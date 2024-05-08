Eğitim-İş, Yeni Müfredat Taslağının Geri Çekilmesi İçin Toplanan 100 Bin İmzayı MEB\'e İletti

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(ANKARA) - Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (EĞİTİM-İŞ), "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" başlıklı yeni eğitim öğretim müfredatı taslağının geri çekilmesi için topladıkları 100 bin imzayı ve hazırlanan değerlendirme raporlarını Milli Eğitim Bakanlığına iletti.

EĞİTİM-İŞ Genel Başkanı Kadem Özbay ve sendika üyesi eğitimciler, müfredat taslağının geri çekilmesi ve müfredatla ilgili hazırlanan raporları iletmek amacıyla öğle saatlerinde MEB önüne geldi. EĞİTİM-İŞ'e Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de destek verdi. Eğitimcilerin yakalarında, İbrahim Oktugan'ın İstanbul'da müdür olarak görev yaptığı okulda uzaklaştırma cezası alan bir öğrenci tarafından silahla öldürülmesine tepki göstermek amacıyla "şiddete hayır yazılı" siyah kurdeleler yer aldı.

EĞİTİM-İŞ Genel Başkanı Özbay, burada yaptığı açıklamada, "Şiddetin de öğretmenlerin de tükenmesinin nedeni de AKP iktidarıdır" ifadesini kullandı.

Müfredat taslağının eğitim sistemini ideolojik bir bakış açısıyla şekillendirme tehdidi taşıdığını, bilimsel ve laik eğitimden uzaklaştırdığını, ezberci ve dogmatik bir eğitim anlayışını teşvik ettiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile sabah saatlerinde bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Özbay, müfredatın içerisinde barındırdığı yanlışları direkt olarak Bakan'a ilettiklerini kaydetti.

"BİNİN ÜZERİNDE ARKADAŞIN KİM OLDUĞU TARTIŞMALIDIR"

"Müfredat değişikliğinin hazırlanma usulü, KHK'larla ülkeyi yöneten AKP'nin Milli Eğitim Bakanlığı'na yakışır biçimde gerçekleşmiştir." ifadelerini kullanan Özbay, şöyle konuştu:

"10 yıllık uzun bir süreçte hazırlandığı söylenen müfredat değişikliği için bu alandaki eğitim bilim uzmanlarını, üniversiteleri ve demokratik kitle örgütlerini sürece katmak yerine Bakan Tekin'in ifadesiyle '1000'in üzerinde arkadaşımız ortak çalışmış'. Bu binin üzerinde arkadaşın kim olduğu sorusu da en az müfredatın kendisi kadar tartışmalıdır. Bu kadar köklü bir değişimin, katılımcı bir şekilde hazırlanması gerektiği gerçeği bir yana, daha uzun vadeye yayılması ve pilot uygulamalarla test edilmesi gerekmektedir."

"PARALEL BİR MÜFREDAT MI HAZIRLADINIZ"

Yeni müfredatın "yangından mal kaçırırcasına getirildiğini" ve Bakanlık açıklamalarının aksine müfredatın kısa bir zamanda şeffaf olmayan bir süreçte hazırlandığını söyleyen Özbay, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir hafta askı süresini 'katılımcı bir yaklaşım' olarak yansıtmaya çalışmaktadır. 'Herkesle ortak çalışmak istiyoruz' diyen Bakan Tekin'e soruyoruz; son müfredat değişikliğini sizin de müsteşar olduğunuz dönemde 2017'de yaptınız. 10 yılda hazırlandığını söylediğiniz bu müfredat değişikliği gizli ajandanız mıydı? Gizli saklı çalışarak paralel bir müfredat mı hazırladınız? Bu süreçte kimlerle çalıştınız? Komisyona kimler, hangi kriterlere göre seçildi? Taslak programları yazanlar arasında dernek ve vakıf görünümlü tarikat ve cemaatler mi var? Yeni müfredata neden ihtiyaç duyuldu? Önceki müfredatın eksikliklerini tespit edip bir ihtiyaç analizi yaptınız mı? Pilot uygulamasını nerede yaptınız, sonuçları nedir? Görüş ve önerileri bildirmek için neden e-devlet üzerinden giriş yapılıyor? Amacınız insanları fişlemek mi? Taslakta yer alan Erdem-Değer Eylem Modeli'ni, Bakan Yardımcınız Ömer Faruk Yelkenci'nin Genel Müdürlüğünü yaptığı okullarda geliştirilen Hayat-Denge Modeli'nden mi aldınız? Bu nedenle mi bilimsel bir kaynakça sunamadınız? Kamuoyuna açıklamak zorundasınız."

