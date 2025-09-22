Ege Denizi'nde 4,8 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Ege Denizi'nde 4,8 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi\'nde 4,8 Büyüklüğünde Deprem
22.09.2025 05:29
Ege Denizi'nde 04:19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinlik 8,99 km.

10 Ağustos tarihinde 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece yarısı bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad )'ın verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Saat 00.05'de meydana gelen depremin İstanbul, İzmir ve Manisa başta olmak üzere çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

BİR DEPREM DE EGE DENİZİ'NDE

Bu depremin ardından ise bu kez korkutan bir sarsıntı da Ege Denizi'nde yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 8,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA

