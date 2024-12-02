Edirne'de Engelliler Günü Mesajları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de Engelliler Günü Mesajları

Edirne Belediye Başkanı Akın, engellilere destek ve engelsiz yaşam vurgusu yaptı.

02.12.2024 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve onların eşit ve mutlu bir hayat sürmelerine destek olmanın herkesin vicdani ve toplumsal görevi olduğunu belirtti.

Edirne Belediyesi olarak bu anlayışla çalıştıklarını, engelsiz bir yaşamın dayanışma ve sevgiyle mümkün olduğuna inandıklarını ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Engelsiz Yaşam Merkezimiz, engelli kardeşlerimize ve ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirmek için her gün kapılarını açıyor. Merkezimizde sunulan fizik tedavi, rehabilitasyon, psikolog, diyetisyen ve spor hizmetleriyle hayatlara dokunuyor, zihinsel engelli öğrencilerimize haftanın 5 günü özel programlar sunuyoruz. Kurmayı planladığımız Edirne Dinlenme Evi sadece bir merkez değil, engelli bireylerimizin güvenle nefes alabileceği, ailelerinin ise yüklerini paylaşabileceği sıcak bir yuva olacak. Down Cafe projemizle ise down sendromlu bireylerimizin emeklerini değerli kılacak, onlara istihdam alanı kazandıracak ve sosyal yaşamda kendilerine yer bulmalarına katkı sağlayacağız."

Akın, ayrıca tüm engellileri 4 Aralık Çarşamba saat 15.00'te Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarında gerçekleştirilecek sinema gösterimine davet etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da mesajında, yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engellilerin sadece bir gün değil her gün yanlarında olduklarını belirtti.

Engellilerin sosyal hayatta daha çok yer almaları, huzur ve refahlarının artması için çeşitli çalışmalar yapıldığını aktaran İba, "Asıl engel onları eksik gören kalplerdedir. Bu bilinci tüm topluma yaymak konusunda gayret göstermeye devam ediyoruz. Yaşamın her alanında engelli bireylere daha çok hassasiyet ve özen gösterilmesi gerekiyor. Hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğini unutmadan hareket eder ve kendimizi onların yerine koyarak empati yaparsak aslında ne kadar zor bir yaşam sürdürdüklerini anlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

MHP Edirne İl Başkanı Tokluoğlu

MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu da mesajında, MHP'nin özel gereksinimli bireyleri mutlu ve müreffeh bir döneme taşımayı hedeflediğini belirtti.

Engelli bireylerin yaşamları boyunca karşılaştığı tüm sorunların çözümünün tek merkezden yönetimi ve organizasyonu için Engelliler Koordinasyon Merkezi kurulması gerektiğini aktaran Tokluoğlu, "Kamu harcamalarında tasarruf tedbirleri dışında tutulması gereken bu alanda, engelli ve engelli yakını maaşlarının da yükseltilmesi gerektiğini belirtmek isteriz. Engelli kardeşlerimizi çok seviyor ve sahipleniyoruz. MHP varsa, engel yoktur. MHP varsa huzur vardır, umut vardır, engelli kardeşlerimize açılmış sıcak ve müşfik gönüller vardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dünya Engelliler Günü, Filiz Gencan Akın, Yerel Yönetim, Engelliler, Güncel, Aralık, edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Engelliler Günü Mesajları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:52 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor
17:43 Mustafa Destici’ye “Mustafa Kemal’in askeri misiniz“ diye soruldu Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
16:57 Putin ve Pezeşkiyan’dan “Suriye“ görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı Putin ve Pezeşkiyan'dan "Suriye" görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı
16:44 İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti
15:59 MÜSİAD Başkanı’ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler
07:23 Türkmenler, Tel Rıfat’a mehter marşıyla girdi Türkmenler, Tel Rıfat'a mehter marşıyla girdi
07:20 Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti
07:11 Meteoroloji uyardı, 3 bölgede sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı, 3 bölgede sağanak yağış bekleniyor
07:01 Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye’deki ilerleyişi Rusya ve İran’ın zayıfladığını gösteriyor Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi Rusya ve İran'ın zayıfladığını gösteriyor
06:16 ABD Başkanı Biden sözünden döndü, oğlu Hunter Biden’ı affetti ABD Başkanı Biden sözünden döndü, oğlu Hunter Biden'ı affetti
23:57 Küçük çocuğu fırına kilitleyip diri diri yaktılar Küçük çocuğu fırına kilitleyip diri diri yaktılar
23:41 Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na rest çekti Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na rest çekti
23:36 Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı’dan Galatasaray’ı yıkan haber Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'ı yıkan haber
23:30 Gaziantep plakalı araçlar, muhaliflerin yıllar sonra aldığı şehirde Gaziantep plakalı araçlar, muhaliflerin yıllar sonra aldığı şehirde
23:15 Sergen Yalçın, Beşiktaş için son kararını canlı yayında açıkladı Sergen Yalçın, Beşiktaş için son kararını canlı yayında açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 18:41:03. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Engelliler Günü Mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.