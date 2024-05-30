EFES-2024 GÜNDÜZ SAFHASINDA HEDEFLER TAM İSABET VURULDU - Son Dakika
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EFES-2024 GÜNDÜZ SAFHASINDA HEDEFLER TAM İSABET VURULDU

EFES-2024 GÜNDÜZ SAFHASINDA HEDEFLER TAM İSABET VURULDU

EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhası, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Tatbikata 45 ülkeden 10 bin 884 personel katıldı. Amfibi Hücum Harekatı, Hava Hücum Harekatı, Mayın İmha, Tanksavar Atışı gibi birçok faaliyet gerçekleştirildi.

30.05.2024 19:03
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(Video eklendi)

EFES-2024 GÜNDÜZ SAFHASINDA HEDEFLER TAM İSABET VURULDU

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük müşterek tatbikatı olma özelliği taşıyan EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, TSK komuta kademesi ve diğer ülkelerden seçkin gözlemcilerin katılımıyla yapıldı.

Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhasına 9 bin 139'u milli 45 ülkeden 1745'i misafir personel olmak üzere toplam 10 bin 884 personel katıldı. Gece başlayan Hava Hücum Harekatına (HHH) devam edildi. Top/obüs ve komuta kontrol araçları havadan taşındı. Senaryo gereği yaralı personel helikopter ile seyyar sahra hastanesine tahliye edildi. Amfibi Hücum Harekatı'na yönelik yakın hava desteği verildi. Amfibi Harekat kapsamında makinalı tüfek ve RPG-7 R/A Atışları yapıldı. Amfibi Hedef Sahası'ndaki (AHS) Muhasım Denizaltı tespit edildi. Talim torpidosu atışı yapıldı. Amfibi harekatı destekleyen topçu atışları gerçekleştirildi. Hava Muharebe Devriyesi Görevi yapıldı. Yamaç çökertmesi yapıldı, mayınlı saha ve tel engellerinden geçit açıldı. Amfibi Hedef Sahası'ndaki muhasım denizaltı tespit edildi, talim torpidosu atışı yapıldı.

'MAG'IN TESPİT ETTİĞİ MAYIN İMHA EDİLDİ'

Amfibi Hücum Harekatı'nı destekleyen topçu atışları yapıldı. Ardından keskin nişancı atışları gerçekleştirildi. Amfibi Hücum Harekatını destekleyen havan atışları yapıldı. Mayın Avlama Gemisi'nin (MAG) tespit ettiği mayın otonom sualtı aracı ve mayın harbi dalgıçları ile teşhis edildi ve imhası gerçekleştirildi. Amfibi harekatı destekleyen topçu atışları yapıldı. Amfibi harekatı destekleyen atışlar kapsamında taarruz helikopter atışları gerçekleştirildi. Ardından Bot Harekatı'nın icrası yapıldı. Denizde arama kurtarma ve sıhhi tahliye yapıldı. Denizaltıdan TCG ANADOLU'ya sıhhi tahliye gerçekleştirildi.

'TANKSAVARLAR DÜŞMAN ZIRHLI ARAÇLARI İMHA ETTİ'

Senaryo gereği, tespit edilen düşman zırhlı araçların imhası kapsamında tanksavar atışı yapıldı. Harekatın yakın hava desteği verildi. Muharebe arama kurtarma harekatı ve hava savunması gerçekleştirildi. Zamana Duyarlı Yüksek Değerde Hedefe Direkt Görev Harekatı İcrası yapıldı. Uzman nişancı unsuru tarafından kritik hedefler etkisiz hale getirildi. AKINCI TİHA atışı, Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) atışı, destek ateşleri kapsamında topçu ve havan atışları, tank topu atışı gerçekleştirildi. Havadan lojistik ikmal desteği verildi. Meskun Mahal Muharebesi senaryosu kapsamında, tespit edilen düşman zırhlı araçlarının imhası kapsamında tanksavar atışı gerçekleştirildi. Harekatın yakın hava desteği verildi. Birleşme harekatı destek ateşleri kapsamında topçu ve havan atışları yapıldı. Birleşme Harekatının İcrası'nın ardından tatbikat sona erdi.

Tatbikatın bitiminde, Türk Yıldızları selamlama gösterisi gerçekleştirdi. Sonrasında Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 50 gemiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı.

Seza Nur ALPDÜNDAR/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Türkiye, Efes, Ege, TSK, Güncel, Son Dakika

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