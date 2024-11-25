Ekrem İmamoğlu: "Bundan Sonra Kaybedeceksek Bizler Kaybederiz. Sürecin Tek Sebebi Basiretsizliğimiz, Beceriksizliğimiz, Tembelliğimiz Olabilir"

Güncel

(İSTANBUL) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanları Toplantısı'nda; "Ülke öyle ağır şartlar altında ki, önümüzdeki seçimlerin iktidar tarafından kazanılamayacağını hepimizin aklına sokması lazım. Bundan sonra kaybedeceksek bizler kaybederiz. Kaybettiğimiz sürecin tek sebebi vardır. Basiretsizliğimiz, beceriksizliğimiz, tembelliğimiz olabilir" dedi.

CHP'li İl Başkanları Toplantısı, İstanbul'un Avcılar ilçesindeki bir otelde bugün yapıldı. Programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasını hatırlatarak, "Dün 81 il başkanımızla, genel başkan yardımcılarımızla Esenyurt Meydanı'nda bir demokrasi nöbeti gerçekleştirdik ve sonrasında Esenyurt'un 43 mahallesinde il başkanlarımızla, Esenyurtlu komşularımızla buluştuk" dedi.

Ahmet Özer, "İlk seçimde alaşağı olacaklarının telaşı içindeler" mesajını gönderdi

Çelik, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Ahmet Özer'den gelen mektubu da okudu. Özer mesajında, "İlk seçimde alaşağı olacaklarının telaşı içindeler. Baskılarla, siyasi operasyonlarla, kumpaslarla iktidarlarını uzatacaklarını sanıyorlar ama yanılıyorlar. Gün çağdaş, laik, demokratik, hukuk devletini kurmak için birlikte yürüme günüdür" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: "Bütün CHP'liler iktidarın yolundadır"

Ekrem İmamoğlu da kayyum uygulamalarına tepki göstererek şunları söyledi:

"İktidar, kendi bildiği yoldan devam etmeyi seçmiştir. Hukuk ve demokrasi dışı yöntemlerle, baskı siyasetiyle milleti ayrıştırma yoludur. Sandıkta elde edemediği seçimi daha önce yaptığı gibi kayyumlarla gasp etmektir. Bu, acizliğin net ifadesidir. Bu, yıldırma politikasıdır. Yolun sonuna geldiğinin işareti olan bu tavırların mücadele edemeyeceği bir husus vardır. Demokrasiye inanan, hukukun üstünlüğüne inanan CHP'li insanların kararlılığıdır. Bizi engellemek adına, CHP'yi alt etme adına kayyum atamalarına, uydurma davalara, dava içinde oyunlara başvurmuşlardır ve başvurmaya devam edecekler. CHP, birinci partidir. Bütün CHP'liler iktidarın yolundadır. Milletin en büyük umudu olduğunu sokakta göreceksiniz. İktidarın ekonomiyi çözebileceğine inanan bir vatandaş görmedim. 'Siz umudumuzsunuz, aman hata yapmayın, aman kendi aranızda kavga etmeyin' diye bizi uyarıyorlar. Bu memleketin 86 milyonunun geleceği adına ciddiye almalıyız bunu. 22 yılda bu milletin sorununu çözemeyen akıl, 200 yılda yine çözemez. Milletin bizden beklentisi bu iktidardan onları kurtarmamız.

"Milletimiz bize ilk seçimde yetkiyi vermek istiyor"

Milletimiz bize tek bir soru soruyor. 'İktidardan bize hayır yok ama acaba size tam güvenebilir miyiz? Siz, bizi bu sıkıntılı ortamdan çıkarabilir misiniz'. Milletimiz bize ilk seçimde yetkiyi vermek istiyor, bu kadar net. Milletin bu talebini karşılamak, bize duyulan güveni artırmak boynumuzun borcudur. Bizi birinci parti olarak milletin umudu haline getiren niteliklerimize ve politikalarımıza odaklanacağız. O politikalarımızı nasıl artırabiliriz, ona dönük çalışmalara yoğunlaşacağız. Partizan bir akılla hareket etmediğimizi, tüm vatandaşlarımızı eşit gördüğümüzü her insanımıza hissettireceğiz. İşlerimizi, projelerimizi anlatmaktan çekinmeyeceğiz. Muhalefette olduğunuz herhangi bir ilde yapılan iyi bir işi, sizin işiniz gibi avaz avaz anlatmaktır. Kendi içinde fikir tartışmaları yaşayan ama asla yol arkadaşlığı duygusunu yitirmeyen, dayanışma kültürü güçlü bir aile olduğumuzu hissettiren tavırları gösterdiğimiz takdirde bu millet bize oy vermeye hazırdır. 86 milyona aile gibi bakan kararlılığımızı ortaya koyacağız. Bunları yapmazsak milletimizin umutlarını boşa çıkarırız.

"CHP'nin sorumluluğu devam ediyor"

Ülke öyle ağır şartlar altında ki önümüzdeki seçimlerin iktidar tarafından kazanılamayacağını hepimizin aklına sokması lazım. Bundan sonra kaybedeceksek bizler kaybederiz. Kaybettiğimiz sürecin tek sebebi vardır. Basiretsizliğimiz, beceriksizliğimiz, tembelliğimiz olabilir. Halbuki tam aksine CHP'nin her ferdi çalışkan, erdemli, güven verici bir birey olmasıyla öne çıkar ve çıkmalıdır. CHP'nin sorumluluğu devam ediyor. Cumhuriyetimizin 101'inci yılında ülkemizin özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazandığı gibi bugün de korunması için sorumluluğumuz devam ediyor. Seçme ve seçilme hakkının gasp edildiği bir ortamda, egemenliği millete ait olduğunu ilan eden Atatürk'ün bizlere verdiği bu sorumluluk devam etmektedir. Biz biliyoruz ki, milletin iradesinin üstünde hiçbir irade yoktur, tanımadık, tanımayacağız. İktidar, milletin seçtiği belediye başkanlarına karşı açılan siyasi davalarla, kayyum uygulamalarıyla milli iradeyi hiçe saymakta ve açıkça millete meydan okumaktadır.

"Kayyum uygulamalarına karşı direncinizi yükseltin"

Göz göre göre pervasızca, atadığı kayyumlar göğsünü gere gere poz vererek oradan insanlara meydan okumaktadır. Bu meydan bugün Esenyurt'ta okunur, başka gün vatanın başka sathında okunur. Kayyum uygulamalarına karşı direncinizi yükseltin. Gelecek seçimlerde tecelli edecek millet iradesini dahi bugünden engellemeye çalışıyorlar. Siyasi yasaklı hale getirmekten tutun, saçma sapan davalarda heyeti değiştirmekten, hakimi değiştirmekten savcının rapor olmasına varıncaya kadar saçma davalarda zaman kazanmaya dönük davalarda görüyoruz ki, milletin gelecek seçimlerde de bütüncül iradesini gasp etmektir. Çok çalışmalıyız, milletin huzuruna nitelikli bir şekilde çıkmalıyız. Milletin sandıktaki galibiyetini bu ülkeye bir kez daha ispat etmeliyiz."