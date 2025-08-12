Elektrik Kesintileri Şikayetleri Patladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Elektrik Kesintileri Şikayetleri Patladı

Elektrik Kesintileri Şikayetleri Patladı
12.08.2025 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şikayetvar, elektrik kesintisi şikayetlerinin bir ayda %185, son bir haftada %254 arttığını bildirdi.

ÇÖZÜM platformu Şikayetvar, elektrik kesintisi şikayetlerinin bir ayda yüzde 185, son bir haftada ise yüzde 254 arttığını duyurdu. Tüketiciler, kesintilere karşı acil çözüm çağrısında bulunuyor.

Platforma ulaşan bazı şikayetlerse şöyle belirtildi:

" Sakarya'da işletme sahibiyim. Bu ay içerisinde neredeyse her gün, günün ortasında saatlerce elektrik kesintileri yaşıyoruz ve bu konuda bir önlem alınmıyor. Çok fazla yüklenme olduğu belirtilerek sorumluluktan kaçınılıyor. Ayrıca, trafoya müdahale eden personellerin ifadelerine göre, yatırım yapılmaması nedeniyle firma iyi hizmet veremiyor ve bu durum bizleri mağdur ediyor. Sadece ben değil, sokaktaki birçok işletme sahibi ve esnaf arkadaşlarım da bu durumdan mağdur. Bu sorunun derhal kalıcı bir çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz."

"Bursa Kestel'de yaşıyorum. 1 haftadır her gün 12.00'den gece 02.00'a kadar elektrik kesintisi yaşanıyor ve bu sadece bizim sokağı kapsıyor. 186 numaralı çağrı hattını defalarca aramama rağmen sistem beni hiçbir şekilde müşteri temsilcisine bağlamadan görüşmeyi sonlandırıyor. Aynı durumu yaşayan komşularım da benzer sorunları yaşıyor. Ancak 186'yı aradığımızda elektrik kesintisi için yapılan aramalarda müşteri temsilcisine ulaşılabiliyor. Verdikleri yanıt hep aynı: 'Sıcaklardan dolayı trafo patladı.' Günlük işlerimiz aksıyor. Özellikle elektrik kesintisi şikayeti gelmesin diye hattı kapatmışlar. Bu sokakta oturan vatandaşlar sistematik şekilde görmezden geliniyor."

"Yazın ortasında üst üste saatlerce elektrik kesintisi yapılıyor. Edirne ili Enez ilçesi Büyükevren Köyü sahilde yazın ortasında saatlerce elektrik kesintisi yaşıyoruz. Hem de üst üste yapılması bıktırdı. Bu çalışmaların insanların en kalabalık olduğu zamanda planlamak ayrı saçmalık. Bu saçmalıklara son verilmesini talep ediyoruz."

"Elektrik şirketinin yüksek faturalarından dolayı çok mağduruz. Sürekli olarak keyfi şekilde faturalar çıkarılıyor. Son iki aylık süreçte yaklaşık 40 bin lira fatura ödedik. Sesimizi kimseye duyuramıyoruz, lütfen bu konuda yardımcı olun. Asgari ücretliyim ve bu ay 12 bin lira fatura geldi. Ben bu şartlarda nasıl geçineceğim?"

"Ağrı Tutak ilçesine bağlı Murat Mahallesi'nde, yaklaşık 3 gündür elektrik kesintisi yaşıyoruz. Mahallenin yarı tarafında hiç elektrik yok ve bu süre boyunca kesinti bir an bile düzelmedi."

"Defalarca müşteri hizmetlerini aradık, durumu bildirmemize ve sürekli arıza kaydı açmamıza rağmen henüz bir çözüm üretilmedi. Elektrik kesintisi nedeniyle işimi yapamıyoruz, günlük yaşamımızda büyük sıkıntı çekiyoruz. Ayrıca, fatura ödemelerimiz düzenli olarak yapılıyor. Bu kadar süreyle süren ve herhangi bir açıklama yapılmayan kesinti, mahalle sakinlerini mağdur ediyor. En kısa sürede mahallenin tamamında elektriğin tekrar sağlanmasını ve bu kesintinin gerekçesiyle ilgili açıklama yapılmasını talep ediyorum."

"Tuzla Yayla Mahallesi'nde önceki gün saat 19.10'da kesilen elektrik, tam 12 saat sonra geri geldi. Dolaptakiler tekrar donmadan, saat 17.20'de elektrik tekrar gitti ve şu an saat 07.28 olmasına rağmen hala gelmedi. Hava sıcak, çok zor durumdayız. Her şey bozuldu, şarjlar bitti. Hala tamir yapılmadı. Dün eve fatura geldi, devlet indiriminden sonra ödemem gereken tutar bin 890 TL. Aldığınız paranın karşılığını hizmet olarak görmek istiyoruz."

"Yangın çıkmadan lütfen bu konuyla alakalı ilgilenir misiniz? Mersin Anamur Çamlıpınar Köyü Otak Mahallesi'nde elektrik telleri orman içinden ve zeytinliklerin tarlalarına değiyor. Yol boyunca bu şekilde devam ederse hem sizin müdahale şansınız olur hem de büyük bir yangın olasılığından kurtulmuş oluruz."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Enerji, Yaşam, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elektrik Kesintileri Şikayetleri Patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir’den geldi İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir'den geldi
Bülent Ersoy’dan meslektaşlarına ağır gönderme Bülent Ersoy'dan meslektaşlarına ağır gönderme
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Ofisinde çıplak gezip kadın çalışanları taciz eden doktorun diploması iptal edildi Ofisinde çıplak gezip kadın çalışanları taciz eden doktorun diploması iptal edildi
6.1’lik depremin bilançosu netleşiyor Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu 6.1'lik depremin bilançosu netleşiyor! Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
Pazara inen belediye başkanından esnafa: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya Pazara inen belediye başkanından esnafa: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya?

09:24
Bakan Yumaklı: Dört bölgede yangın kontrol altında
Bakan Yumaklı: Dört bölgede yangın kontrol altında
08:13
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
07:40
Çanakkale’de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi
Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi
07:21
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi
14:03
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
13:50
Depremde hasar gören camiyi incelerken hayatını kaybetti
Depremde hasar gören camiyi incelerken hayatını kaybetti
13:44
Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı
Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı
13:39
Deprem sırasında herkes panikle kaçarken o bebeğine koştu
Deprem sırasında herkes panikle kaçarken o bebeğine koştu
13:26
Denizli Devlet Hastanesi’nin tavanı çöktü
Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü
13:10
Resmi teklif yapıldı bile Süper Lig devinden Zinchenko bombası
Resmi teklif yapıldı bile! Süper Lig devinden Zinchenko bombası
13:07
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 09:50:22. #7.12#
SON DAKİKA: Elektrik Kesintileri Şikayetleri Patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.