Ege Denizi\'nde 4,8 Büyüklüğünde Deprem

10 Ağustos tarihinde 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece yarısı bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad )'ın verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 00.05'de meydana gelen depremin İstanbul, İzmir ve Manisa başta olmak üzere çevre illerden de hissedildiği bildirildi.
Bu depremin ardından ise bu kez korkutan bir sarsıntı da Ege Denizi'nde yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 8,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
