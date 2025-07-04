Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde başladı - Son Dakika
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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde başladı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi Azerbaycan\'ın Hankendi şehrinde başladı
04.07.2025 12:51
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde Hankendi Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirve öncesi liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin düzenlendiği alana gelişinde, Aliyev tarafından karşılandı.

Burada çekilen aile fotoğrafında Erdoğan ve Aliyev'in yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yer aldı.

Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Afganistan geçici hükümeti Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader, Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el-Cabir, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ve EİT Genel Sekreteri Asad Majeed Khan da aile fotoğrafı çekilirken hazır bulundu.

Fotoğraf çekiminin ardından liderler, "Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı bir Gelecek için Yeni Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Vizyonu" temalı zirvenin yapılacağı salona geçti.

Zirvenin Karabağ'da bir dönem işgalci rejimin başkent olarak kullandığı Hankendi'de yapılması, Azerbaycan için sembolik önem taşıyor.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

Türkiye, İran, Pakistan devlet ve hükümet başkanlarının bölgesel ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla 1964'te İstanbul'da bir araya gelerek yayımladıkları bildiriyle kurulan Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) platformunun devamı niteliğinde olan EİT, 1979'da İran'da yapılan devrim sonrasında faaliyetlerini askıya almak durumunda kalmıştı.

Üç ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin 1980'li yılların başında yeniden gelişmeye başlamasıyla işbirliğinin RCD'nin hukuki zemini üzerinde ama farklı bir isim altında sürdürülmesi kararı alınmıştı. EİT'in temeli böylece 1985'te atılmıştı.

Türkiye, Pakistan, İran, Afganistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan'ın üye, KKTC'nin ise gözlemci üye olduğu EİT'in devlet başkanları zirvesi 2 yılda bir düzenleniyor.

Teşkilat, zirve ve dışişleri bakanları düzeyindeki dönemsel toplantıların yanı sıra ticaret, ulaştırma, tarım, enerji, çevre, sağlık, sanayi, maliye ve ekonomi bakanlarıyla düzenli toplantılar yaparak sektörel bazda alınan kararlar ve işbirliği projelerinin hayata geçirilmesine imkan sağlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde başladı - Son Dakika

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