürülebilir Bir Geleceğin Sağlayıcısı Olarak Yollar' temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğini belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak kongre kapsamında küresel liderlerin, endüstri uzmanlarının, akademisyenlerin, kamu ve özel sektör paydaşlarının bir araya geleceğini aktaran Uraloğlu, "Kara yolu sektörü için önemli konuların ve yeniliklerin ele alındığı bir platform oluşturacağız. Organizasyonda, 'Dayanıklı Toplumlar ve Ekonomiler İçin Karbondan Arındırılmış ve Dayanıklı Ulaşım' teması ile Bakanlar Oturumu da gerçekleştireceğiz. Dünyanın ulaşım rotasını İstanbul'da çizeceğiz" dedi.

'20 ÜLKEDEN BAKANLAR KATILACAK'

Bakan Uraloğlu, kongreye Fas, Lübnan, Ermenistan, Kamboçya, Gana, Gine, Katar, Gabon, Kongo, Nikaragua, Malavi, Türkmenistan, Ekvador, Seyşeller, Slovenya, Litvanya, Zimbabve, Liberya, Suudi Arabistan ve Mısır ile bakanlar düzeyinde katılım olacağını belirterek, "Kongreye 20 ülkeden bakanlar düzeyinde katılım bekliyoruz. Küresel altyapı projelerinin geliştirilmesine yönelik atacağımız adımlar ve iş birlikleri, sürdürülebilir ulaşım ağlarını oluşturma yolunda önemli katkılar sağlayacak" açıklamasında bulundu.

'BAKANLIĞIMIZIN VİZYON MİSYONUNU TANITACAĞIZ'

Kongrenin ulaşım ve altyapı sektörünün önde gelen uzmanlarını bir araya getireceğini vurgulayan Uraloğlu, kongre kapsamında yapılacak Bakanlar Oturumu ile diğer ülkelerden mevkidaşları ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle bir araya geleceklerini kaydederek, "IRF Dünya Kongresi ile uluslararası platformda son 22 yılda tüm dünyanın yakından takip ettiği mega ulaştırma ve altyapı projelerini başarıyla gerçekleştirerek insanlığın hizmetine kazandıran Bakanlığımızın vizyon ve misyonunu da tanıtma imkanı da bulacağız" değerlendirmesinde bulundu.

'İŞ BİRLİKLERİ DEĞERLENDİRİLECEK'

Kongrede sürdürülebilir altyapı için finansmandan iş gücü geliştirmeye kadar geniş bir yelpazede konuların masaya yatırılacağını ifade eden Uraloğlu, "Sürdürülebilir ve akıllı ulaşım sistemlerinden yol güvenliği ve çevresel sorumluluğa kadar birçok önemli konuyu ele alarak iş birliklerini değerlendireceğiz. Dijitalleşme, elektrikli araçların ulaşım sistemlerine entegrasyonu, daha kapsayıcı ve erişilebilir hareketlilik gibi hususlarda tecrübelerimizi paylaşacağız. İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik emisyon azaltma, yol projelerinde biyoçeşitliliğin korunması gibi sürdürülebilir çözümleri ele alacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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