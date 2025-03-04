Düzce'de merkeze bağlı Aydınpınar köyünde fındık bahçesinde bir çocuğun hareketsiz vaziyette yattığını görenler ekiplere haber verdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Güvenlik şeridiyle çevrilen bölgede sağlık ekipleri yerde yatan ve isminin Ahmet Kafkas Keleş (14) olduğu öğrenilen çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Keleş'in vücudunda tüfek saçmasına ait olduğu değerlendirilen yara izleri tespit edildi. Bölgede yapılan incelemede ise 1 av tüfeği bulundu.
Keleş'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. İddiaya göre; kuş avlamak için fındık bahçesine gelen 3 arkadaştan Ahmet Kafkas Keleş tüfeğin ateş alması sonucu vuruldu.
Olayla ilgili 2'si çocuk 3 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Muay Thai sporcumuz Ahmet Kafkas Keleş'i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Sporcumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" denildi.
Son Dakika › Güncel › 14 yaşındaki çocuk fındık bahçesinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
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