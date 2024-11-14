Duruşmada Suçsuzluk Vurgusu

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'SUÇLU OLSAYDIK İSİMLERİMİZİ KENDİMİZ YAZIP ADLİ KURUMLARA VERMEZDİK'

Davaya, duruşmaya verilen aranın ardından devam edildi. İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı tutuklu sanık Barış Koç, "Adalete yardım etmek için kendi isimlerimizi verdik. Acılı ailelere saygı duyduğumuz için verdik. Suçlu olmadığımıza inandığımız için adımızı verdik. Adaletten ve yargılanmaktan korksaydık ve suçlu olsaydık isimlerimizi kendimiz yazıp adli kurumlara vermezdik. Bana sorulan her soruya net ve açık bir şekilde cevap verdim. 'Bilmiyorum', 'Benim görevim değildir', 'Şu kişiye sorun' şeklinde bir beyanım olmadı. Bu da benim iyi niyetimin olduğunu gösteriyor" dedi.

'MÜVEKKİLİMİN TUTUKLULUĞUNA SON VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUM'

Koç'un müdafi avukatı Ercan Demir, "Müvekkilimin, eylemi ihmal suretiyle sorumlu tutulduğu söyleniyor. Müvekkilimin bırakın talimat vermeyi mazgalların yapıldığından haberi bile yok. Bu bilgileri sonradan öğrenerek mahkemeye bilgi vermiştir. Sağlık koşulları da göz önünde bulundurularak hukuka uygun olmadığı için müvekkilimin tutukluluğuna son verilmesini talep ediyorum. Olay yerinde sayın mahkemenin bilirkişi nezdinde keşif yapmasını talep ediyoruz. Mazgalların bulunduğu bölümde kablonun denize doğru devam eden sokakta devamı da var. Açılıp bakıldığında bilirkişi heyeti ile birlikte sizlerin de değerlendirme yapması önemlidir. Keşif yapılana kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne herhangi bir işlem yapılmamasının bildirilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'SADECE ARIZA ONARIM MÜDÜRÜ OLDUĞUM İÇİN YARGILANIYORUM'

Gediz Elektrik'te Arıza Onarım Müdürü tutuklu sanık Ali Külak, "Arıza bildirimleri telefonla alınır ve sahadaki iki kişiden oluşan ekiplere yönlendirilir. Saha ekipleri giderek müdahale ederler. İki kişi olmasının nedeni birbirilerini denetlemeleri ve yapılan işi kontrol etmeleridir. İşi yaptıktan sonra fotoğrafını çekip sisteme yüklerler. Eğer herhangi bir değişiklik olacaksa bile bu bana iletilmez. Söz konusu hat 2015 yılından 2024'e kadar sorunsuz çalıştı. Kaldı ki sorunsuz çalışmamış olsa bile müdahale etmediği bir konuda, sadece arıza onarım müdürü olduğum için yargılanıyorum. Bir sorumluluğum yok. Yapmam gerekirken yapmadığım bir iş ya da bana bildirilen bir sorun veya arıza söz konusu değildir" dedi.

'BERAAT EDERSE 'PARDON' MU DİYECEĞİZ?'

Külak'ın avukatı Özkan Yücel, "Orada bir problem varsa bile gerçekten bir problem yaşanmışsa bile müvekkilimin bu problemi bildiğini gösteren tek bir tanık ya da beyan yok. Olayla hiçbir teması yok. Bu yargılamanın sonunda beraat ederse 'Pardon' mu diyeceğiz? O yüzden tutukluluk kararı verirken dikkatli olmalıyız. Sorumluyu ve hakikati arıyorsunuz. Bu dosyanın içerisinden çıkaracaksınız. Ali Külak'ın titri dışında bu olaya dahil olduğu bir konu yok. Yalnız titri yüzünden Ali Külak'ın tutukluluğuna karar vermek ne adaletli ne de hakkaniyetli olacak" dedi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUM'

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü tutuklu sanık Ali Arcan da beraatını talep etti. Ali Arcan'ın avukatı Semra Arcan Gökçen, şu ifadeleri kullandı:

"Mazgal çalışması yapılıyor, daha sonra da ihale ve sözleşme yapılıyor. Bu, usulsüz. Buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Ayın 3-4'ünde çalışma yapılıyor. Önceden Gediz'e bildirip gözlemci talep edilmesi gereken yazı, 30 Ocak'ta bildiriliyor. Burada usulsüzlük var."