"MAARİF SÖZCÜĞÜ, NURETTİN TOPÇU VE ONUN CUMHURİYET KARŞITI FİKİRLERİNE GÖNDERMEDİR"

Eğitim öğretim müfredatlarının ülkelerin anayasaları kadar önemli olduğunu, toplumun ortak hafızasının, ortak yaşama becerisinin müfredatlar üzerinden kurulacağını belirten Özbay, şunları kaydetti:

"Müfredatların değişmesi için toplumsal yapılarda büyük değişiklikler olması lazım. Bilimsel bir eğitim sisteminde müfredat değiştirme yerine, müfredat geliştirme kavramı kullanılır. Değişen durumlara uygun şekilde ortaya konulur, yenilikleri yakalamak için önce deneme okullarında uygulanır. Müfredatlar, eğitimin anayasasıdır. Eğitimin gerçek bileşenlerini sürece dahil etmeden, geçmişin değerlendirmesini, ihtiyaç analizini yapmadan, bilimsel tespitleri, pilot uygulaması olmadan böyle bir değişiklik yapılamaz. Bu taslağa dair dikkat çekilmesi gereken bir konu da programın adının 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' olmasıdır. AKP'nin Türkiye Yüzyılı sloganının kullanılması, bunun bir Milli Eğitim programı değil, AKP'nin parti programı olduğunu göstermektedir. Eğitim-öğretim yerine maarif sözcüğünün tercih edilmesi ise 'Türkiye'nin Maarif Davası' kitabıyla bilinen Nurettin Topçu'ya ve onun Cumhuriyet karşıtı fikirlerine bir göndermedir."

"METİNDE BİLİM KELİMESİ 43 KEZ KULLANILIYOR"

Özbay, öğretim programlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Öğretim programları ortak metnine baktığımızda kullanılan dil, aslında siyasi iktidarın neyi amaçladığını, nasıl bir nesil yetiştirmek istediğini ortaya koymaktadır. Bilimsel eğitim ve akademik başarı önemsizleştirilirken, her satırda ahlaklı, erdemli, inançlı birey yetiştirmenin önemine vurgu yapılmış, sabır telkininde bulunulmuş. Metinde, 'bilim' sadece 43 kez, 'ahlak' 61 kez, 'erdem' 46 kez, 'değer' ise hepsinden fazla yüzlerce kez kullanılırken, Atatürk, Cumhuriyet, demokrasi, yurttaşlık hiç kullanılmamış. İlahiyat terimleri sözlüğünden alınmış gibi, gelişim ve evrim demekten kaçınmak için 'tekamül', bilim yerine 'ilim' kelimelerinin tercih edilmesi, 'belagat', 'kamil insan' vurguları, kendi ideolojilerine uygun bir nesil yetiştirme hedefledikleri anlamına gelmektedir.

Ortak metinde AKP'nin 'kindar ve dindar nesil yetiştirme ideolojisi'nin temel taşları yerleştirilmiş daha sonra da bu çerçeveye özensiz bir şekilde, aceleye getirilerek hazırlatılan öğretim programları monte edilmeye çalışılmıştır. Daha net bir şekilde ifade etmek gerekirse bu program bile denemeyecek taslak metinler iki ayrı grup tarafından hazırlanmıştır. Amaç eğitim öğretime kendi ideolojileri doğrultusunda şekillendirmektir. Okul öncesi programında, çocuklara oyun yasaklanmıştır."

"CUMHURİYETE KARŞI GİRİŞTİKLERİ DEVRİMİN MANİFESTOSU"

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de "Bu müfredat, bu ülkenin geleceğini düşünen, bu ülkenin çocuklarını düşünen herkesin temel meselesidir. Bir müfredat değil, bu yaptıkları şey adıyla sanıyla 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' adı altında 23 yıldır bıkmadan, utanmadan yıkmaya çalıştıkları Cumhuriyet'e karşı giriştikleri devrimin bir manifestosudur. 10 yıl boyunca burada müsteşardın. O zaman verdiğin ne eğitimiydi de şimdi buna 'yerli ve milli' diyorsun. Coğrafyayı, tarihi, fiziği, kimyayı, Atatürk devrimlerini ve inkilaplarını toplasan bir din kültürü eğitimi kadar yer tutmayan bir müfredata, sen müfredat mı diyorsun. Bunu yaparken hiç utanmıyor musun?" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından toplanan imzalar MEB'e iletildi.