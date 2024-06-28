Elektriğe Yapılan Yüzde 38 Zam Tepki Çekti - Son Dakika
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Elektriğe Yapılan Yüzde 38 Zam Tepki Çekti

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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, elektriğe yapılan yüzde 38 zamı eleştirerek, her şeyin pahalanacağını ve enflasyonun düşüremeyeceklerini belirtti. Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar da zam kararına tepki gösterdi. Zam kararının insanları daha da zor durumda bırakacağını ifade eden siyasetçiler, erken seçim çağrısı yaptılar.

28.06.2024 16:49
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HABER: İLEYDA ÖZMEN/ KAMERA: ÜNAL AYDIN

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, elektriğe 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 38 zam yapılmasını tepki gösterdi. Emir, "Elektriğe yüzde 38 zam yapmak demek, iğneden ipliğe her şeye zam yapmak demektir. Her şey pahalanacak. Bu kafayla, bu yöntemle enflasyonu düşüremezler. Mehmet Şimşek aklını başına almalıdır" dedi.

EPDK, 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 38 elektrik zammına Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den tepki geldi. Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan Özdağ, şunları söyledi:

"Zam değil. Lütfen zam diye söylemeyin. Güncelleme bu. Bir yandan vergi kaçırıyorlar, buna da 'vergiden kaçınma' diyorlar. Bu kamuoyunda bir algı yönetmek. Şimdi yaz sezonu geldi. İnsanlar elektriklerini daha çok kullanacaklar. Klimalar çalışacak. Bir yandan yaz sezonu gedi, tarımda elektrik kullanılacak. Bununla ilgili olarak kalkıp yüzde 38 zam yapmak insafsızlık ve ayıp. Kim yapıyor bu zammı? Özel sektör. Kim verdi özelleştirmeyi? İktidar verdi. Bu hükümet de bunları denetlemiyor. Yani bu insanlar az paralarla çok para kazanalım istiyorlar. Herhangi bir yatırım yapmadan çok ciddi zamlarla vatandaşımızı boğuyorlar. Doğalgaz, elektrik, mutfak, kreş, servis zamları diyerek zamlarla Türkiye'yi yönetmek istiyorlar. Vatandaş, yaşadıklarının sonucunu 31 Mat'ta göstermişti. 'Siz zamlarla, vergilerle, haraçlarla Türkiye'yi yönetemezsiniz, ben size bir ders veriyorum' dedi. Anlaşılıyor ki ders almamışlar. En kısa zamanda erken seçim olması lazım.

"Esas zamlar bundan sonra gelecek"

Ben bunları fragman olarak değerlendiriyorum. Esas zamlar bundan sonra gelecek. Göreceksiniz bugünleri arayacağız ve vatandaş 'yandım Allah' diyecek. Temmuz ayında memurlara zam yapılırken milletvekillerine ve bakanlara da zam yapılacak. Sayın Mehmet Şimşek, asgari ücrete zam yok ama senin maaşına zam olacak. El insaf. Vicdan mı bu?"

"Açlık, sefalet karanlık... Bu iktidarı özetleyen üç kelime"

DEM Parti'li Mithat Sancar ise "Bu iktidar insanlarımızı açlığa, yoksulluğa mahkum ediyor. Şimdi de karanlığa gömecek. Karanlıkların iktidarıdır. Bu zamlar da gerçek anlamda karanlığı yaşatacak bir başka tasarruf olmuştur. Bu karanlığa, bu toplum mahkum değil, mecbur değil. Açlık, sefalet, karanlık... Bu iktidarı özetleyen üç kelime" dedi.

Murat Emir de şunları söyledi:

"Yaşadığımız enflasyon sürecinin en son halkasını görüyoruz. Elektriğe uzun bir süredir baskı yapıyorlardı. Beklenen bir zamdı ve nihayet son derece yüksek bir zam açıkladılar. Asgari ücret bir yıl boyunca artmayacak, emekliler 10 bin lira ile geçinmek zorunda kalacaklar, enflasyonu yüzde 75'lerden yüzde 40'lara çekeceğiz diye yoksulların, işsizlerin, dar gelirlilerin, açlık sınırında yaşayanların maaşlarını baskılıyorlar. Ama kendilerine gelince elektriğe yüzde 38 zam yapıyorlar. Elektriğe yüzde 38 zam yapmak demek, iğneden ipliğe her şeye zam yapmak demektir. Her şey pahalanacak. Bu kafayla, bu yöntemle, enflasyonu düşüremezler. Mehmet Şimşek aklını başına almalıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Elektriğe Yapılan Yüzde 38 Zam Tepki Çekti - Son Dakika

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