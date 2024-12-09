Edirne\'de \'Yıldız Savaşları\' Tutkusu: Müze Açma Hedefi

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EDİRNE'de çocukluğunda izlediği Yıldız Savaşları (Star Wars) film serisinden etkilenip biriktirdiği filmin figürlerini, evinde sergileyen Cihat Uygun (48), hedefinin müze açmak olduğunu söyledi. Yaklaşık 500 parçadan oluşan arşiviyle evin salonunu donatan Uygun, "İleride belki Türkiye'ye bir 'Yıldız Savaşları Müzesi' kazandırmak var hedefimde. Şu an için sadece kendi hobimi ilerletiyorum. Yaşadığım yerde sergileyip hoşuma gittiği için alıp bir odaya tıkmıyorum, kendi yaşadığım salonda kendi yaşamımın içinde olsun istiyorum. Benim için hepsinin manevi olarak ayrı bir değeri var" dedi.

Amerikalı film yapımcısı ve yönetmen George Lucas'ın 1977'de başlangıç filmiyle efsaneleşen Yıldız Savaşları, Edirne'de e-ticaretle uğraşan Cihat Uygun'a esin kaynağı oldu. Uygun 15 yaşında izlediği serinin ilk filmiyle birlikte, figürlerini biriktirmeye başladı. Yaklaşık 10 yıl önce de hobisini uğraşa çevirme kararı veren Uygun, topladığı parçalarla evinin salonunda filmin sahnelerini 'diorama' olarak adlandırılan küçük boyutlarda canlandırdı. Yaklaşık 500 parçalık figürlerin bir kısmını salonda biriktiren, bir kısmını ise kutudan çıkartmaya kıyamayan Uygun, en büyük hedefinin 'Yıldız Savaşları Müzesi' açmak olduğunu söyledi.

'ÇOCUKLUKTAN BAŞLAYAN HOBİMİ KAYBETMEDİM'

Yıldız Savaşları hayranlığının çocukluktan başladığını söyleyen Uygun, "Küçük yaşlarda da Yıldız Savaşları'nı seyrettikten sonra ufak figürlerini biriktirmeye başlamıştım. Daha sonra bu hobimi kaybetmedim, ilerlettim. Şu an daha profesyonel olarak devam ettiriyorum. Şimdi de artık dioramalar yapmaya başladık. 1/6 ölçülerde yurt dışından, yurt içinden aldığım figürlerle devam ediyoruz. Arka fonlarının hepsi el yapımı. İstanbul'dan yardım eden arkadaşlarımız var, kendimiz de yapıyoruz. Figürler farklı yerlerden alınıyor, bazıları yurt dışından gelme" diye konuştu.

'PROFESYONEL OLARAK 10 YILDIR BİRİKTİRİYORUM'

Hobisinin kendisine maddi açıdan da zorluğu olduğunu belirten Uygun, "Belli bir maddi zorluğu var biriktirmenin ama daha ucuza bulma yöntemleri de oluyor internetten araştırıp. Yani mümkün olduğunca ölçülü bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Profesyonel olarak 10 yıldır biriktiriyorum. Daha önceden küçüklükten kalma da eski oyuncaklar falan var. Onları da başka bir ayrı bir odada sergiliyorum. Burada daha çok, daha sonradan aldığım ürünler var. Gelip de görenlerin sergilenme biçimi hoşlarına gidiyor. Sosyal medyada da aynı merakı paylaşan çok arkadaş gruplarımız var. Bazen kendi aramızda bu resimleri paylaşıyoruz" dedi.

'HİÇ AÇMADIĞIM FİGÜRLERİN OLDUĞU KUTULAR DA VAR'

Elinde hiç açmadığı figürlerden oluşan bir oda dolusu koleksiyon daha olduğunu anlatan Uygun, "Bunların dışında ayrı bir oda daha var ve orada hiç açmadığım, figürlerin olduğu kutular da var. Yani ileride Türkiye'ye bir 'Yıldız Savaşları Müzesi' kazandırmak var hedefimde. Şu an için sadece kendi hobimi ilerletiyorum. Yaşadığım yerde sergileyip hoşuma gittiği için yani alıp bir odaya tıkmıyorum bunları, kendi yaşadığım salonda kendi yaşamımın içinde olsun istiyorum. Yaşadığım yerde, gözümün önünde olsun istiyorum hep devamlı. O yüzden burayı bu şekilde sergiledim" ifadelerini kullandı.

'BENİM İÇİN MANEVİ DEĞERİ ÇOK DAHA FAZLA'

Ürünlerine değer biçmediğini ve satılık olmadığını söyleyen Uygun, "Ben kendi hobim için, kendi koleksiyonum için aldığım için satış yapmıyorum. Sadece kendim için biriktiriyorum. Bunlar kendi çocuklarım gibi. Bazı arkadaşlar kendi küçük çocuklarını getirmek istiyorlar ve çocuklara oyuncak odası gibi gözüküyor ama değil aslında. Bunlar koleksiyon ürünleri. Maddi değerlerini de şu ana kadar hiç hesaplamadım. Bilmiyorum belki sıfır araba filan alınır bunlarla. Ama onun yerine ben bunu tercih ettim. Yani bunların epey bir maddi değeri var ama benim için manevi değeri çok daha fazla. Çünkü hepsi uzun uğraş sonucu bulunmuş, alınmış, uğraşılmış figürler hepsi. Benim için hepsinin manevi olarak ayrı bir değeri var" dedi.

Uygun'a koleksiyonunu biriktirmede yardımcı olan Diorama Sanatçısı Hüseyin Ülker de "Kendisiyle tesadüf eseri tanıştık. Böyle bir merakı olduğunu biz de tabii haliyle hemen kendisine kucak açtık. Yardımcı olabileceğimiz konularda mutlaka kendisinin yanında durduk. Diorama konusuna, arka fon konusunda her zaman yanındayız. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle maketlerin ya da maket demeyelim, bunlar şu andaki çalışmaların hepsi 1/6 ölçekli eskitmelerde, arka fonlarında arkadaşımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani aslında bu çok değerli bir koleksiyon. Türkiye'de benim gözümde, nazarında sayılı kişilerden biri. Bu zaman içerisinde belki özel bir müzesi de olabilir" ifadelerini kullandı.