Edirne'de Engelliler Günü Mesajları

Güncel

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve onların eşit ve mutlu bir hayat sürmelerine destek olmanın herkesin vicdani ve toplumsal görevi olduğunu belirtti.

Edirne Belediyesi olarak bu anlayışla çalıştıklarını, engelsiz bir yaşamın dayanışma ve sevgiyle mümkün olduğuna inandıklarını ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Engelsiz Yaşam Merkezimiz, engelli kardeşlerimize ve ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirmek için her gün kapılarını açıyor. Merkezimizde sunulan fizik tedavi, rehabilitasyon, psikolog, diyetisyen ve spor hizmetleriyle hayatlara dokunuyor, zihinsel engelli öğrencilerimize haftanın 5 günü özel programlar sunuyoruz. Kurmayı planladığımız Edirne Dinlenme Evi sadece bir merkez değil, engelli bireylerimizin güvenle nefes alabileceği, ailelerinin ise yüklerini paylaşabileceği sıcak bir yuva olacak. Down Cafe projemizle ise down sendromlu bireylerimizin emeklerini değerli kılacak, onlara istihdam alanı kazandıracak ve sosyal yaşamda kendilerine yer bulmalarına katkı sağlayacağız."

Akın, ayrıca tüm engellileri 4 Aralık Çarşamba saat 15.00'te Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarında gerçekleştirilecek sinema gösterimine davet etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da mesajında, yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engellilerin sadece bir gün değil her gün yanlarında olduklarını belirtti.

Engellilerin sosyal hayatta daha çok yer almaları, huzur ve refahlarının artması için çeşitli çalışmalar yapıldığını aktaran İba, "Asıl engel onları eksik gören kalplerdedir. Bu bilinci tüm topluma yaymak konusunda gayret göstermeye devam ediyoruz. Yaşamın her alanında engelli bireylere daha çok hassasiyet ve özen gösterilmesi gerekiyor. Hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğini unutmadan hareket eder ve kendimizi onların yerine koyarak empati yaparsak aslında ne kadar zor bir yaşam sürdürdüklerini anlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

MHP Edirne İl Başkanı Tokluoğlu

MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu da mesajında, MHP'nin özel gereksinimli bireyleri mutlu ve müreffeh bir döneme taşımayı hedeflediğini belirtti.

Engelli bireylerin yaşamları boyunca karşılaştığı tüm sorunların çözümünün tek merkezden yönetimi ve organizasyonu için Engelliler Koordinasyon Merkezi kurulması gerektiğini aktaran Tokluoğlu, "Kamu harcamalarında tasarruf tedbirleri dışında tutulması gereken bu alanda, engelli ve engelli yakını maaşlarının da yükseltilmesi gerektiğini belirtmek isteriz. Engelli kardeşlerimizi çok seviyor ve sahipleniyoruz. MHP varsa, engel yoktur. MHP varsa huzur vardır, umut vardır, engelli kardeşlerimize açılmış sıcak ve müşfik gönüller vardır." ifadelerini kullandı.