'YURT DIŞI YASAĞIMIN KALDIRILMASINI TALEP EDİYORUM'

Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve İZSU önceki dönem genel müdürü tutuksuz sanık Ali Hıdır Köseoğlu, yargılanmasının izne tabi olduğunu belirterek, "Savunmama ekleyeceğim bir şey yok. Ben görevim ve yönetici olmam sıfatıyla buradayım. Yargılamanın durdurulmasını arz ediyorum. Bu nedenle 2560 sayılı yasanın ek 3 maddesinde İZSU genel müdürünün yargılanma biçimi belirlenmiştir. Görevim gereği Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı temsilen zaman zaman yurt dışında uluslararası programlara katılma durumum oluyor. Yurt dışı yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum. Duruşmalardan, muaf tutulmayı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Köseoğlu'nun müdafi avukatı Ali İhsan Köseoğlu, "Müvekkilimin statüsü için yetkili kurumlardan istenen bilgiler gelmiştir. Mahkemenizin ara karar gereğince ilgili yasal düzenlemelerin yapılmasını, tevkifinin kırılmasını ve duruşmalardan muaf tutulmasını talep ediyorum"' dedi.

Duruşmada savunması istenen İZSU Genel Müdürü tutuksuz sanık Gürkan Erdoğan, "Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum. Hakkımdaki adli kontrol şartının kaldırılmasını arz ediyorum" derken Erdoğan'ın müdafi avukatı Ercan Demir ise "Daha önce söylediğimiz 223/8 talebimizi tekrarlıyoruz. Duruşmalardan da muaf tutulmasını ve beraatını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gediz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü tutuksuz sanık Uğur Yüksel ise "Daha önceki savunmalarıma ilavem yoktur" dedi. Gediz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in avukatı Mehmet Şeker de "Sanık olduğumuz için savunma üzerinden ilerlemek istiyoruz. Sürekli karşı tarafı suçlayan, kusurlu gösteren beyanlar veriyorsunuz ama biz sürekli kusurun ne olduğunu anlatıyoruz. Bu dosyada, '9 Ocak, 5 Ocak'ın illiyedini kesmiştir' diyenler 2015'e de saldırıyor. '4 gün önceki eylemin hiçbir ehemmiyeti yoktur' diyorsunuz ama 9 sene önce işleri yapan şirkete saldırıyorsunuz. Kablo derinliğiyle ilgili sayısız iddiaları ortaya koymak neticeyi değiştirmez. Buradaki netice, ölüme neden olan sorun, mazgalın kabloya temas etmesidir. Bunun dışındaki her savunma manipülasyondur. Kablonun izolasyonunun mazgal nedeniyle zarar gördüğünün görülmesi gerekir. Bu olayların asli faillerinin, kusurlarının belirlenmesi gerekiyorsa kimsenin kök noktadan uzaklaşmaması gerekiyor. Sizin halata astığınız kablo, olaya konu kablo değil mi? Biz bunu söyleyerek manipülasyon yapmıyoruz. Sizin çıplak elinizle tuttuğunuz kablo sizi çarpmayan bir kablo. Çünkü izolasyonu düzgün. Siz, hem 'Kablo yeterli derinlikte değildi' diyorsunuz hem de yukarı çıkardık diyorsunuz. Bu ne yaman çelişki?" diye konuştu.

Mahkeme başkanı, davanın ikinci oturumunu sonlandırdı.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,