Edirne\'de Söğütlük Millet Bahçesi çevre şenliğiyle hizmete açıldı

EDİRNE'de, 2023 yılında ilk ihalesinin yapılmasının ardından yürütmeyi durdurma kararı verilip, projesinde revizyona gidilen Söğütlük Millet Bahçesi, tamamlanan çalışmaların ardından çevre şenliğiyle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Edirne'de 15 Ocak 2023'te, millet bahçesi yapılmak istenen Söğütlük İzzet Arseven Kent Ormanı için kentteki sivil toplum örgütleri, yürütmenin durdurulması ve ihale iptali için dava açtı. Mahkeme ilk olarak Mart 2023'te yürütmeyi durdururken, Kasım 2023'te de ihaleyi iptal etti. Sürecin durmasının ardından kente 2023'ün Eylül ayında atanan Edirne Valisi Yunus Sezer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla görüşerek, projede revizyon yapılmasını talep etti. Yeniden düzenlenen projenin ardından geçtiğimiz yıl nisan ayında yapılan yeni ihaleyle kent ormanında çalışmalar başladı. Toplam 515 dönümlük alanda yapılan çalışmaların 450 dönümü yeşil alan olarak düzenlendi. Aradan geçen 1 yıllık sürecin ardından adı 'Söğütlük Millet Bahçesi' olarak değiştirilen ormanda çalışmalar tamamlandı.

ÇEVRE ŞENLİĞİYLE KULLANIMA AÇILDI

Millet Bahçesi bugün Çevre Haftası kapsamında gerçekleştirilen çevre şenliğiyle halkın kullanımına açıldı. Şenlik kapsamında animatör eşliğinde yüz boyama, atık iplerden bileklik yapımı, kumaş boyama gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Güzel Sanatlar Lisesi ve 80'inci Yıl Anadolu Lisesi'nin konser verdiği şenlikte 'Plastik Kirliliği ile Mücadele' temalı bilgi yarışması yapıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer de etkinlik alanını gezerek hem vatandaşlar hem de öğrencilerle sohbet etti.

'TÜRKİYE'DEKİ EN GÜZEL ALANLARDAN BİR TANESİ'

Şenliğin açılışında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. Edirne Valisi Yunus Sezer de, millet bahçesinin resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum eşliğinde yapacaklarını belirterek, "Bu güzel mekan, yeşiliyle ve çevre düzenlemesiyle belki Türkiye'deki en önemli alanlardan bir tanesi, bugün vatandaşlarımızla buluştu, bunun sevincini yaşıyoruz. İkincisi de anlamlı bir gün; bu hafta çevre hastamız. Çevreyle ilgili olarak ülke olarak Birleşmiş Milletler'de de öncülük ettiğimiz çok önemli programlar var ve ülke olarak Sıfır Atık Projesi'ni büyük bir gururla yürütüyoruz, bütün dünyaya örnek olacak şekilde yürütüyoruz. Bu manada da çevremizin temiz tutulması, güzel tutulması ve gelecek kuşaklara güzel bir doğa bırakma hepimizin en büyük görevi, en büyük vazifesi" dedi.

'TEMİZ TUTULMASI SON DERECE ÖNEMLİ'

Millet bahçesinin, çevre bilinciyle temiz tutulmasının önemli olduğunu dile getiren Vali Sezer, "Başta bu mekanın bu güzel alanın temiz tutulması olmak üzere, bütün Edirne'mize yakışır bir şekilde temiz tutulması bizim açımızdan son derece önemli. Bugün kıymetli Edirneli hemşerilerimizi bu güzel alanların, çevremizin ve doğanın korunması, yeşilin korunması adına da bir adım olarak, bir milat olarak kendimize belirleyip buna göre devam etmemiz çok önemli. Söğütlük Millet Bahçemiz 515 dönüm bir alan, 450 dönümü yeşil alan olarak düzenlenmiş, 10 kilometre bisiklet yolu, 10 kilometre yürüyüş yoluyla beraber belki ülkemizde az rastlanır bir millet bahçesinin ülkemize, Edirnemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.